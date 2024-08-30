Запад слишком медленно помогает Украине, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Запад слишком медленно оказывает поддержку Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Мы создаем нарратив, историю, рассказывая нашим гражданам, что мы боремся за доброе дело, но когда дело доходит до оказания поддержки, история иногда совсем другая", - подчеркнул он.

"В который раз мы должны спросить себя, не являемся ли мы сами частью проблемы. Обещанные Вашингтоном зенитно-ракетные комплексы Patriot так и не были поставлены. С июня не было поставлено ни одного нового пакета боеприпасов, а из тех истребителей F-16, которые были поставлены, лишь несколько были введены в эксплуатацию", - добавил министр.

Комментируя массированные обстрелы Украины войсками РФ Ландсбергис озвучил подсчеты, согласно которым, газ и нефть, которые Россия продает ЕС, и налоги, которые она получает от этих продаж, могут быть использованы для осуществления шести таких атак против Украины.

"Учитывая, что мы не только покупаем газ и нефть... Поэтому я снова спрашиваю, не являемся ли мы частью проблемы?" - добавил он.

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