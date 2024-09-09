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Новости Война
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Литва (2335) Габриэлюс Ландсбергис (154)

Российские дроны падают на территорию НАТО из-за нашего бездействия, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Російські дрони падають на територію НАТО

К падению дронов на территорию НАТО привело бездействие союзников по Альянсу.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.

"Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, теперь считаются рутиной. Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность", - отметил министр.

По словам Ландсбергиса, Литва будет поддерживать решительный ответ союзников.

Читайте: Запад слишком медленно помогает Украине, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

Также читайте: Россияне продолжают продвижение под Угледаром: враг захватил Водяное, - DeepState. КАРТА
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Топ комментарии
+6
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09.09.2024 09:39
+5
цікаво, кому, це говорить габріелюс? собі?
а, шо у відповідь?
чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
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09.09.2024 09:38
+4
Не та тепер ната, і доктрина в них не та.
Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
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09.09.2024 09:51
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cikavo , se vin proponue ? zlomati amerikansku sitemu povitrjanoi oboroni i nachati puljati po svoemu usmotreniju ?

treba vyrobljati svoju zbroju , a ņe pologatisa na kupivļu - Ukraina ce dokazivaje vže 3 rik.
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09.09.2024 09:35 Ответить
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09.09.2024 10:19 Ответить
цікаво, кому, це говорить габріелюс? собі?
а, шо у відповідь?
чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
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09.09.2024 09:38 Ответить
etu "predjavu" vam stoit kidati v vashu "vladu" . Litva tut ne prichom jak i NATO.
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09.09.2024 09:41 Ответить
До падіння дронів на територію НАТО призвела бездіяльність союзників по Альянсу.
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09.09.2024 09:50 Ответить
tak vi že pripļeļi tut ce : "а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися?....."
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09.09.2024 09:54 Ответить
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09.09.2024 09:58 Ответить
Якщо цікаво...
Я можу відповісти...

Европа звикнула лайно їсти...

Вона його їсть...
Потім ригає...
Потім знову їсть...

З шлунковими проблемами-
Гітлера переварила-

Блювота... вонюча слизь...
Протрусії...
Втрата Прусії...

Потім клізми літр...
Реанімація...

І знову війна клокоче....

Тепер Пуйла Европа хоче...

Европі потрібна деланомізація...
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09.09.2024 10:32 Ответить
Скоро ще не те прилетить! Литва розуміє що ніхто за них не вступиться!
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09.09.2024 09:38 Ответить
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09.09.2024 09:39 Ответить
Габріелюсу Ландсбергісу за здоровий глузд та позицію респект...
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09.09.2024 09:40 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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09.09.2024 09:40 Ответить
Не та тепер ната, і доктрина в них не та.
Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
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09.09.2024 09:51 Ответить
Після війни буде або перебудована світова безпека ( і розгонять цих зажратих дармоїдів ООН, ОБСЕ, НАТО та ін.), або Захід нічого не зрозуміє, і тоді вже почнеться Третя світова. Бо без нового світоустрою безпеки і миру не буде.
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09.09.2024 10:12 Ответить
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09.09.2024 10:01 Ответить
І забув ще про один нюанс що цей дрон зроблений із західних компонентів... та на гроші які захід заплатив за орківські ресурси...

тому тут не просто бездіяльність, тут якась цілеспрямована робота
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09.09.2024 10:12 Ответить
Треба визнати, війна України з кацапами для Заходу - як пилка в дупі. Вони хочуть миру і бізнесу, ас южуал, вони не хочуть воювати, вони вже 3 роки петляють від війни, щоб і Україну не образити ( дають допомогу) і не заагрити паРашу. Вони вже "втомилися від війни", більше ніж Україна з паРашею разом взяті. Не будуть вони збивати ні дрони, ні ракети, навіть над своєю територією.
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09.09.2024 10:17 Ответить
 
 