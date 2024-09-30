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Новости
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Литовские таможенники изъяли пушечные маскировочные сетки из поезда Калининград-Москва. Их передадут Украине как помощь

Литовские таможенники обнаружили и изъяли сетки для маскировки стволов пушек в почтовых вагонах поезда Калининград-Москва. Вероятно, они предназначались для российских военных. Конфискованные сетки литовская таможня намерена передать Украине в качестве помощи.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сетки были обнаружены во время проверки на железнодорожной станции Кибартай 27 и 29 сентября.

В пятницу, 27 сентября, во время осмотра поезда таможенники обнаружили семь посылок, содержащих 22 единицы маскировочных сеток. В сопроводительных документах было указано, что сетки предназначены для маскировки стволов пушек. Адреса получателей посылок были указаны в Белгородской области РФ.

В воскресенье, 29 сентября, литовские таможенники обнаружили еще одну партию с двумя маскировочными сетками.

вилучені сітки Литвою

По мнению литовских таможенников, камуфляжные сетки могут предназначаться для российских военных, которые воюют против Украины.

"По факту изъятия начато расследование. Если будет установлено, что маскировочные сетки являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, груз будет рассматриваться как нарушение международных санкций", - пишет издание.

Конфискованные маскировочные сетки литовская таможня передаст в качестве помощи Украине.

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Автор: 

конфискация (602) Литва (2481) помощь (7827) россия (95725)


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Топ комментарии
+20
Дякуємо братам литовцям,а можна наступний раз на пейджери замінити) і хай далі їдуть
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30.09.2024 18:23
+9
Сподіваюсь знайдуть хто відправляє!
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30.09.2024 18:28
+9
Відправляли з Калінінграду, транзитом через Литву.
Шукай вітра в полі.......
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30.09.2024 18:45
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Дякуємо братам литовцям,а можна наступний раз на пейджери замінити) і хай далі їдуть
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30.09.2024 18:23 Ответить
Сподіваюсь знайдуть хто відправляє!
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30.09.2024 18:28 Ответить
Відправляли з Калінінграду, транзитом через Литву.
Шукай вітра в полі.......
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30.09.2024 18:45 Ответить
По факту з окупованого Кенегзберга РАШИСТИ постійно передають гуманітарку та все інше а тут за 10 років зловили якісь сітки😂😂😂
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30.09.2024 18:46 Ответить
"Гуманітарка" - це не "товари військового призначення" Там дуже важко довести навіть - що вони "подвійного паризначення" А маскувальні сітки для гармат - саме "товар військового призначення"! Тут не скажеш навіть про причетність держави... Скоріш всього - якийсь "прапор" перед пенсією "прибарахлився" А потім вирішив "проявить патриотизм"!
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30.09.2024 19:19 Ответить
але русский - мозгом узкий - вказав реальний зміст посилки. ума-палата!
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30.09.2024 19:32 Ответить
Ще у 2022-му хтось із захисників півночі України сказав: "Наше щастя в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами..... Їх просто дуже багато......"
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30.09.2024 19:47 Ответить
у длбйбів найбільша армія у світі
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30.09.2024 20:22 Ответить
Дурням легше жить на світі - завжди знайдеться той, на кого можна перекласти відповідальність за прийняття рішення..........
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30.09.2024 20:37 Ответить
ось тут плачуть і грозяться - хуторський канал Калініграда
https://www.youtube.com/watch?v=keOcFIeX7xY
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02.10.2024 21:01 Ответить
це ж треба великого ума, щоб указати реальний склад посилки.
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30.09.2024 19:30 Ответить
WTF? Кровава війна йде більше 2.5 років, а потяги мокшанських терористів й далі катаються теріторією країни НАТО. Може вже пора зачинити цю лазівку?
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30.09.2024 20:24 Ответить
 
 