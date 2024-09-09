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Литва (2265) Ландсбергіс Габріелюс (210)

Російські дрони падають на територію НАТО через нашу бездіяльність, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Російські дрони падають на територію НАТО

До падіння дронів на територію НАТО призвела бездіяльність союзників по Альянсу.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ.

"Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, тепер вважаються рутиною. Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", - зазначив міністр.

За словами Ландсбергіса, Литва підтримуватиме рішучу відповідь союзників.

Читайте: Захід надто повільно допомагає Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Також читайте: Росіяни продовжують просуватись під Вугледаром: ворог захопив Водяне, - DeepState. КАРТА

Автор: 
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Топ коментарі
+6
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09.09.2024 09:39
+5
цікаво, кому, це говорить габріелюс? собі?
а, шо у відповідь?
чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
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09.09.2024 09:38
+4
Не та тепер ната, і доктрина в них не та.
Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
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09.09.2024 09:51
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cikavo , se vin proponue ? zlomati amerikansku sitemu povitrjanoi oboroni i nachati puljati po svoemu usmotreniju ?

treba vyrobljati svoju zbroju , a ņe pologatisa na kupivļu - Ukraina ce dokazivaje vže 3 rik.
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09.09.2024 09:35 Відповісти
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09.09.2024 10:19 Відповісти
цікаво, кому, це говорить габріелюс? собі?
а, шо у відповідь?
чи у нато, як у всіх ******** світових організаціях, головне не діяти, а розмовляти?
а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися? жили ж триста років під лаптєм, ще б сто пожили.
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09.09.2024 09:38 Відповісти
etu "predjavu" vam stoit kidati v vashu "vladu" . Litva tut ne prichom jak i NATO.
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09.09.2024 09:41 Відповісти
До падіння дронів на територію НАТО призвела бездіяльність союзників по Альянсу.
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09.09.2024 09:50 Відповісти
tak vi že pripļeļi tut ce : "а, так же все класно було, ну чого ті кляті укри уперлися?....."
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09.09.2024 09:54 Відповісти
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09.09.2024 09:58 Відповісти
Якщо цікаво...
Я можу відповісти...

Европа звикнула лайно їсти...

Вона його їсть...
Потім ригає...
Потім знову їсть...

З шлунковими проблемами-
Гітлера переварила-

Блювота... вонюча слизь...
Протрусії...
Втрата Прусії...

Потім клізми літр...
Реанімація...

І знову війна клокоче....

Тепер Пуйла Европа хоче...

Европі потрібна деланомізація...
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09.09.2024 10:32 Відповісти
Скоро ще не те прилетить! Литва розуміє що ніхто за них не вступиться!
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09.09.2024 09:38 Відповісти
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09.09.2024 09:39 Відповісти
Габріелюсу Ландсбергісу за здоровий глузд та позицію респект...
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09.09.2024 09:40 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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09.09.2024 09:40 Відповісти
Не та тепер ната, і доктрина в них не та.
Після війни багато отих ''кантор'' які виявилися беззубими треба просто розігнати. І створити щось більш активніше з сильними ''важелями впливу'' на ситуацію у світі.
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09.09.2024 09:51 Відповісти
Після війни буде або перебудована світова безпека ( і розгонять цих зажратих дармоїдів ООН, ОБСЕ, НАТО та ін.), або Захід нічого не зрозуміє, і тоді вже почнеться Третя світова. Бо без нового світоустрою безпеки і миру не буде.
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09.09.2024 10:12 Відповісти
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09.09.2024 10:01 Відповісти
І забув ще про один нюанс що цей дрон зроблений із західних компонентів... та на гроші які захід заплатив за орківські ресурси...

тому тут не просто бездіяльність, тут якась цілеспрямована робота
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09.09.2024 10:12 Відповісти
Треба визнати, війна України з кацапами для Заходу - як пилка в дупі. Вони хочуть миру і бізнесу, ас южуал, вони не хочуть воювати, вони вже 3 роки петляють від війни, щоб і Україну не образити ( дають допомогу) і не заагрити паРашу. Вони вже "втомилися від війни", більше ніж Україна з паРашею разом взяті. Не будуть вони збивати ні дрони, ні ракети, навіть над своєю територією.
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09.09.2024 10:17 Відповісти
 
 