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Новини Війна
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Захід надто повільно допомагає Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Ландсбергіс розкритикував Захід за повільну допомогу Україні

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Захід надто повільно надає підтримку Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Ми створюємо наратив, історію, розповідаючи нашим громадянам, що ми боремося за добру справу, але коли справа доходить до надання підтримки, історія іноді зовсім інша", - наголосив він.

"Вкотре ми маємо запитати себе, чи не є ми самі частиною проблеми. Обіцяні Вашингтоном зенітно-ракетні комплекси Patriot так і не були поставлені. З червня не було поставлено жодного нового пакета боєприпасів, а з тих винищувачів F-16, які були поставлені, лише кілька були введені в експлуатацію", - додав міністр.

Коментуючи масовані обстріли України військами РФ Ландсбергіс озвучив підрахунки, згідно з якими, газ і нафта, які Росія продає ЄС, і податки, які вона отримує від цих продажів, можуть бути використані для здійснення шести таких атак проти України.

"Враховуючи, що ми не тільки купуємо газ і нафту... Тож я знову запитую, чи ми не є частиною проблеми?" - додав він.

Читайте: Глава МЗС Литви Ландсбергіс відповів російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій: Прості росіяни вбивають простих українців

Автор: 

росія (65010) Євросоюз (13360) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Виходячи із того, що незламне асфальтування у нас майже не зменшилось, то й Україна не сильно переймається поміччю самій собі
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30.08.2024 14:39 Відповісти
А насрать
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30.08.2024 14:39 Відповісти
Хоч Ландсбергіс побачив цю хрень шо нам помагають як мокре горить
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30.08.2024 14:45 Відповісти
Ще в цьому інтерв'ю він сказав:

*** росії краще захищене Західними гарантіями, ніж українське"

НАТО закрило н***, але є нюанс
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30.08.2024 14:51 Відповісти
 
 