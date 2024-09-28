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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО

Литва у суботу, 28 вересня, оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

Зазначається, що  нова партія допомоги для України містить логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та інше.

"Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом – до перемоги", – підкреслили в литовському оборонному відомстві.

Зазначається, що  Литва цього року вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, протитанковий гранатомет"Carl Gustaf", системи дистанційного підриву РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше забезпечення.

З початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову підтримку на суму понад 683 млн  євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радари, системи ППО та обладнання для розмінування: Литва планує надати Україні додаткову допомогу на 50 млн євро

Допомога від Литви
Допомога від Литви

Автор: 

Литва (2413) допомога (8375) Україна (5921)


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Щиро дякуємо, друзі.
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28.09.2024 14:35 Відповісти
Справжні друзі ті хто в важку годину допомагають як можуть, не ставлять прі цьому ніяких умов і не очікують щось в обмін за це, так чи ні пане Сікорський..
Литовськім друзям - Дякуємо!
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28.09.2024 14:36 Відповісти
"прибалты".. Сам то хто, "прилахта"?
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28.09.2024 15:21 Відповісти
Литовці принаймі розуміють цю загрозу. Поляків, на жаль, історія нічого не навчила. Дурні москалі досягли б більшого ефекту, якби напали на Польщу. НАТО показало б усю свою гнилу сутність
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28.09.2024 15:25 Відповісти
Дякуємо!!!
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28.09.2024 14:45 Відповісти
Прикро, що розумових здібностей для вибору майбутніх держморд та керівників країни, ось так не передати...
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28.09.2024 15:13 Відповісти
Ачю Лєтува
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28.09.2024 18:56 Відповісти
 
 