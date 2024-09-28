Литва передала Украине новый пакет военной помощи. ФОТО

Литва в субботу, 28 сентября, объявила о передаче Украине новой партии военной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Отмечается, что новая партия помощи для Украины содержит логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и прочее.

"Наша поддержка непоколебима, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Вместе - к победе", - подчеркнули в литовском оборонном ведомстве.

Отмечается, что Литва в этом году уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, противотанковый гранатомет "Carl Gustaf", системы дистанционного подрыва РАЙЗ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое обеспечение.

С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 683 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила миллиард евро.

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