Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в масштабном обмене заключенными. Освобождено 26 человек

Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обмен состоялся в Анкаре. Самолеты, которые привезли людей на обмен, приземлились в международном аэропорту Эсенбога.

"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных - Германии, три заключенных - США и три - Турции в целом 7 самолетами, 2 самолетами из США и по одному самолету из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России", - говорится в сообщении.

Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.

Отмечается, что "после завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT".

Напомним, накануне стало известно, что должен состояться обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.

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