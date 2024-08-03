Передані США російські опозиціонери заявили, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна", а не на росіян
Звільнені під час нещодавнього обміну в'язнями між Росією та Заходом російські опозиціонери поскаржилися на санкції проти РФ. Вони стверджують, що санкціями потрібно карати лише режим диктатора Путіна, а не росіян.
Про це звільнені російські опозиціонери заявили під час пресконференції Бонні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, обміняний Володимир Кара-Мурза нагадав, що раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні.
Політик поскаржився, що зараз західні санкції часто спрямовані не проти режиму диктатора Володимира Путіна, а проти росіян.
"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян Російської Федерації за принципом громадянства", - заявив він.
Ще один звільнений росіянин Андрій Пивоваров також підтримав ідею послаблення санкцій проти Росії.
"Я прошу західні країни простягнути руку росіянам: якщо послабити санкції для простих людей, вони зрозуміють, що живуть погано не тому, що Захід зіпсував їм життя", - заявив він.
Обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ
У четвер, 1 серпня, відбувся обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Обмін підтвердив президент США Джо Байден.
Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван загалом в списку обміну було 24 ув'язнених: РФ обміняла 16 ув’язнених на восьмох осіб, які утримувались у США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі.
Нагадаємо, що напередодні Туреччина заявила про посередництво між Росією та Заходом в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими. ЗМІ повідомляли, що обмін відбувся в Анкарі.
Додамо, що це найбільший обмін увʼязненими між Заходом та Росією з часів Холодної війни.
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Трамп має рацію, коли сказав, що Байден поміняв убивць і шпигунів на лайно = зганьбив Америку
Падаль яка свідомо бреше, намагаючись за кров і біль українців виторгувати собі прихильність русофашистів. Огидніше цього непотребу важко уявити!!! Вони такі самі вбивці як і сотні тисяч тих русофашистів,що пруть в Україну аби вбивати українців!
Після цих заяв по них Гаага плаче!
Коли дізналася про обмін і вихід на свободу російських опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи, Іллі Яшина і Андрія Пивоварова, нічого не писала. Попри те, що вважаю іх справи політичними, їх довгі тюремні терміни - несправедливістю і помстою путіна. Вони чи не єдині засуджували анексію Криму, Донбасу і війну.
Але я давно не вірю ні в яких хороших рускіх й розумію, що їх внутрішня вовтузня - це виключно боротьба з путіним (за владу, за володіння кремлем), а не бажання демонтажу самих основ режиму.
Чуйка не підвела. В перший же день на волі три богатиря дали пресконференцію, на якій вчергове заявили про злочинність режиму путіна, але при цьому закликали не перекладати провину на весь нещасний російський народ, який теж потерпає від путіна і від санкцій. А тому треба підтримати тих, хто й так страждає від диктатури і зняти санкції. Залишити персональні, проти путіна і його команди.
Приїхали.
По-перше, тиск на росію поки що недостатній. Адже не включені секторальні санкції, зокрема, в банківській сфері, в енергетиці, в Росатома і інших монополій все добре, а отже російська економіка працює на війну. Й поки ми переконуємо наших партнерів посилити санкції, тут акурат вилізла «альтернативна думка».
Немає жодного сумніву, що цих витягнутих з тюрми опозиціонерів зараз почнуть возити по самітах і конференціях, Європарламенту і на зустрічі зі світовими лідерами, а вони нестимуть там злочинну маячню про колективну безвідповідальність росії. Й на жаль, це матиме ефект, а тому є дуже небезпечним.
По-друге, це переформатування образу росії, яку зі злочинця роблять жертвою.
По-третє, заяви про нещасних росіян мають ще одні далекотермінові наслідки. Бо Україна бореться за репарації від держави- спонсора тероризму. Справедливо, аби кожен росіянин заплатив за цю війну. Бо всі вони свого часу обирали цю владу, цементували путінський режим, нічого не зробили для демократії, не засудили початок війни в 14, ніяких масових простестів і обурень не було. Росіяни мають понести колективну відповідальність за це.
А тут нам просувають діаметрально іншу концепцію "винен лише путін; прості росіяни хароші". Й це довгоочікувані й зрозумілі слова для багатьох європейських і світових політиків, які й досі захоплюються великою російською культурою, балетом, Толстим і Достоєвським, то ж будуть раді підтримати цю маячню від відомих тепер всьому світу російських сидільців.
Тому розцінюю їх заяви як дуже небезпечні для України і світу, який може зробити катастрофічну помилку, послабивши санкції, а отже, підтримавши війну….
Для мене ця прес конференція - ще й сигнал, що в росіі нічого особливо не зміниться після смерті путіна, не варто чекати ніякого розвалу, бунтів і тд. Бо навіть найліберальніші з росіян хворіють на імперськість і зверхність, не готові визнати хвороби росіі, а отже, не здатні змінювати саму систему. Вони борються виключно з путіним, який є уособленням нинішньої росії.
Хороших росіян таки не існує, нам потрібно триматися від них максимально подалі, просувати свій порядок денний, перейматися посиленням санкцій з потрійною силою.
Ну, й українське МЗС має негайно публічно дати оцінку цій маячні, інакше її почнуть активно просувати в світі. Росія відповідальна за війну. Кожен росіянин має за неї заплатити. Санкції - це найменша і недостатня плата за воєнні злочини і геноцид проти українців.