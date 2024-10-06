Литовские таможенники обнаружили посылки с военной формой в поезде Калининград-Москва
С 27 сентября по 2 октября сотрудники литовской таможни обнаружили в почтовых вагонах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре партии с различными предметами военного назначения. Среди прочего там были маскировочные сетки и военная форма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как сообщается, 2 октября на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград-Москва при осмотре была обнаружена и задержана почтовая посылка с предположительно военными вещами - камуфляжными штанами.
Отмечается, что подобные посылки обнаруживаются не впервые. Таможенники считают, что указанные камуфляжные штаны предназначены для вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины.
Всего было задержано 5 единиц камуфляжных штанов, которые относятся к одежде, специально предназначенной для маскировки. 1 октября похожая партия (с пятью маскировочными сетками) была перехвачена в Кибартае в поезде, следовавшем из Калининграда.
Еще две партии с сетками для маскировки оружия - в тех же поездах изъяли таможенники 27-29 сентября.
По словам таможенников, такие грузы, предназначенные для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России.
Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то, литовськи митники круті красавці?
чи то, якийсь кацап імбецил ******* на складі камуфльовані панталони, та відправив додому, на дачі забуханим валятися біля сральника?
Досить соплі жувати.
Час оренди давно сплив.
https://www.youtube.com/watch?v=keOcFIeX7xY&lc=Ugz4f0V8lggZFhqkjQ14AaABAg.A93Krwz7Q5TA94nGR6V_tE
Але параша-гроші вирішують все, дотепер.