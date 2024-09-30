Литовські митники вилучили гарматні маскувальні сітки з потяга Калінінград-Москва. Їх передадуть Україні як допомогу

Литовські митники виявили та вилучили сітки для маскування стволів гармат у поштових вагонах потяга Калінінград-Москва. Ймовірно, вони призначалися для російських військових. Конфісковані сітки литовська митниця має намір передати Україні як допомогу.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сітки були виявлені під час перевірки на залізничній станції Кібартай 27 та 29 вересня.

У п'ятницю, 27 вересня, під час огляду поїзда митники виявили сім посилок, що містили 22 одиниці маскувальних сіток. У супровідних документах було вказано, що сітки призначені для маскування стволів гармат. Адреси одержувачів посилок були вказані у Бєлгородській області РФ.

У неділю, 29 вересня, литовські митники виявили ще одну партію з двома маскувальними сітками.

На думку литовських митників, камуфляжні сітки можуть призначатися для російських військових, які воюють проти України.

"За фактом вилучення розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що маскувальні сітки є порушенням правил перевезення військової техніки та боєприпасів, вантаж буде розглядатися як порушення міжнародних санкцій", - пише видання.

Конфісковані маскувальні сітки литовська митниця передасть як допомогу Україні.

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