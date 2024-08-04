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Глава МЗС Литви Ландсбергіс відповів російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій: Прості росіяни вбивають простих українців

Глава МЗС Литви Ландсбергіс відповів російській опозиції щодо

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на заяви представників російської опозиції, звільнених за умовами обміну між РФ та країнами Заходу, щодо послаблення санкційного тиску на Росію.

Відповідну заяву Ландсбергіс зробив у треді в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат зауважив, що спочатку він чує розмови про невинуватість простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості росіяни вбивають простих українців".

"Я бачу, як звичайні російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм успіху у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки вбирають своїх звичайних російських дітей у військову форму і малюють букву Z на картонних костюмах танкістів. Я бачу, як звичайні росіяни збираються разом, щоб вишикуватися у величезну фігуру Z на міській площі", - йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Литви.

Він зазначив, що "проста Росія хвора", і вилікувати російське суспільство можна буде лише після військової поразки від України. 

Читайте також: Путін блефує щодо використання ядерної зброї, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

"Проста Росія хвора. Зцілення буде довгим і виснажливим процесом, який може розпочатися лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки. Без поразки в Україні Росія просто продовжуватиме розширюватися", - заявив Ландсбергіс.

Наостанок дипломат додав, що все, що сповільнює російську тотальну військову машину, матиме підтримку з боку пересічних литовців.

Що передувало?

Раніше звільнені під час нещодавнього обміну в'язнями між Росією та Заходом російські опозиціонери поскаржилися на санкції проти РФ. Вони заявили, що санкціями потрібно карати лише режим диктатора Путіна, а не росіян. Таку позицію висловив Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров.

Читайте також: Передані США російські опозиціонери заявили, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна", а не на росіян

Автор: 

Литва (2378) санкції (11768) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+52
https://t.me/berezoview/30516 «Я досі, чесно кажучи, шокований прес-конференцією Кара-Мурзи, Яшина та Пивоварова. Я прослухав її повністю, включно з питаннями журналістів. Що мене особливо вразило: Україну згадувалася лише раз за 1,5 години» - німецький журналіст Петер Альтхаус .
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04.08.2024 19:45
+49
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04.08.2024 19:37
+32
А що наш очільник МЗС Кулеба?
Мовчить як риба?
Чекає команди від єрмака?
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04.08.2024 19:35
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А що наш очільник МЗС Кулеба?
Мовчить як риба?
Чекає команди від єрмака?
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04.08.2024 19:35 Відповісти
Кулеба "шукає мир" в очке африканських не-до-диктаторів-канібалів.
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04.08.2024 19:39 Відповісти
Кулєба "іщєт мір" в любом очкє куди пошле його шукати зЄрмак....
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04.08.2024 20:08 Відповісти
іди посмокчи рошенку
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04.08.2024 20:52 Відповісти
Сам что смокчешь-ЗЕлёную соплю?
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04.08.2024 21:48 Відповісти
А шо?
"Каждой на прощанье плитку шоколада. Пососать полезно сладость перед сном"
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04.08.2024 21:59 Відповісти
А що Влад Ланцев не так написав? В першу чергу про це має говорити наш міністр закордонних справ. Аби не склалося враження, ніби українці згодні з тим, аби рашці пом'якшили санкції, бо від них страждають звичайні росіяни.
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04.08.2024 22:02 Відповісти
З кожної рошенки йде якась копійчина на бригади і на благодійність.
А смокчуть - саме адепти Марафону
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05.08.2024 00:52 Відповісти
Зеленечмо кажє , те самє , що і мурза :» віноват во всем только путін»,»Не расчеловечівайтє руських «казав Абдрістовіч , а падаль-ляк називає їх « партнерами» …………
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04.08.2024 21:28 Відповісти
Якби Гаазький педіфіл владімір ліліпутін НЕ напав на Суверенну Україну - Українці були б живі.
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
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04.08.2024 21:43 Відповісти
Якии ше Кара - Мурза? - послідовник Навального?
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04.08.2024 19:36 Відповісти
мурза - ординець..
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04.08.2024 20:13 Відповісти
F16 які отримала Україна оснащені найкрутішими системами про які русня не те що не догадується, а навіть не знають про існування таких https://t.me/pecherymordora356
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04.08.2024 19:37 Відповісти
Вже знають і мають усі секретні дані завдяки знаємо кому.
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04.08.2024 23:24 Відповісти
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04.08.2024 19:37 Відповісти
Оце сто відсотків.
Це як наша як її там. Савченко. Ці всі опозиціонери, вони опозиціонери до *****. До нас вони такі ж самі імперці як і *****, тільки вони не у владі.
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04.08.2024 20:50 Відповісти
Поки генерали сцирського просирають покровський напрямок,Драпатий у Вовчанську робить фантастичні речі кацапів не лише викинули за р.Вовча але й знову заблокували москалів на агрегатному заводі та відновили позиції станом на травень цього року.
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04.08.2024 19:43 Відповісти
https://t.me/berezoview/30516 «Я досі, чесно кажучи, шокований прес-конференцією Кара-Мурзи, Яшина та Пивоварова. Я прослухав її повністю, включно з питаннями журналістів. Що мене особливо вразило: Україну згадувалася лише раз за 1,5 години» - німецький журналіст Петер Альтхаус .
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04.08.2024 19:45 Відповісти
Невзоров очень взорвал эту тему про пацифистов выменяных кацапами на своих уродов кстати. Сильно притопил за простых русских. Очень убийственно. Стоить прочесть. В телеграмме есть его блог---личность противоречивая, но тему знает великолепно.
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04.08.2024 22:14 Відповісти
Так нічого нового! Коли йшла Паризька конференція (фактично "переділ Європи" та створення нових національних держав ) - було те саме! Саме тоді з"явився постулат: "Російський демократ закінчується там де починається українське питання!"

Ось тобі характерні "предтечі" "Кара-мурз" та "Навальних":

У 1918 році, під час правління гетьмана Павла Скоропадського, деякі росіяни вирішили переїхати в Україну. Країна здавалася їм осередком спокою та стабільності - принаймні порівняно з більшовицькою Росією. У спогадах Скоропадського є цікаві спостереження про поведінку цих емігрантів. WAS публікує цей фрагмент мемуарів.

"Рідко якомусь уряду доводилося працювати за такої постійної злої критики, яка чомусь особливо розвинулася в Києві. Головними критиками були приїжджі.

Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного раю на Україну, звичайно про неї попередньо велося велике листування з данськими або німецькими посланниками в Петрограді чи Москві. Вона бомбардувала мене листами, а я з відповідними приписками з проханням про те, щоб допомогли його випуску з Совдепії, посилав ці прохання до міністерства закордонних справ для негайного клопотання про перепустку. Спеціально для розбору цих прохань у мене були призначені особливі години, оскільки на багато прохань мені доводилося писати особисто.

Після приїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть - це перша стадія. Друга - хвалить, знаходить, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно - одним словом, рай! За цей час він встигає декого побачити з раніше прибулих і ось, так тижнів через два, входить в третю фазу. Ще веселий і люб'язний, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями неважлива, чому це тримають таких градоначальників.

- Так дозвольте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж усього місяця два як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що Ви живі.
- Так-то так, але все ж, - йде і на досить довгий термін.
Я вже розумів, що для нього настала четверта фаза.

Звичайно він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або ж де-небудь в театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий.

- Знаєте Ви, що я Вам скажу, Ваша Україна дурниця, не має ніяких даних для існування, безсумнівно, що все це буде знищено, потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте, ну чому це в уряді тримати таких людей, - і пішла критика, і критика без кінця".
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05.08.2024 14:17 Відповісти
Респектище! 👏👏👏👏👏
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04.08.2024 19:48 Відповісти
Стосовно заяв російської "опозиції" що до зняття санкцій з простих росіян.

"Ани ни в чем не винаваты" снимите санкцию. Ідіть в сраку виродки.

Третій рік влада цих хороших расіянців тратить податки цих хороших расеян на зброю яка вбиває українців, на військових які вбивають українців. За три роки війни хоча би один хоросий расіянець спитав у своєї влади - куди йдуть податки?

Чому не будуються дороги, лікарні, школи. Чому рве дамби, вигорають ліси, проривають труби під землею залишаючи населення без води та опалення?

Ні разу, ніхто з хароших расіянців не спитав про це і не виступив проти. Значить всі т.з хороші расіянці зовсім не хароші і санкції не знімати потрібно, а підсилювати до тих пір, поки вони не почнуть своїй владі задавати правильні питання
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04.08.2024 19:50 Відповісти
Я також був здивований словами цього карамурзи. Можна подумати що солдати всі вихідці з кремльовських боярів с блакитною кровʼю а не простий народ (як у 2014 році писали рашисти - шахтарі трактористи таксісти та слюсаря з токарями і будівельники). Тобто простий народ вбиває простий народ. Карамурза тупий балабол, тому що в рашистський ********* немає простого народу - там є людожери, упирі, наємники і тупі кідараси,яким по юух якісь санкції Заходу, вони, воюючи за бабло, навіть не знають що це слово означає і що воно таке???
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04.08.2024 19:52 Відповісти
мурза імпєрець та ординець..
ніяка він не опозиція..
опозиція кому/чому?
імперцям, які паразитують на окупованих народах?
звичайно, що ні..
це бачать всі.. не сліпі ж..
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04.08.2024 20:19 Відповісти
двічі травив ***** його , його батька - а бачте ,М яка ота імперська кровушка ...
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04.08.2024 20:40 Відповісти
хотів би, отруїв би..
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04.08.2024 21:17 Відповісти
Нічого дивного ...звичайні рашистські покидьки мімікрують ...
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04.08.2024 19:53 Відповісти
Та їм просто фсб непрозоро натякнула, якшо вони не скажуть на пресухі того, що саме їм треба сказати (а підар яшин сказав, що обмін був для нього повною несподіванкою!), то вони усі втрьох розділять долю навального.
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04.08.2024 20:15 Відповісти
Чи Саакашвили
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05.08.2024 00:47 Відповісти
До речі, Саакашвили - ще громадянин України ?
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05.08.2024 00:56 Відповісти
Дипломатично так сказав, що хороших не існує.

це повинно стати слоганом у всьому світі , бо так воно є і було завжди
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04.08.2024 19:54 Відповісти
Москалі зробили заходу ін'єкцію "хароших русскіх"
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04.08.2024 19:56 Відповісти
Від литвинів вже є одна "ін*єкція": тіхановская.
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04.08.2024 20:17 Відповісти
ПОПРОСИЛИ ВІДДАТИ ОПОЗІЦІОНЕРІВ??? ОТРИМАЛИ???ЦІ КУРВИ БУДУТЬ ТЕПЕР ПРОПИХАТИ ВІДМІНУ САНКЦІЇ ДЛЯ ФАНАТІВ КАТА ХКУЙЛА...ВКИНУВ ХКУЙЛО ДЕСАНТ
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04.08.2024 19:57 Відповісти
Будь ласка, вимкніть свій капс-лок; ми усі вас і так гарно чуємо.
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04.08.2024 20:19 Відповісти
андрофагі цивільні чи демократичні нічим від орків військових не відрізняються. І хутин пуй, сталін, микола 2 чи малюта скуратов тут не причому. Це кодло /орда це образа для інших народів/, підлягає повній зачистці, а всі захоплені терріторії поверненню іншим народам від Сахалину до Карелії.
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04.08.2024 19:59 Відповісти
Як тільки влучно сказано: образа для інших народів!
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04.08.2024 20:21 Відповісти
Найточніший коментар на позицію "опущених опозиціонерів".
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04.08.2024 20:02 Відповісти
Чесно кажучи, від кара-мурзи я такого почути не очікував. Завжди відносився до нього, як до справжнього радикального опозиціонера. А насправді воно виявилося купкою жалюгідного лайна... Оті три підари, що давали інтерв*ю, скоріше за все дали фсбшникам підписку, що саме про зняття санкцій будуть триндіти. А інакше їх і за кордоном кацапня дістане та замоче, як у випадку з Літвінєнко.
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04.08.2024 20:05 Відповісти
Як ти так міг відноситись до московитів? Якщо вже 350 років , дійсно хороші це ті яких не видно в тепловізор
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04.08.2024 20:08 Відповісти
Вы про вампиров?
Перед ними не открывается дверь супермаркета и если зимой подышат на стекло, оно не оттает. Вот на этом их и ловят
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04.08.2024 21:56 Відповісти
👍
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04.08.2024 20:09 Відповісти
Ця країна падалі невиліковна!
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04.08.2024 20:11 Відповісти
Скільки ще Росія може вести війну https://www.rbc.ua/rus/author/garri-kasparov.html ГАРРІ КАСПАРОВ

всесвітньо відомий шахіст, російський опозиційний діяч

https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-shche-rosiya-mozhe-vesti-viynu-1722248766.html

Це ще єдиний ,мабуть, кому можна не те що довіряти , а просто не чекати такого як від. АСВАБАЖДЬОННИХ .

Саме він на початку вторгнення закликав СЩА та Захід діяти як в покері - ризикувати й вигравати , коли Саліван нив про небезпеку ядерної... Він говорив саме про те, що утирка хйлівського можна спрогнозувати - тільки не показувати йому страху ...

Він не ванга, але я його прочитала й буду бачити , як воно буде...
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04.08.2024 20:24 Відповісти
одна з цитат- від Каспарова
Людей, які виступають проти війни, в оточенні Путіна немає, саме тому, що війна їх годує. Інша річ, що там є поділ на групи, одна з яких виступає за продовження війни у найгарячішому варіанті, бо вона харчується грошима, які йдуть на зброю та військову техніку. Тоді як інша група вважає, що треба якось закріпити успіх, почати освоювати території, бо гроші підуть на будівництво баз. Тобто головне протиріччя з-поміж них - у способі розподілу коштів. Але принципової різниці щодо України там немає. України немає на політичній карті у путінській Росії. У них просто питання до методів, як це простіше робити. На мій погляд, зараз Путін схиляється більше до другої групи, яка шукає більш гнучкий варіант продовження війни через переговори, через зниження рівня протистояння, щоб потім виграти час для перегрупування та послабити режим санкцій."
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04.08.2024 20:26 Відповісти
угарік кацпаров така ж імперська мразота як і інші!
було інтервʼю з цим покидьком, він порівнював Україну з Африкою, типу "аборігєни ж там разгаваривают на разньіх "нарєчіях", вот и НА Україні такая жеж ситуация"
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04.08.2024 20:59 Відповісти
Для вас, росіян, безперечно Каспаров мразота. Через то, що він вашого карліка мразотою називає.
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04.08.2024 21:19 Відповісти
Пам'ятаєте в 2022-му тригодинний стрім з пошти в білокацапії де прастиє расєянє відправляли додому намародерене в Україні?
Чи збереглося це відео?
От би крутити це відео цілодобово отим карамурзам!
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04.08.2024 20:12 Відповісти
Це відео?
https://youtu.be/6vyY4rnJ7lA
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04.08.2024 20:34 Відповісти
Ого, скільки путіних на пошті. Поки простий расєйський народ страдає від санкцій, прокляті путіни творять злочин.
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04.08.2024 22:42 Відповісти
Так. Дякую!
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05.08.2024 05:41 Відповісти
Яка опозиція - така й влада! І взагалі - завдяки діяльності таких от лібералів набирають силу диктаторські і авторитарні режими в світі. Лібералізм - це одне зі збочень демократії, або імпотенція демократії.
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04.08.2024 20:14 Відповісти
Скоріше який народ - така влада , а вже з цього й виникає такий гібрид, як опозиція . Хоча ... 73івідсотки цю мою тероіюне підтверджують але є виправдання... В раашистів так не асимілювався український ген ( за масштабами відносності цього бидла) , як перекотипольне українство котре, й народило внуків з генами каокойразніци ... Й ця тупезна маса ПАТРЄБІТЄЛЕЙ вибрала собі владу паслєдишєй Яника
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04.08.2024 20:35 Відповісти
Nu sitaia staraia Eiropa to poniatno . No kagda u vas polni efiri haroshih ruskih , vot eta siur ....hatia pri vlasti kantorskih agentov eta norm . K balshomu sozheleniu vi eta profukali v 2019om . Bez obid ...
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04.08.2024 20:15 Відповісти
Це не опозиція, це стадо опущених підарів.
На росії більше немає опозиції.
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04.08.2024 20:17 Відповісти
краще б
азовців, та інших українських полонених,
поміняли, визволили з катівень рф..

кому ці рабсійські опо-мудні-шпіони потрібні..
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04.08.2024 20:24 Відповісти
Всі ці Мурзи не емігранти, а казачки заслані. Не відкидаю, що їх туди під легендою борцунів з кремлем і засилають. Потім вони дують у вуха провладним особам західних країн. Проста кацапня під виглядом втікачів від мобілізації буде формувати фізичну 5 колону на Заході в час Х. А чорні Мурзи будуть її легалізовувати. Курви козломорді. Запаскудили весь світ.
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04.08.2024 20:27 Відповісти
Не Путин сделал народ стадом, а стадо выбрало и сделало из Путина такого правителя. Без миллионов согласных ничего такого бы не было. И это беда /А.Макаревич/
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04.08.2024 20:28 Відповісти
Запад разменяо агентов ФСБ на агентов ФСБ и радуется.
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04.08.2024 20:38 Відповісти
Хорошие кацапы - мёртвые кацапы....
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04.08.2024 20:41 Відповісти
Міністр Ландсбергіс гарно сказав. Дуже точні слова - не відкрутишся.
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04.08.2024 20:47 Відповісти
... фашизм, совок, рашизм це діагноз суспільства, небезпечний .
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04.08.2024 20:57 Відповісти
Ці амеби роблять вигляд що війни Рашистської Фашизації проти України не існує.
І виглядають ці борцуни "проти" ***** зовсім не так як виглядають наші військовополонені...
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04.08.2024 20:57 Відповісти
Теж звернула увагу, що вони досить відкормлені.
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04.08.2024 21:53 Відповісти
абсолюьно вірно. то людожери, їм не те що санкції, їм стерилізація та утилізація потрібні.
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04.08.2024 21:01 Відповісти
Можно вывезти рашистов из росии, но нельзя вывести росию из рашистов....
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04.08.2024 21:08 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!
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04.08.2024 21:13 Відповісти
щира подяка литовцям і всім небайдужим за солідарність з Україною
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04.08.2024 21:12 Відповісти
Міністру рєспєкт!
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04.08.2024 21:20 Відповісти
Та це кремлівські концерви.
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04.08.2024 21:36 Відповісти
"Крим нє будєрброд" -- друга серія

Або "православниє мал"чікі в трусіках страдауют" .

Це підкреслює одну істину -- опозиція може бути лише в демократичній країні , а в країні кривавого диктатора й тим більш під час кривавою війни є свої й є ворог . Й хто не пітримує прямо й відверто ЗСУ , хто не позіцінує себе як інтересант перемоги ЗСУ -- усе це не опозиція , це іншій тип ворогу . РДК -- ось це опозиція до ***** ... А ось цей непотреб повинен осісти у США чи ЕС читати там лекції по "рассєя наших мєчт на факультетах литератури у стилі фантазі .
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04.08.2024 21:51 Відповісти
А от Зельоні почали масову компанію про "хароших рузькіх. і плахово путіна". Обдристовича знову почали транслювати з його мессиджами.
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04.08.2024 23:00 Відповісти
Гарне згадування ...Люся Дристович у відомих бувших журналістів ЄХО МОСКВИ відстоював думку , як ідея Приведення Буратіно до влади булав в денаціоналізіцацї західняцького менталітету українців, бо уся Україна вже готова ТІПА була бути не національною державою а країною "народу світу "... Буратінку на це натаскували (мабуть й сама Люся ) - "какаяразніца "тому підтвердження... Але після ОМАНСЬКОГО вояжу Буратінки до Патрушева , на вулиці вийшли АТОвоїни та просто патріоти з ЧЕРВОНИМИ ЛІНІЯМИ ...І й лише після того як вова обісрався виконувати оманщину , він осмілів навіть почав виходити на паради перед військами ... Вдруге він обісрався тікати ,як Янукович, вже від війни .
Двічіобісратий залишився зі своїм регентом Козирем тормозит усіма силами й хитростями знищення ворога , та МАРОДЕРИТИ собі на офшори. . А США та усі пратнери повинні були, заплющивши очі на зрадників у владі України, тягти лямку імітації шляху України до перемоги . Бо виявилися у Європі самі не готові до таких масштабів ,а у США головна мета, мабуть, перемолоти якомога більше рашистів ослабивши рашку.прикриваючись типу страхом про ядерну війну ,,,
ТОМУ ЦЮ ГНИЛЯТИНУ КРЕМЛЯ НА БАНКОВІЙ МОВЧКИ ТЕРПІЛИ! Й дотерпілися до виборів у США та до пересратості вже НАРЕШТІ Європи , а що ж буде коли переможе Трамп... А Україна як арена чекань та перебудов у мізках лідерів тсвіту та партнерів...Чому промову Залужного ніхто вголос не коментував - бо вона апокаліптична , й показала СИЛЬНИМ СВІТУ ЦЬОГО що вони лузери.
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05.08.2024 00:16 Відповісти
99% русских которые работают на публику это маскарад КГБистов, которые быстро сдуваються на Украинском, крымском и подобных вопросах. Им поставили задачу совместно дискредитировать путина, мол только из за него одни беды, а о том кто должен будет вместо него прийти к власти, ни слова, как и призывов к диверсиям в тылу для помощи ВСУ. Самое загадочное, что твориться в голове тех русских что до сих пор верят своим "либералам". На что они надеяться ? Не важно как и когда уберут путина, на его место поставят человека, заранее определенного ФСБ, бывшими КГБистами. Верить русским либералам, это как украинцам верить Зеленскому, Ермаку и Арестовичу.
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04.08.2024 23:33 Відповісти
розумна людина. Респект Ландсбергісу!
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05.08.2024 02:37 Відповісти
 
 