Російські дрони падають на територію НАТО через нашу бездіяльність, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
До падіння дронів на територію НАТО призвела бездіяльність союзників по Альянсу.
Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.
"Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, тепер вважаються рутиною. Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", - зазначив міністр.
За словами Ландсбергіса, Литва підтримуватиме рішучу відповідь союзників.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.
Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.
Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
treba vyrobljati svoju zbroju , a ņe pologatisa na kupivļu - Ukraina ce dokazivaje vže 3 rik.
а, шо у відповідь?
чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
Я можу відповісти...
Европа звикнула лайно їсти...
Вона його їсть...
Потім ригає...
Потім знову їсть...
З шлунковими проблемами-
Гітлера переварила-
Блювота... вонюча слизь...
Протрусії...
Втрата Прусії...
Потім клізми літр...
Реанімація...
І знову війна клокоче....
Тепер Пуйла Европа хоче...
Европі потрібна деланомізація...
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
тому тут не просто бездіяльність, тут якась цілеспрямована робота