Захід надто повільно допомагає Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Захід надто повільно надає підтримку Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Ми створюємо наратив, історію, розповідаючи нашим громадянам, що ми боремося за добру справу, але коли справа доходить до надання підтримки, історія іноді зовсім інша", - наголосив він.

"Вкотре ми маємо запитати себе, чи не є ми самі частиною проблеми. Обіцяні Вашингтоном зенітно-ракетні комплекси Patriot так і не були поставлені. З червня не було поставлено жодного нового пакета боєприпасів, а з тих винищувачів F-16, які були поставлені, лише кілька були введені в експлуатацію", - додав міністр.

Коментуючи масовані обстріли України військами РФ Ландсбергіс озвучив підрахунки, згідно з якими, газ і нафта, які Росія продає ЄС, і податки, які вона отримує від цих продажів, можуть бути використані для здійснення шести таких атак проти України.

"Враховуючи, що ми не тільки купуємо газ і нафту... Тож я знову запитую, чи ми не є частиною проблеми?" - додав він.

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