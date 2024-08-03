"Передані США російські опозиціонери заявили, що санкції мають бути направлені тільки "на режим Путіна", а не на росіян "

Звільнені під час нещодавнього обміну в'язнями між Росією та Заходом російські опозиціонери поскаржилися на санкції проти РФ. Вони стверджують, що санкціями потрібно карати лише режим диктатора Путіна, а не росіян.

Про це звільнені російські опозиціонери заявили під час пресконференції Бонні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, обміняний Володимир Кара-Мурза нагадав, що раніше займався репрезентацією Росії на міжнародному рівні.

Політик поскаржився, що зараз західні санкції часто спрямовані не проти режиму диктатора Володимира Путіна, а проти росіян.

"Я бачу основний акцент своєї діяльності у міжнародній площині, щоб нагадувати людям у демократичних країнах, що Росія та Путін це не одне й те саме. Санкції мають бути спрямовані на злочинців та режим Путіна, а не на громадян Російської Федерації за принципом громадянства", - заявив він.

Ще один звільнений росіянин Андрій Пивоваров також підтримав ідею послаблення санкцій проти Росії.

"Я прошу західні країни простягнути руку росіянам: якщо послабити санкції для простих людей, вони зрозуміють, що живуть погано не тому, що Захід зіпсував їм життя", - заявив він.

Обмін ув’язненими між країнами Заходу та РФ

У четвер, 1 серпня, відбувся обмін ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Обмін підтвердив президент США Джо Байден.

Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван загалом в списку обміну було 24 ув'язнених: РФ обміняла 16 ув’язнених на восьмох осіб, які утримувались у США, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі.

Нагадаємо, що напередодні Туреччина заявила про посередництво між Росією та Заходом в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими. ЗМІ повідомляли, що обмін відбувся в Анкарі.

Додамо, що це найбільший обмін увʼязненими між Заходом та Росією з часів Холодної війни.

Читайте також: Обмін ув’язненими не означає послаблення санкцій проти Росії, - Салліван