Глава МЗС Литви Ландсбергіс відповів російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій: Прості росіяни вбивають простих українців
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на заяви представників російської опозиції, звільнених за умовами обміну між РФ та країнами Заходу, щодо послаблення санкційного тиску на Росію.
Відповідну заяву Ландсбергіс зробив у треді в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дипломат зауважив, що спочатку він чує розмови про невинуватість простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості росіяни вбивають простих українців".
"Я бачу, як звичайні російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм успіху у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки вбирають своїх звичайних російських дітей у військову форму і малюють букву Z на картонних костюмах танкістів. Я бачу, як звичайні росіяни збираються разом, щоб вишикуватися у величезну фігуру Z на міській площі", - йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Литви.
Він зазначив, що "проста Росія хвора", і вилікувати російське суспільство можна буде лише після військової поразки від України.
"Проста Росія хвора. Зцілення буде довгим і виснажливим процесом, який може розпочатися лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки. Без поразки в Україні Росія просто продовжуватиме розширюватися", - заявив Ландсбергіс.
Наостанок дипломат додав, що все, що сповільнює російську тотальну військову машину, матиме підтримку з боку пересічних литовців.
Що передувало?
Раніше звільнені під час нещодавнього обміну в'язнями між Росією та Заходом російські опозиціонери поскаржилися на санкції проти РФ. Вони заявили, що санкціями потрібно карати лише режим диктатора Путіна, а не росіян. Таку позицію висловив Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров.
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Мовчить як риба?
Чекає команди від єрмака?
"Каждой на прощанье плитку шоколада. Пососать полезно сладость перед сном"
А смокчуть - саме адепти Марафону
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише винонати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і собача свора росіян розбіжиться по лісах...
Це як наша як її там. Савченко. Ці всі опозиціонери, вони опозиціонери до *****. До нас вони такі ж самі імперці як і *****, тільки вони не у владі.
Ось тобі характерні "предтечі" "Кара-мурз" та "Навальних":
У 1918 році, під час правління гетьмана Павла Скоропадського, деякі росіяни вирішили переїхати в Україну. Країна здавалася їм осередком спокою та стабільності - принаймні порівняно з більшовицькою Росією. У спогадах Скоропадського є цікаві спостереження про поведінку цих емігрантів. WAS публікує цей фрагмент мемуарів.
"Рідко якомусь уряду доводилося працювати за такої постійної злої критики, яка чомусь особливо розвинулася в Києві. Головними критиками були приїжджі.
Картина така: приїжджає змучена людина з комуністичного раю на Україну, звичайно про неї попередньо велося велике листування з данськими або німецькими посланниками в Петрограді чи Москві. Вона бомбардувала мене листами, а я з відповідними приписками з проханням про те, щоб допомогли його випуску з Совдепії, посилав ці прохання до міністерства закордонних справ для негайного клопотання про перепустку. Спеціально для розбору цих прохань у мене були призначені особливі години, оскільки на багато прохань мені доводилося писати особисто.
Після приїзду людина мовчить, спить, п'є і їсть - це перша стадія. Друга - хвалить, знаходить, що Україна прекрасна, і мова така милозвучна, і клімат хороший, і Київ красивий, і уряд хороший, все розумно - одним словом, рай! За цей час він встигає декого побачити з раніше прибулих і ось, так тижнів через два, входить в третю фазу. Ще веселий і люб'язний, знаходить, що все добре, але ось він їздив на візниках, вони вже дуже погані, і бруківка місцями неважлива, чому це тримають таких градоначальників.
- Так дозвольте, кажеш йому, Ви згадайте, що в Совдепії було, ми ж усього місяця два як працюємо, хіба можна тепер думати про візників і мостових, дякуйте Богові, що Ви живі.
- Так-то так, але все ж, - йде і на досить довгий термін.
Я вже розумів, що для нього настала четверта фаза.
Звичайно він вже не приходить додому, а його зустрічаєш або на вулиці, або ж де-небудь в театрі. Прекрасно одягнений, ситий, рум'яний і надзвичайно важливий.
- Знаєте Ви, що я Вам скажу, Ваша Україна дурниця, не має ніяких даних для існування, безсумнівно, що все це буде знищено, потрібно творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких немає, це все вигадка німців. Потім, знаєте, ну чому це в уряді тримати таких людей, - і пішла критика, і критика без кінця".
"Ани ни в чем не винаваты" снимите санкцию. Ідіть в сраку виродки.
Третій рік влада цих хороших расіянців тратить податки цих хороших расеян на зброю яка вбиває українців, на військових які вбивають українців. За три роки війни хоча би один хоросий расіянець спитав у своєї влади - куди йдуть податки?
Чому не будуються дороги, лікарні, школи. Чому рве дамби, вигорають ліси, проривають труби під землею залишаючи населення без води та опалення?
Ні разу, ніхто з хароших расіянців не спитав про це і не виступив проти. Значить всі т.з хороші расіянці зовсім не хароші і санкції не знімати потрібно, а підсилювати до тих пір, поки вони не почнуть своїй владі задавати правильні питання
ніяка він не опозиція..
опозиція кому/чому?
імперцям, які паразитують на окупованих народах?
звичайно, що ні..
це бачать всі.. не сліпі ж..
це повинно стати слоганом у всьому світі , бо так воно є і було завжди
Перед ними не открывается дверь супермаркета и если зимой подышат на стекло, оно не оттает. Вот на этом их и ловят
всесвітньо відомий шахіст, російський опозиційний діяч
https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-shche-rosiya-mozhe-vesti-viynu-1722248766.html
Це ще єдиний ,мабуть, кому можна не те що довіряти , а просто не чекати такого як від. АСВАБАЖДЬОННИХ .
Саме він на початку вторгнення закликав СЩА та Захід діяти як в покері - ризикувати й вигравати , коли Саліван нив про небезпеку ядерної... Він говорив саме про те, що утирка хйлівського можна спрогнозувати - тільки не показувати йому страху ...
Він не ванга, але я його прочитала й буду бачити , як воно буде...
Людей, які виступають проти війни, в оточенні Путіна немає, саме тому, що війна їх годує. Інша річ, що там є поділ на групи, одна з яких виступає за продовження війни у найгарячішому варіанті, бо вона харчується грошима, які йдуть на зброю та військову техніку. Тоді як інша група вважає, що треба якось закріпити успіх, почати освоювати території, бо гроші підуть на будівництво баз. Тобто головне протиріччя з-поміж них - у способі розподілу коштів. Але принципової різниці щодо України там немає. України немає на політичній карті у путінській Росії. У них просто питання до методів, як це простіше робити. На мій погляд, зараз Путін схиляється більше до другої групи, яка шукає більш гнучкий варіант продовження війни через переговори, через зниження рівня протистояння, щоб потім виграти час для перегрупування та послабити режим санкцій."
було інтервʼю з цим покидьком, він порівнював Україну з Африкою, типу "аборігєни ж там разгаваривают на разньіх "нарєчіях", вот и НА Україні такая жеж ситуация"
Чи збереглося це відео?
От би крутити це відео цілодобово отим карамурзам!
https://youtu.be/6vyY4rnJ7lA
На росії більше немає опозиції.
азовців, та інших українських полонених,
поміняли, визволили з катівень рф..
кому ці рабсійські опо-мудні-шпіони потрібні..
І виглядають ці борцуни "проти" ***** зовсім не так як виглядають наші військовополонені...
Або "православниє мал"чікі в трусіках страдауют" .
Це підкреслює одну істину -- опозиція може бути лише в демократичній країні , а в країні кривавого диктатора й тим більш під час кривавою війни є свої й є ворог . Й хто не пітримує прямо й відверто ЗСУ , хто не позіцінує себе як інтересант перемоги ЗСУ -- усе це не опозиція , це іншій тип ворогу . РДК -- ось це опозиція до ***** ... А ось цей непотреб повинен осісти у США чи ЕС читати там лекції по "рассєя наших мєчт на факультетах литератури у стилі фантазі .
Двічіобісратий залишився зі своїм регентом Козирем тормозит усіма силами й хитростями знищення ворога , та МАРОДЕРИТИ собі на офшори. . А США та усі пратнери повинні були, заплющивши очі на зрадників у владі України, тягти лямку імітації шляху України до перемоги . Бо виявилися у Європі самі не готові до таких масштабів ,а у США головна мета, мабуть, перемолоти якомога більше рашистів ослабивши рашку.прикриваючись типу страхом про ядерну війну ,,,
ТОМУ ЦЮ ГНИЛЯТИНУ КРЕМЛЯ НА БАНКОВІЙ МОВЧКИ ТЕРПІЛИ! Й дотерпілися до виборів у США та до пересратості вже НАРЕШТІ Європи , а що ж буде коли переможе Трамп... А Україна як арена чекань та перебудов у мізках лідерів тсвіту та партнерів...Чому промову Залужного ніхто вголос не коментував - бо вона апокаліптична , й показала СИЛЬНИМ СВІТУ ЦЬОГО що вони лузери.