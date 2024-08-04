Глава МЗС Литви Ландсбергіс відповів російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій: Прості росіяни вбивають простих українців

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на заяви представників російської опозиції, звільнених за умовами обміну між РФ та країнами Заходу, щодо послаблення санкційного тиску на Росію.

Відповідну заяву Ландсбергіс зробив у треді в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат зауважив, що спочатку він чує розмови про невинуватість простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості росіяни вбивають простих українців".

"Я бачу, як звичайні російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм успіху у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки вбирають своїх звичайних російських дітей у військову форму і малюють букву Z на картонних костюмах танкістів. Я бачу, як звичайні росіяни збираються разом, щоб вишикуватися у величезну фігуру Z на міській площі", - йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Литви.

Він зазначив, що "проста Росія хвора", і вилікувати російське суспільство можна буде лише після військової поразки від України.

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"Проста Росія хвора. Зцілення буде довгим і виснажливим процесом, який може розпочатися лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки. Без поразки в Україні Росія просто продовжуватиме розширюватися", - заявив Ландсбергіс.

Наостанок дипломат додав, що все, що сповільнює російську тотальну військову машину, матиме підтримку з боку пересічних литовців.

Що передувало?

Раніше звільнені під час нещодавнього обміну в'язнями між Росією та Заходом російські опозиціонери поскаржилися на санкції проти РФ. Вони заявили, що санкціями потрібно карати лише режим диктатора Путіна, а не росіян. Таку позицію висловив Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров.

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