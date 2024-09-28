Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО

Литва у суботу, 28 вересня, оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Зазначається, що нова партія допомоги для України містить логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та інше.

"Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом – до перемоги", – підкреслили в литовському оборонному відомстві.

Зазначається, що Литва цього року вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, протитанковий гранатомет"Carl Gustaf", системи дистанційного підриву РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше забезпечення.

З початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 683 млн євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

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