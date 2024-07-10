Прикордонники запобігли вивезенню за кордон скрипки Страдіварі 1713 року. ФОТОрепортаж
На кордоні з Румунією виявили скрипку "Страдіварі" 1713 року виробництва, яку намагалися вивезти з України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Учора ввечері мешканка Чернівців 1976 року народження виїжджала до Румунії власним автомобілем через пункт пропуску "Порубне". Під час огляду багажника авта прикордонники спільно з представниками митниці виявили скрипку з маркуванням "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", яка ймовірно становить культурну та історичну цінність", - йдеться у повідомленні.
Інструмент вилучили представники митниці та направили на експертизу.
Топ коментарі
+13 Ярослав Кийко
показати весь коментар10.07.2024 11:19 Відповісти Посилання
+7 олег иванов #434516
показати весь коментар10.07.2024 11:20 Відповісти Посилання
+5 Alik Krass
показати весь коментар10.07.2024 11:42 Відповісти Посилання
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Главное-что бы не утащили пианино,на котором играл Зегевара.
Корупцію подолано в Україні , в цілому!
Про це можуть свідчити, майнові статки привладних з ЦОВВ, держСекретарів та нардепів з ВРУ і їх родин та жінок з ФОПами!!
Цей приклад, і є членством України в НАТО… А чого тягнути, катлєта з безумною уже на під'їзді до Брюселя!! Грошей, на банківських рахунках за кордоном, трошки є… Саме для члєнства їх….
мабудь розумний народ України...
і тому зе найкращий.
все сходиться.
- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в XIX веке. Под именем Страдивари на нем есть еще два. Это Нойнер и Хорнштайнер
Если я от жары не сбрендил, как минимум одну скрипку Страдивари уже задерживали на таможне!
Это ТА ЖЕ история или ВТОРАЯ скрипка Страдивари?
14.04.23 17:58 8 599
Одесские таможенники предотвратили вывоз из Украины скрипки Страдивари. ФОТО
Пограничники предотвратили вывоз за границу скрипки Страдивари, - МВД. ФОТОрепортаж
17.05.17 09:16 10 960
Украинец пытался вывезти в "ДНР" скрипку Страдивари 1730 года, - Госпогранслужба. ВИДЕО
23.12.20 12:33 10 392
Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
погранці на премію ідуть.....
😄