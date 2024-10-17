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47 бивнів моржів виявили митники у вантажівці з бобами. ФОТОрепортаж

Перевіряючи вантаж, що прямував з України до Туреччини, чернівецькі митники виявили унікальний прихований товар: бивні моржів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

Що виявили митники у напівпричепі?

"Сьогодні у пункті пропуску "Порубне-Сірет", що на кордоні з Румунією, під час сканування вантажного автомобіля, що перевозив соєві боби до Туреччини, митники виявили сторонні вкладення в інструментальному ящику напівпричепа.

Ними виявились приховані від митного контролю 47 бивнів тварин, загальною вагою близько 65 кг, та декоративний елемент, виготовлений з бивня. За попередньою оцінкою фахівців з морської фауни, бивні належать моржам", - ідеться в повідомленні.

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Митники виявили в багажі бивні моржів
Митники виявили в багажі бивні моржів
Митники виявили в багажі бивні моржів
Митники виявили в багажі бивні моржів

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Як наголосили митники, жодних дозвільних документів на експорт з України чи імпорт в країну призначення бивнів водій вантажу не мав. Тим часом, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) забороняє торгівлю зразками цих тварин.

"Бивні та декоративний елемент вилучені. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно на українсько-словацькому кордоні 3 жовтня митники зупинили чоловіка, який "зеленим коридором" намагався провезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.

Автор: 

контрабанда (1825) митниця (1881)


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Топ коментарі
+12
Це бивні моржів, шо загинули від засухи після підриву Каховської греблі! Стопудово!
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17.10.2024 20:12 Відповісти
+4
Скоро митники будуть вилучати черепи аслабанітєлєй.
З них будуть робити плювальниці і нічні вази.
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17.10.2024 20:19 Відповісти
+3
Цікаво інше:
Як контрабанда з Рашки потрапила на територію України?!!
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17.10.2024 20:17 Відповісти
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це ж з кацапії моржи
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17.10.2024 20:04 Відповісти
Моржі в Україні не водяться. Щось тут незрозуміле.
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17.10.2024 20:06 Відповісти
Це бивні моржів, шо загинули від засухи після підриву Каховської греблі! Стопудово!
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17.10.2024 20:12 Відповісти
Цікаво інше:
Як контрабанда з Рашки потрапила на територію України?!!
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17.10.2024 20:17 Відповісти
Відомо як. Ще ВФЯ признався: завдяки "патріатічьно настроєним ахвіцерам".
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17.10.2024 22:49 Відповісти
Бо не так закритий той кордон, як народу мруть у вуха.
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20.10.2024 09:32 Відповісти
Скоро митники будуть вилучати черепи аслабанітєлєй.
З них будуть робити плювальниці і нічні вази.
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17.10.2024 20:19 Відповісти
Митники на скануванні подумали "кинджали",а тут кістки.
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17.10.2024 20:23 Відповісти
Задовбали митники ! Це що, якесь історичне надбання України ? Колись таке тонами привозили як сувеніри з кацапії , а скам'янілості наприклад трилобітів з Марокко , Португалії ,бо це там продається як сувеніри , і це дозволяють вивозити з тих країн !! Скоро дійде до того , що митники, з нас жінок , будуть знімати бурштинові, і коралові намиста .
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17.10.2024 20:23 Відповісти
Коронки виривати, сілікон видушувати (
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17.10.2024 20:44 Відповісти
,ні ну з силіконом це ви жорстко
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17.10.2024 22:32 Відповісти
Та у нас тих бивнів, що моржів, що мамонтів, що саблезубих корів, незліченно, всіх контрабандистів не спіймаєте! А це, часом не боневтік перевозив? 😁 бо під кайфом все можливо!
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17.10.2024 21:04 Відповісти
Може це бивні орків, а не моржів?
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17.10.2024 22:40 Відповісти
То їхні роги.
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18.10.2024 06:30 Відповісти
Знову страдають ху*нею
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17.10.2024 23:02 Відповісти
Скоріше за все хтось вирішив колекцію, яку колись назбирав на півночі росії продати за кордон. На Близькому сході таке *******.
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18.10.2024 02:15 Відповісти
А ось як вони потрапили до України - це вже питання СБУ до прикордоннників
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18.10.2024 02:27 Відповісти
Постом вище людина досить слушну гіпотезу видав.
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18.10.2024 04:10 Відповісти
Якщо ці бивні не з музею, то чому їх не вивезли відкрито? Державі вони не належать, цінність під великим питанням. До вимираючих тварин моржі відносяться вже скоріш по інерції (популяція зараз збільшується). Доречі, щорічно, 24 листопада, відзначається День моржа
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18.10.2024 08:46 Відповісти
ТРЕБА БУЛО ВОДІЄВІ СОБІ ПРИЧИПИТЬ ТО МОЖЕ ХОЧ ДВА ПРОВІЗ БИ )))
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19.10.2024 22:02 Відповісти
Митники працюють потужно...як не бівєнь, то скрипка...підуть у приватні колекції стоячки.
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20.10.2024 11:39 Відповісти
 
 