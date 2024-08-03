Переданные США российские оппозиционеры заявили, что санкции должны быть направлены только "на режим Путина", а не на россиян

Освобожденные во время недавнего обмена заключенными между Россией и Западом российские оппозиционеры пожаловались на санкции против РФ. Они утверждают, что санкциями нужно наказывать только режим диктатора Путина, а не россиян.

Об этом освобожденные российские оппозиционеры заявили во время пресс-конференции в Бонне, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, обменянный Владимир Кара-Мурза напомнил, что ранее занимался репрезентацией России на международном уровне.

Политик пожаловался, что сейчас западные санкции часто направлены не против режима диктатора Владимира Путина, а против россиян.

"Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и Путин это не одно и то же. Санкции должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан Российской Федерации по принципу гражданства", - заявил он.

Еще один освобожденный россиянин Андрей Пивоваров также поддержал идею ослабления санкций против России.

"Я прошу западные страны протянуть руку россиянам: если ослабить санкции для простых людей, они поймут, что живут плохо не потому, что Запад испортил им жизнь", - заявил он.

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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