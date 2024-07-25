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Новини
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В Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді товарів на майже 13 мільйонів

Вперше в Україні повідомили про підозру у контрабанді

Мешканцю Чернівецької області повідомили про підозру у контрабанді сировини для виготовлення тютюнових виробів на 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік, прямуючи з Румунії в Україну, для проходження митного контролю на пункті пропуску "Порубне-Сірет" обрав смугу руху "зелений коридор". Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

"Однак при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Вперше в Україні повідомили про підозру у контрабанді

Зазначається, що вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, наприцінці грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Закон передбачає кримінальне покарання за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Автор: 

контрабанда (246) тютюн (334)


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Значит это были нарушители контрабасовской конвенции.
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25.07.2024 10:56 Відповісти
вперше повідомили про підозру у контрабанді товарів Джерело: https://biz.censor.net/n3501475

Це перемога, а як там одеський тіньовий барон, той, що одного піськообрізання із члінограєм?
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25.07.2024 11:34 Відповісти
Там головний по контрабанді у Зеленьського Слюсарєв. Хенєрал. Дєпутат.
І просто особа наближена до ємпєратора
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25.07.2024 16:44 Відповісти
цікаво чи мешканці Києва які кришують цей бізнес отримають не лише підозру а й судовий вирок. а взагалі виглядає ця підозра підозріло як реакція на серйозні викладки західних партнерів про недолугість наших структур в боротьбі з тіньовим бізнесом в т ч із виробництвом і збутом цигарок.
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25.07.2024 12:17 Відповісти
Щось пішло не так,як завжди.
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25.07.2024 12:42 Відповісти
Із суми, в Охвісі Зеленьсько тихо посміялись в бороду
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25.07.2024 16:46 Відповісти

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