Российские дроны падают на территорию НАТО из-за нашего бездействия, - глава МИД Литвы Ландсбергис
К падению дронов на территорию НАТО привело бездействие союзников по Альянсу.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ.
"Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, теперь считаются рутиной. Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность", - отметил министр.
По словам Ландсбергиса, Литва будет поддерживать решительный ответ союзников.
Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.
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treba vyrobljati svoju zbroju , a ņe pologatisa na kupivļu - Ukraina ce dokazivaje vže 3 rik.
а, шо у відповідь?
чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
Я можу відповісти...
Европа звикнула лайно їсти...
Вона його їсть...
Потім ригає...
Потім знову їсть...
З шлунковими проблемами-
Гітлера переварила-
Блювота... вонюча слизь...
Протрусії...
Втрата Прусії...
Потім клізми літр...
Реанімація...
І знову війна клокоче....
Тепер Пуйла Европа хоче...
Европі потрібна деланомізація...
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
тому тут не просто бездіяльність, тут якась цілеспрямована робота