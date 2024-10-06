РУС
Литовские таможенники обнаружили посылки с военной формой в поезде Калининград-Москва

Військові речі в посилках з Калінінграда

С 27 сентября по 2 октября сотрудники литовской таможни обнаружили в почтовых вагонах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре партии с различными предметами военного назначения. Среди прочего там были маскировочные сетки и военная форма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как сообщается, 2 октября на железнодорожной станции Кибартай в почтовом вагоне пассажирского поезда Калининград-Москва при осмотре была обнаружена и задержана почтовая посылка с предположительно военными вещами - камуфляжными штанами.

Військові речі в посилках з Калінінграда

Отмечается, что подобные посылки обнаруживаются не впервые. Таможенники считают, что указанные камуфляжные штаны предназначены для вооруженных сил Российской Федерации в войне против Украины.

Всего было задержано 5 единиц камуфляжных штанов, которые относятся к одежде, специально предназначенной для маскировки. 1 октября похожая партия (с пятью маскировочными сетками) была перехвачена в Кибартае в поезде, следовавшем из Калининграда.

Еще две партии с сетками для маскировки оружия - в тех же поездах изъяли таможенники 27-29 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовские таможенники изъяли пушечные маскировочные сетки из поезда Калининград-Москва. Их передадут Украине как помощь

Військові речі в посилках з Калінінграда

По словам таможенников, такие грузы, предназначенные для российских сил, воюющих против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России.

Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине.

Также читайте: Литва передала Гааге материалы о преступлениях режима Лукашенко: МКС ответил, что рассмотрит запрос

Топ комментарии
+15
Коли Захід вже поверне Кенігсберг?!
Досить соплі жувати.
Час оренди давно сплив.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:10 Ответить
+11
Час вже зробити блокаду того гнійника у Європі
показать весь комментарий
06.10.2024 12:11 Ответить
+5
от, ніфіга не зрозумів!
то, литовськи митники круті красавці?
чи то, якийсь кацап імбецил ******* на складі камуфльовані панталони, та відправив додому, на дачі забуханим валятися біля сральника?
показать весь комментарий
06.10.2024 12:09 Ответить
