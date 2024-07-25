В Україні вперше повідомили про підозру у контрабанді товарів на майже 13 мільйонів

Мешканцю Чернівецької області повідомили про підозру у контрабанді сировини для виготовлення тютюнових виробів на 13 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік, прямуючи з Румунії в Україну, для проходження митного контролю на пункті пропуску "Порубне-Сірет" обрав смугу руху "зелений коридор". Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

"Однак при проведенні поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили та вилучили із спеціально облаштованого у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, наприцінці грудня минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

Закон передбачає кримінальне покарання за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.