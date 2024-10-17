47 бивнів моржів виявили митники у вантажівці з бобами. ФОТОрепортаж

Перевіряючи вантаж, що прямував з України до Туреччини, чернівецькі митники виявили унікальний прихований товар: бивні моржів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державній митній службі.

Що виявили митники у напівпричепі?

"Сьогодні у пункті пропуску "Порубне-Сірет", що на кордоні з Румунією, під час сканування вантажного автомобіля, що перевозив соєві боби до Туреччини, митники виявили сторонні вкладення в інструментальному ящику напівпричепа.

Ними виявились приховані від митного контролю 47 бивнів тварин, загальною вагою близько 65 кг, та декоративний елемент, виготовлений з бивня. За попередньою оцінкою фахівців з морської фауни, бивні належать моржам", - ідеться в повідомленні.

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Як наголосили митники, жодних дозвільних документів на експорт з України чи імпорт в країну призначення бивнів водій вантажу не мав. Тим часом, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES) забороняє торгівлю зразками цих тварин.

"Бивні та декоративний елемент вилучені. За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно на українсько-словацькому кордоні 3 жовтня митники зупинили чоловіка, який "зеленим коридором" намагався провезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.