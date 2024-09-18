Радары, системы ПВО и оборудования для разминирования: Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на 50 млн евро
До конца этого года Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь в размере 40-50 миллионов евро.
Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Лауринас Кащюнас на закрытом заседании комитета Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны в среду, 18 сентября, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Дополнительно это будет около 40-50 млн евро в этом году", - сказал чиновник.
По словам Кащюнаса, в этом году Литва уже предоставила Украине помощь на 153 млн евро.
Отмечается, что 10 млн евро Литва планирует инвестировать в производство в Украине ракет-пушек "Паляница". Кроме этого, Вильнюс планирует передать радары, оборудование для разминирования и системы ПВО малой дальности.
"Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно приобрести и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов", - сказал Кащюнас.
LRT пишет, что Литва будет ежегодно выделять не менее 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Сейчас это составляет около 190 млн евро.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва предоставила нашему государству помощь в размере 2% своего ВВП.
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