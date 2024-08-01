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Байден официально заявил об удачном обмене заключенными между РФ и странами Запада

Байден офіційно заявив про вдалий обмін увʼязненими з РФ

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что между западными странами и РФ в четверг, 1 августа, состоялся удачный обмен заключенными.

Соответствующее заявление Байдена опубликовал Белый дом, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня трое американских граждан и один владелец американской грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - заявил американский лидер.

Их возвращение президент США назвал "подвигом дипломатии".

"В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин годами несправедливо содержались в тюрьме. Все они испытали невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их страдания закончились", - сказал глава Белого дома.

Байден также поблагодарил союзников США, принимавших участие в "сложных" переговорах по обмену - Германии, Польше, Словении, Норвегии и Турции.

Президент США также добавил, что работа над освобождением американцев, "незаконно задержанных или удерживаемых в заложниках во всем мире", будет продолжаться.

"Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность", - отметил американский лидер.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в общей сложности в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "самой масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также: США, РФ, Беларусь и Германия могут вскоре обменяться заключенными, - СМИ

Автор: 

Байден (2785) обмен (1366) россия (95352) США (26381)


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Топ комментарии
+10
***** налагодилоцілий бізнес по вирішенню своїх справ через ув"язнення невинних іноземних громадян. Цікаво, яка ціна для повернення своїх громадян для Заходу..
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01.08.2024 19:07
+10
В каждой стране есть мафия , только в России у мафии есть страна.
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01.08.2024 19:08
+9
Какой еще "подвиг дипломатии"? Это позор. Вот как надо иметь дела с террористами:

https://ru.euronews.com/2024/07/31/hamas-leader-killed-in-iran Лидер ХАМАС Хания убит в Тегеране
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01.08.2024 19:45
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***** налагодилоцілий бізнес по вирішенню своїх справ через ув"язнення невинних іноземних громадян. Цікаво, яка ціна для повернення своїх громадян для Заходу..
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01.08.2024 19:07 Ответить
В каждой стране есть мафия , только в России у мафии есть страна.
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01.08.2024 19:08 Ответить
мені здається байдену на наших полонених насрати
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01.08.2024 19:09 Ответить
Байдєн, "ДеАзов?©
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01.08.2024 19:14 Ответить
Наш Азов ,був переданий українцями у 19р. 🤡 ...от у нього і запитуйте
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01.08.2024 19:46 Ответить
Цим плешивий дає зрозуміти зах.партнерам,зі мною можна *порішати*.
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01.08.2024 19:14 Ответить
, вдалою вважатиметься ліквідація х..ла, а це робочий момент
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01.08.2024 19:16 Ответить
Побольше лохов отправляйте в парашу и дальше. Это называется хорошая мина при плохой игре.
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01.08.2024 19:19 Ответить
Байден, одне не зрозуміло - на яух тобі ті ліберальні кацапи потрібні???
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01.08.2024 19:20 Ответить
А того гершковіча я б ще й у Штатах у тюрму посадив щоб це чмо не їздило по всяких рашках…
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01.08.2024 19:22 Ответить
повернення трьох американців не подвиг" американської дипломатії" ,а подачка куйла
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01.08.2024 19:23 Ответить
Поміняли "шило на мило".

Серійних рашистких вбивць на непідставно затриманих громадян штатів на підставі, що вони мали амеріканський пачпорт.

Рашисти втерли американцям по саме не хочу з цім обміном.
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01.08.2024 19:32 Ответить
Какой еще "подвиг дипломатии"? Это позор. Вот как надо иметь дела с террористами:

https://ru.euronews.com/2024/07/31/hamas-leader-killed-in-iran Лидер ХАМАС Хания убит в Тегеране
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01.08.2024 19:45 Ответить
НА АРЕШТОВАНОГО РАШИСТА-ШПИГУНА ХКУЙЛО ЗААРЕШТУЄ 20 НЕВИННИХ ІНОЗЕМЦІВ
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01.08.2024 19:46 Ответить
Один в один Зекоманда. Байден такой-же клоун. Рассказал кого обменяли, но не рассказал НА КОГО. По факту, выпустили убийц взамен на невинных заложников. По факту, нарушили непреклонное правило - не вступать в переговоры с террористами. Теперь это будет не остановить.
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01.08.2024 20:24 Ответить
Примітно, що серед тих, кого в результаті сьогоднішнього обміну вирвали з лап пітьми, немає а ні одного українця.
Це свідчить, що Захід певним чином дистанціюється від війни в Україні, вочевидь, вважаючи визволення українських заручників міжособовою справою між Україною і пітьмою.
Втім, є й інші питання. Нариклад, художницю Олександру Скочиленко, яку рашистси засудили на сім років за її одиничний антивоєнний https://x.com/_thin_red_line_/status/1726319211168051468 протест , влючили у список обміну, а от 18-ти річну https://x.com/_thin_red_line_/status/1766092612581179466 антирашистку Дар'ю Козирєву чи https://x.com/_thin_red_line_/status/1770874114032476468 поета Олександра Бившева, засудженого так само на 7 років, які також виступали проти війни з Україною, чомусь не включили.
Натомість, серед визволених з рашистської неволі є доволі значна кількість опозиційних ******* і його антилюдському режиму осіб.
Тож, за цим видається, що Захід досі перебуває в ілюзії про можливість реанімації політичних опозиційних процесів на пітьмі за посередництва росмігранської тусівки.
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01.08.2024 20:33 Ответить
Ви певно праві, але тут є така проблема: є держава Україна, яка повинна визволяти із заложників СВОЇХ громадян - це її обов'язок. Є держава США, чи Німеччина, які повинні визволяти із заложників СВОЇХ громадян - і це їхній обов'язок. А ще є несправедливо ув'язнені громадяни рашки - оті самі хорошие русские (БЕЗ ЛАПОК - бо дійсно пішли проти своєї божевільної держави та постраждали за це!). Хто подбає про них? Україна, яку вони намагалися захищати на медійному рівні? Ні. Ми бачимо, що ні - "хароший руський" це тавро на будь-якому носії паспорту з двохголовою куркою, навіть коли його вбивають за Україну. Я можу зрозуміти таку реакцію і навіть не сперечаюсь. Але хто захистить громадян рашки, які не згодні з її політикою та діями, і яких за це вбивають у ГУЛАзі? Хто допоможе Кара-Мурзі, Яшину, Жені Беркович? Хто допоможе той літній пітерській лікарці, що сказала вдовиці "героя СВО" те, що мала казати будь-яка порядна людина, та пішла за грати?..

Ні, це не перший такий випадок. Обмінювали громадянина срср Буковського на Луіса Корвалана у 70-х, були ще обміни такого типу. І це не слабкість Заходу - це сила цивілізованого суспільства. А ще це надія тим, хто пручається божевіллю Північної Снигерії зсередини.
ІМХО, зрозуміло.
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02.08.2024 09:19 Ответить
Угу. А як вам це?:
https://www.dialog.ua/russia/299270_1722663466 @ "Российский политик Владимир Кара-Мурза, которого Западу удалось вытащить из российских застенков, первым делом потребовал снять санкции с РФ."
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03.08.2024 09:25 Ответить
А я Вам на те відповіла в іншій гілці!

https://censor.net/ua/comments/locate/3502899/01921238-952c-7021-812a-08f2ad07bb75
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03.08.2024 12:43 Ответить
А українців повинна визволяти Україна!!!
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02.08.2024 09:20 Ответить
 
 