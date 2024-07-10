Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. ФОТОрепортаж

На кордоні з Румунією виявили скрипку "Страдіварі" 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Учора ввечері мешканка Чернівців 1976 року народження виїжджала до Румунії власним автомобілем через пункт пропуску "Порубне". Під час огляду багажника авта прикордонники спільно з представниками митниці виявили скрипку з маркуванням "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", яка ймовірно становить культурну та історичну цінність", - йдеться у повідомленні.

Інструмент вилучили представники митниці та направили на експертизу.

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