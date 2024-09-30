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Новини
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Литовські митники вилучили гарматні маскувальні сітки з потяга Калінінград-Москва. Їх передадуть Україні як допомогу

Литовські митники виявили та вилучили сітки для маскування стволів гармат у поштових вагонах потяга Калінінград-Москва. Ймовірно, вони призначалися для російських військових. Конфісковані сітки литовська митниця має намір передати Україні як допомогу.

Про це пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сітки були виявлені під час перевірки на залізничній станції Кібартай 27 та 29 вересня.

У п'ятницю, 27 вересня, під час огляду поїзда митники виявили сім посилок, що містили 22 одиниці маскувальних сіток. У супровідних документах було вказано, що сітки призначені для маскування стволів гармат. Адреси одержувачів посилок були вказані у Бєлгородській області РФ.

У неділю, 29 вересня, литовські митники виявили ще одну партію з двома маскувальними сітками.

вилучені сітки Литвою

На думку литовських митників, камуфляжні сітки можуть призначатися для російських військових, які воюють проти України.

"За фактом вилучення розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що маскувальні сітки є порушенням правил перевезення військової техніки та боєприпасів, вантаж буде розглядатися як порушення міжнародних санкцій", - пише видання.

Конфісковані маскувальні сітки литовська митниця передасть як допомогу Україні.

Дивіться також: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО

Автор: 

конфіскація (857) Литва (2415) допомога (8378) росія (65415)


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Топ коментарі
+20
Дякуємо братам литовцям,а можна наступний раз на пейджери замінити) і хай далі їдуть
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30.09.2024 18:23
+9
Сподіваюсь знайдуть хто відправляє!
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30.09.2024 18:28
+9
Відправляли з Калінінграду, транзитом через Литву.
Шукай вітра в полі.......
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30.09.2024 18:45
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Дякуємо братам литовцям,а можна наступний раз на пейджери замінити) і хай далі їдуть
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30.09.2024 18:23 Відповісти
Сподіваюсь знайдуть хто відправляє!
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30.09.2024 18:28 Відповісти
Відправляли з Калінінграду, транзитом через Литву.
Шукай вітра в полі.......
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30.09.2024 18:45 Відповісти
По факту з окупованого Кенегзберга РАШИСТИ постійно передають гуманітарку та все інше а тут за 10 років зловили якісь сітки😂😂😂
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30.09.2024 18:46 Відповісти
"Гуманітарка" - це не "товари військового призначення" Там дуже важко довести навіть - що вони "подвійного паризначення" А маскувальні сітки для гармат - саме "товар військового призначення"! Тут не скажеш навіть про причетність держави... Скоріш всього - якийсь "прапор" перед пенсією "прибарахлився" А потім вирішив "проявить патриотизм"!
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30.09.2024 19:19 Відповісти
але русский - мозгом узкий - вказав реальний зміст посилки. ума-палата!
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30.09.2024 19:32 Відповісти
Ще у 2022-му хтось із захисників півночі України сказав: "Наше щастя в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами..... Їх просто дуже багато......"
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30.09.2024 19:47 Відповісти
у длбйбів найбільша армія у світі
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30.09.2024 20:22 Відповісти
Дурням легше жить на світі - завжди знайдеться той, на кого можна перекласти відповідальність за прийняття рішення..........
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30.09.2024 20:37 Відповісти
ось тут плачуть і грозяться - хуторський канал Калініграда
https://www.youtube.com/watch?v=keOcFIeX7xY
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02.10.2024 21:01 Відповісти
це ж треба великого ума, щоб указати реальний склад посилки.
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30.09.2024 19:30 Відповісти
WTF? Кровава війна йде більше 2.5 років, а потяги мокшанських терористів й далі катаються теріторією країни НАТО. Може вже пора зачинити цю лазівку?
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30.09.2024 20:24 Відповісти
 
 