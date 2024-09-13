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Литва (2334) США (24808) Габриэлюс Ландсбергис (154)

Победа Украины должна стать стратегическим приоритетом для всех нас, - Ландсбергис

Ландсбергіс про роль США у забезпечені безпеки

Ход войны против Украины и сплоченность международного сообщества ради победы Украины является очень важным фактором обеспечения и поддержания безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Пока Путин варварски опустошает Украину, обещание Америки о том, что любой, кто выберет Литву своим врагом, станет также врагом Соединенных Штатов Америки, остается самой сильной гарантией сдерживания", - заявил глава МИД Литвы.

Ландсбергис отметил важность лидерства США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, которая продолжает бороться против российской агрессии.

"Принципиально важным остается лидерство США в обеспечении военной и политической поддержки Украины, которая борется против агрессора. Мы не можем сомневаться в том, что сегодня рядом с Покровском продолжается борьба не только за Украину, но и за свободу всего демократического мира", - заявил он.

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Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что западные страны слишком медленно оказывают поддержку Украине.
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Знов самі балачки.
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13.09.2024 10:36 Ответить
Що вони вкладають у "перемога України"? Коли ЗСУ окупують мацкву/вб'ють путіна/вб'ють всю верхівку злочинців ерефії/переб'ють всіх кацапів/окупують всю росію до Уралу? Що з цього, чи все і зразу?
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13.09.2024 10:59 Ответить
хоч би не програти навіть нічия буде успіхом для маленької позаблокової безʼядерної України
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13.09.2024 11:04 Ответить
 
 