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Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. ФОТОрепортаж

На кордоні з Румунією виявили скрипку "Страдіварі" 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Учора ввечері мешканка Чернівців 1976 року народження виїжджала до Румунії власним автомобілем через пункт пропуску "Порубне". Під час огляду багажника авта прикордонники спільно з представниками митниці виявили скрипку з маркуванням "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", яка ймовірно становить культурну та історичну цінність", - йдеться у повідомленні.

Інструмент вилучили представники митниці та направили на експертизу.

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Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії
Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії
Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України до Румунії

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) контрабанда (1826) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+13
"А для нармальних пацанов Страдіварі дєлав барабани!" (с)
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10.07.2024 11:19 Відповісти
+7
"Визит к Минотавру"-2
Главное-что бы не утащили пианино,на котором играл Зегевара.
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10.07.2024 11:20 Відповісти
+5
Когда-то оценивали такую скрипку у мастера. Оказуется немцы делали на фабрике. Оценка была в районе 100 долларов. Такой вот Страдиари
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10.07.2024 11:42 Відповісти
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"А для нармальних пацанов Страдіварі дєлав барабани!" (с)
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10.07.2024 11:19 Відповісти
...і чьотки
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10.07.2024 11:22 Відповісти
Ні, барабани робив Аматі, бо справді такі барабани є.
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10.07.2024 13:02 Відповісти
Доречі, скрипки майстра Аматі (вчителя Страдіварі), дуже ціняться.
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10.07.2024 13:35 Відповісти
"та то пять рублей таких в любому магазіні" ))
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10.07.2024 11:32 Відповісти
Ні там інша цитата : "такіх скріпок на Глінке полно цена червонєц (10 карбованців СССР)"
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10.07.2024 11:39 Відповісти
Тому і презіки у тебе клоуни. Неосвідчений безкультурний нарід заслуговує на те що він в підсумку отримав.
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10.07.2024 11:36 Відповісти
Так у тебе теж, бо сам належиш до цього народу, чи маєш пейси і обріз?
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10.07.2024 13:04 Відповісти
Так я до народу України належу, а не хохлів-малоросів типу тебе.
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10.07.2024 22:00 Відповісти
"Визит к Минотавру"-2
Главное-что бы не утащили пианино,на котором играл Зегевара.
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10.07.2024 11:20 Відповісти
Добродіика - мабуть хотіла вивезти на батьківщину митця
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10.07.2024 11:25 Відповісти
в букурешт ))
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10.07.2024 11:34 Відповісти
Поки оці, доставщики та замовники, не будуть «випадково» висіти на ліхтарних стовпах, толку так і не буде!
Корупцію подолано в Україні , в цілому!
Про це можуть свідчити, майнові статки привладних з ЦОВВ, держСекретарів та нардепів з ВРУ і їх родин та жінок з ФОПами!!
Цей приклад, і є членством України в НАТО… А чого тягнути, катлєта з безумною уже на під'їзді до Брюселя!! Грошей, на банківських рахунках за кордоном, трошки є… Саме для члєнства їх….
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10.07.2024 11:25 Відповісти
Продать і купить дрони
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10.07.2024 11:38 Відповісти
Так, все продать, і твою квартиру теж, і накуплять дронів, а тим часом пузаті ті гроші які виділяють на дрони зіпруть собі в кишеню бо ти вмісто них ці дрони ооплатиш.
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10.07.2024 13:08 Відповісти
я куєю від кількості експертів, які вже, через могітор виявили в скрипці фуфло....
мабудь розумний народ України...
і тому зе найкращий.
все сходиться.
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10.07.2024 11:39 Відповісти
Нефуфло ніхто так не вивозить. Тим, хто везе нефуфло, прикордонники честь віддають.
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10.07.2024 12:54 Відповісти
Лак таємний з добавкою Кавказького молочаю
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10.07.2024 11:40 Відповісти
Когда-то оценивали такую скрипку у мастера. Оказуется немцы делали на фабрике. Оценка была в районе 100 долларов. Такой вот Страдиари
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10.07.2024 11:42 Відповісти
медалькі вже повісили
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10.07.2024 11:44 Відповісти
Так , німецький " Страдіварі " початок 20 століття , таких скрипок тисячі . Погранці-довбні !
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10.07.2024 11:49 Відповісти
Причому вже не вперше це трапляється саме з такими скрипками.
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10.07.2024 12:55 Відповісти
Я вже стомився читати чергові новини про ці скрипки, таке враження що у нас їх і виготовляли 😂
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10.07.2024 13:30 Відповісти
Пік виробництва це 1720 роки, ці скрипки найдорожчі і мають тигрову структуру дерева
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10.07.2024 11:44 Відповісти
Эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко исследовала найденную в Тульской области «скрипку Страдивари».

- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в XIX веке. Под именем Страдивари на нем есть еще два. Это Нойнер и Хорнштайнер
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10.07.2024 11:44 Відповісти
декілька місяців тому на сторінці ДПСУ у ФБ з гордістю заявили що запобігли вивезенню стародруку "Крбзаря" Т.Шевченка видання 1930 року. Хоча стародруком вважається те що до 1830 року. Отак забрали і відправили на експертизу(!) не знаючи елементарних речей. І що далі не пишуть. Як книжку повертати збираються ані слова!
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10.07.2024 11:52 Відповісти
Власнику дуже пощастить, якщо взагалі повернуть. Про вибачення промовчу.
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10.07.2024 12:57 Відповісти
То "Кобзар" виходить, стародруком і не видавався?
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10.07.2024 13:30 Відповісти
це вже другий випадок за останні два роки, цікаво це одна й та сама скрипка??)
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10.07.2024 11:52 Відповісти
цікаво, якщо я викарбую з граніту кам'яну бабу та повезу через кордон, теж попаду в новинарню?
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10.07.2024 11:59 Відповісти
Німці вміють робити найкращі Страдіварі...шікарна вэщь
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10.07.2024 12:03 Відповісти
Минуточку!
Если я от жары не сбрендил, как минимум одну скрипку Страдивари уже задерживали на таможне!
Это ТА ЖЕ история или ВТОРАЯ скрипка Страдивари?
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10.07.2024 12:09 Відповісти
Це вже третя
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10.07.2024 13:42 Відповісти


14.04.23 17:58 8 599



Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. ФОТО
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10.07.2024 12:11 Відповісти
26.07.23 22:23 7 623



Пограничники предотвратили вывоз за границу скрипки Страдивари, - МВД. ФОТОрепортаж
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10.07.2024 12:13 Відповісти


17.05.17 09:16 10 960



Украинец пытался вывезти в "ДНР" скрипку Страдивари 1730 года, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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10.07.2024 12:14 Відповісти


23.12.20 12:33 10 392



Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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10.07.2024 12:15 Відповісти
Не паліть контору 😂
погранці на премію ідуть.....
😄
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10.07.2024 13:33 Відповісти
Копія скоріше
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10.07.2024 12:23 Відповісти
Феєричні ібанати. Вже сказано - переказано... що не може такого буть щоб кожні 3-4 місяці "вивозили Страдіварі". Страдіварі всі обліковані і кталогізовані. Ні, пишуть херню знову і знову. Це німецька копія 19 століття. Відмінний стровинний інструмент. Вартість 1-2 К баксів. Але ж не Страдіварі. К самого така є. Жінчин пра-прадід виміняв у циган за куль борошна в 1920 році. Передається в родині з покоління в покоління.
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10.07.2024 12:35 Відповісти
За границу с ней ездил? )
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10.07.2024 12:45 Відповісти
А мій дідусь таку саму у циган в єлектричці в карти виграв !!
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10.07.2024 14:04 Відповісти
Не схоже, що скрипці більше ніж 300 років.
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10.07.2024 13:20 Відповісти
А ноти, особисто Паганіні друкував. Це ж видно. Зверніть увагу на ноти!
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10.07.2024 13:34 Відповісти
дивно! бачив я справжню скрипку майстра і там від руки чорнилом був напис! більше схоже на підробку!
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10.07.2024 13:54 Відповісти
Що тоді були принтери і писали неод руки ?
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10.07.2024 20:17 Відповісти
 
 