Переданные США российские оппозиционеры заявили, что санкции должны быть направлены только "на режим Путина", а не на россиян
Освобожденные во время недавнего обмена заключенными между Россией и Западом российские оппозиционеры пожаловались на санкции против РФ. Они утверждают, что санкциями нужно наказывать только режим диктатора Путина, а не россиян.
Об этом освобожденные российские оппозиционеры заявили во время пресс-конференции в Бонне, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, обменянный Владимир Кара-Мурза напомнил, что ранее занимался репрезентацией России на международном уровне.
Политик пожаловался, что сейчас западные санкции часто направлены не против режима диктатора Владимира Путина, а против россиян.
"Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и Путин это не одно и то же. Санкции должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан Российской Федерации по принципу гражданства", - заявил он.
Еще один освобожденный россиянин Андрей Пивоваров также поддержал идею ослабления санкций против России.
"Я прошу западные страны протянуть руку россиянам: если ослабить санкции для простых людей, они поймут, что живут плохо не потому, что Запад испортил им жизнь", - заявил он.
Обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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Трамп має рацію, коли сказав, що Байден поміняв убивць і шпигунів на лайно = зганьбив Америку
Падаль яка свідомо бреше, намагаючись за кров і біль українців виторгувати собі прихильність русофашистів. Огидніше цього непотребу важко уявити!!! Вони такі самі вбивці як і сотні тисяч тих русофашистів,що пруть в Україну аби вбивати українців!
Після цих заяв по них Гаага плаче!
Коли дізналася про обмін і вихід на свободу російських опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи, Іллі Яшина і Андрія Пивоварова, нічого не писала. Попри те, що вважаю іх справи політичними, їх довгі тюремні терміни - несправедливістю і помстою путіна. Вони чи не єдині засуджували анексію Криму, Донбасу і війну.
Але я давно не вірю ні в яких хороших рускіх й розумію, що їх внутрішня вовтузня - це виключно боротьба з путіним (за владу, за володіння кремлем), а не бажання демонтажу самих основ режиму.
Чуйка не підвела. В перший же день на волі три богатиря дали пресконференцію, на якій вчергове заявили про злочинність режиму путіна, але при цьому закликали не перекладати провину на весь нещасний російський народ, який теж потерпає від путіна і від санкцій. А тому треба підтримати тих, хто й так страждає від диктатури і зняти санкції. Залишити персональні, проти путіна і його команди.
Приїхали.
По-перше, тиск на росію поки що недостатній. Адже не включені секторальні санкції, зокрема, в банківській сфері, в енергетиці, в Росатома і інших монополій все добре, а отже російська економіка працює на війну. Й поки ми переконуємо наших партнерів посилити санкції, тут акурат вилізла «альтернативна думка».
Немає жодного сумніву, що цих витягнутих з тюрми опозиціонерів зараз почнуть возити по самітах і конференціях, Європарламенту і на зустрічі зі світовими лідерами, а вони нестимуть там злочинну маячню про колективну безвідповідальність росії. Й на жаль, це матиме ефект, а тому є дуже небезпечним.
По-друге, це переформатування образу росії, яку зі злочинця роблять жертвою.
По-третє, заяви про нещасних росіян мають ще одні далекотермінові наслідки. Бо Україна бореться за репарації від держави- спонсора тероризму. Справедливо, аби кожен росіянин заплатив за цю війну. Бо всі вони свого часу обирали цю владу, цементували путінський режим, нічого не зробили для демократії, не засудили початок війни в 14, ніяких масових простестів і обурень не було. Росіяни мають понести колективну відповідальність за це.
А тут нам просувають діаметрально іншу концепцію "винен лише путін; прості росіяни хароші". Й це довгоочікувані й зрозумілі слова для багатьох європейських і світових політиків, які й досі захоплюються великою російською культурою, балетом, Толстим і Достоєвським, то ж будуть раді підтримати цю маячню від відомих тепер всьому світу російських сидільців.
Тому розцінюю їх заяви як дуже небезпечні для України і світу, який може зробити катастрофічну помилку, послабивши санкції, а отже, підтримавши війну….
Для мене ця прес конференція - ще й сигнал, що в росіі нічого особливо не зміниться після смерті путіна, не варто чекати ніякого розвалу, бунтів і тд. Бо навіть найліберальніші з росіян хворіють на імперськість і зверхність, не готові визнати хвороби росіі, а отже, не здатні змінювати саму систему. Вони борються виключно з путіним, який є уособленням нинішньої росії.
Хороших росіян таки не існує, нам потрібно триматися від них максимально подалі, просувати свій порядок денний, перейматися посиленням санкцій з потрійною силою.
Ну, й українське МЗС має негайно публічно дати оцінку цій маячні, інакше її почнуть активно просувати в світі. Росія відповідальна за війну. Кожен росіянин має за неї заплатити. Санкції - це найменша і недостатня плата за воєнні злочини і геноцид проти українців.