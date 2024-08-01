Байден официально заявил об удачном обмене заключенными между РФ и странами Запада
Президент США Джо Байден официально подтвердил, что между западными странами и РФ в четверг, 1 августа, состоялся удачный обмен заключенными.
Соответствующее заявление Байдена опубликовал Белый дом, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня трое американских граждан и один владелец американской грин-карты, которые были несправедливо заключены в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Вилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза", - заявил американский лидер.
Их возвращение президент США назвал "подвигом дипломатии".
"В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей стране. Некоторые из этих женщин и мужчин годами несправедливо содержались в тюрьме. Все они испытали невероятные страдания и неопределенность. Сегодня их страдания закончились", - сказал глава Белого дома.
Байден также поблагодарил союзников США, принимавших участие в "сложных" переговорах по обмену - Германии, Польше, Словении, Норвегии и Турции.
Президент США также добавил, что работа над освобождением американцев, "незаконно задержанных или удерживаемых в заложниках во всем мире", будет продолжаться.
"Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность", - отметил американский лидер.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в общей сложности в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "самой масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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Серійних рашистких вбивць на непідставно затриманих громадян штатів на підставі, що вони мали амеріканський пачпорт.
Рашисти втерли американцям по саме не хочу з цім обміном.
https://ru.euronews.com/2024/07/31/hamas-leader-killed-in-iran Лидер ХАМАС Хания убит в Тегеране
Це свідчить, що Захід певним чином дистанціюється від війни в Україні, вочевидь, вважаючи визволення українських заручників міжособовою справою між Україною і пітьмою.
Втім, є й інші питання. Нариклад, художницю Олександру Скочиленко, яку рашистси засудили на сім років за її одиничний антивоєнний https://x.com/_thin_red_line_/status/1726319211168051468 протест , влючили у список обміну, а от 18-ти річну https://x.com/_thin_red_line_/status/1766092612581179466 антирашистку Дар'ю Козирєву чи https://x.com/_thin_red_line_/status/1770874114032476468 поета Олександра Бившева, засудженого так само на 7 років, які також виступали проти війни з Україною, чомусь не включили.
Натомість, серед визволених з рашистської неволі є доволі значна кількість опозиційних ******* і його антилюдському режиму осіб.
Тож, за цим видається, що Захід досі перебуває в ілюзії про можливість реанімації політичних опозиційних процесів на пітьмі за посередництва росмігранської тусівки.
Ні, це не перший такий випадок. Обмінювали громадянина срср Буковського на Луіса Корвалана у 70-х, були ще обміни такого типу. І це не слабкість Заходу - це сила цивілізованого суспільства. А ще це надія тим, хто пручається божевіллю Північної Снигерії зсередини.
ІМХО, зрозуміло.
https://www.dialog.ua/russia/299270_1722663466 @ "Российский политик Владимир Кара-Мурза, которого Западу удалось вытащить из российских застенков, первым делом потребовал снять санкции с РФ."
https://censor.net/ua/comments/locate/3502899/01921238-952c-7021-812a-08f2ad07bb75