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Новости Помощь Украине
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Радары, системы ПВО и оборудования для разминирования: Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на 50 млн евро

Литва планує надати Україні чергову партію допомоги

До конца этого года Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь в размере 40-50 миллионов евро.

Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Лауринас Кащюнас на закрытом заседании комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 18 сентября, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно это будет около 40-50 млн евро в этом году", - сказал чиновник.

По словам Кащюнаса, в этом году Литва уже предоставила Украине помощь на 153 млн евро.

Отмечается, что 10 млн евро Литва планирует инвестировать в производство в Украине ракет-пушек "Паляница". Кроме этого, Вильнюс планирует передать радары, оборудование для разминирования и системы ПВО малой дальности.

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"Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно приобрести и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов", - сказал Кащюнас.

LRT пишет, что Литва будет ежегодно выделять не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Сейчас это составляет около 190 млн евро.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва предоставила нашему государству помощь в размере 2% своего ВВП.

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Литва (2465) ПВО (2749) помощь (7803)


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Щиро дякуємо, друзі.
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18.09.2024 16:58 Ответить
Це при тому., що учора свідком бикування вовки перед Сікорським був й представник Литви ... От нам приклад - ЄРМАКУБОРДЕЛЮ насрати на все , вони знають , що "паравоз" НАТО якщо вирішить знищувати Хйла, то тім нічого не заваадить продовжувати сидіти на своїх місцях - ВИБОРИ В США важливіше
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18.09.2024 17:02 Ответить
Радари, системи ППО та обладнання
Для розмінування:
Литва планує надати Україні додаткову допомогу на 50 млн євро Джерело:

Я не змінив жодного слова...
Одначе...

Але змінив якість подачі...
--------------------------
Хочете, чи ні...
Білий вірш на війні...

Це нативна пропаганда...

В ракурсі міжнародної підтримки...

Навіть Уганда....
Як країна- не більш...
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18.09.2024 17:13 Ответить
давайте нетроні пушки для опускання дронів. зовсім оборзіли.
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18.09.2024 19:49 Ответить
 
 