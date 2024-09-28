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Литва передала Украине новый пакет военной помощи. ФОТО

Литва в субботу, 28 сентября, объявила о передаче Украине новой партии военной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы.

Отмечается, что новая партия помощи для Украины содержит логистическое оборудование, боеприпасы, ноутбуки и прочее.

"Наша поддержка непоколебима, наша решимость четкая: Украина победит, потому что свобода всегда побеждает. Вместе - к победе", - подчеркнули в литовском оборонном ведомстве.

Отмечается, что Литва в этом году уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронемашины M577, бронемашины M113, системы борьбы с беспилотниками, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, противотанковый гранатомет "Carl Gustaf", системы дистанционного подрыва РАЙЗ-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое обеспечение.

С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную поддержку на сумму более 683 млн евро. Общая поддержка Литвы Украине является долгосрочной и превысила миллиард евро.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Радары, системы ПВО и оборудование для разминирования: Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на 50 млн евро

Допомога від Литви
Допомога від Литви

Автор: 

Литва (2473) помощь (7822) Украина (44972)


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Щиро дякуємо, друзі.
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28.09.2024 14:35 Ответить
Справжні друзі ті хто в важку годину допомагають як можуть, не ставлять прі цьому ніяких умов і не очікують щось в обмін за це, так чи ні пане Сікорський..
Литовськім друзям - Дякуємо!
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28.09.2024 14:36 Ответить
"прибалты".. Сам то хто, "прилахта"?
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28.09.2024 15:21 Ответить
Литовці принаймі розуміють цю загрозу. Поляків, на жаль, історія нічого не навчила. Дурні москалі досягли б більшого ефекту, якби напали на Польщу. НАТО показало б усю свою гнилу сутність
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28.09.2024 15:25 Ответить
Дякуємо!!!
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28.09.2024 14:45 Ответить
Прикро, що розумових здібностей для вибору майбутніх держморд та керівників країни, ось так не передати...
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28.09.2024 15:13 Ответить
Ачю Лєтува
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28.09.2024 18:56 Ответить
 
 