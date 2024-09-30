Литовские таможенники изъяли пушечные маскировочные сетки из поезда Калининград-Москва. Их передадут Украине как помощь

Литовские таможенники обнаружили и изъяли сетки для маскировки стволов пушек в почтовых вагонах поезда Калининград-Москва. Вероятно, они предназначались для российских военных. Конфискованные сетки литовская таможня намерена передать Украине в качестве помощи.

Об этом пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сетки были обнаружены во время проверки на железнодорожной станции Кибартай 27 и 29 сентября.

В пятницу, 27 сентября, во время осмотра поезда таможенники обнаружили семь посылок, содержащих 22 единицы маскировочных сеток. В сопроводительных документах было указано, что сетки предназначены для маскировки стволов пушек. Адреса получателей посылок были указаны в Белгородской области РФ.

В воскресенье, 29 сентября, литовские таможенники обнаружили еще одну партию с двумя маскировочными сетками.

По мнению литовских таможенников, камуфляжные сетки могут предназначаться для российских военных, которые воюют против Украины.

"По факту изъятия начато расследование. Если будет установлено, что маскировочные сетки являются нарушением правил перевозки военной техники и боеприпасов, груз будет рассматриваться как нарушение международных санкций", - пишет издание.

Конфискованные маскировочные сетки литовская таможня передаст в качестве помощи Украине.

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