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Новости Война
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Запад слишком медленно помогает Украине, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Ландсбергіс розкритикував Захід за повільну допомогу Україні

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Запад слишком медленно оказывает поддержку Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Мы создаем нарратив, историю, рассказывая нашим гражданам, что мы боремся за доброе дело, но когда дело доходит до оказания поддержки, история иногда совсем другая", - подчеркнул он.

"В который раз мы должны спросить себя, не являемся ли мы сами частью проблемы. Обещанные Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы Patriot так и не были поставлены. С июня не было поставлено ни одного нового пакета боеприпасов, а из тех истребителей F-16, которые были поставлены, лишь несколько были введены в эксплуатацию", - добавил министр.

Комментируя массированные обстрелы Украины войсками РФ Ландсбергис озвучил подсчеты, согласно которым, газ и нефть, которые Россия продает ЕС, и налоги, которые она получает от этих продаж, могут быть использованы для осуществления шести таких атак против Украины.

"Учитывая, что мы не только покупаем газ и нефть... Поэтому я снова спрашиваю, не являемся ли мы частью проблемы?" - добавил он.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис ответил российской оппозиции по поводу "несправедливых" санкций: Простые россияне убивают простых украинцев

Автор: 

россия (95420) Евросоюз (17089) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Виходячи із того, що незламне асфальтування у нас майже не зменшилось, то й Україна не сильно переймається поміччю самій собі
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30.08.2024 14:39 Ответить
А насрать
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30.08.2024 14:39 Ответить
Хоч Ландсбергіс побачив цю хрень шо нам помагають як мокре горить
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30.08.2024 14:45 Ответить
Ще в цьому інтерв'ю він сказав:

*** росії краще захищене Західними гарантіями, ніж українське"

НАТО закрило н***, але є нюанс
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30.08.2024 14:51 Ответить
 
 