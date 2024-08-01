Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в масштабном обмене заключенными. Освобождено 26 человек
Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обмен состоялся в Анкаре. Самолеты, которые привезли людей на обмен, приземлились в международном аэропорту Эсенбога.
"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных - Германии, три заключенных - США и три - Турции в целом 7 самолетами, 2 самолетами из США и по одному самолету из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России", - говорится в сообщении.
Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.
Отмечается, что "после завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT".
Напомним, накануне стало известно, что должен состояться обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.
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то распальцовку Ізраілю, то тьорки з буйлом і Заходом
Це свідчить, що Захід певним чином дистанціюється від війни в Україні, вочевидь, вважаючи визволення українських заручників міжособовою справою між Україною і пітьмою.
Втім, є й інші питання. Нариклад, художницю Олександру Скочиленко, яку рашистси засудили на сім років за її одиничний антивоєнний https://x.com/_thin_red_line_/status/1726319211168051468 протест , влючили у список обміну, а от 18-ти річну https://x.com/_thin_red_line_/status/1766092612581179466 антирашистку Дар'ю Козирєву чи https://x.com/_thin_red_line_/status/1770874114032476468 поета Олександра Бившева, засудженого так само на 7 років, які також виступали проти війни з Україною, чомусь не включили.
Натомість, серед визволених з рашистської неволі є доволі значна кількість опозиційних ******* і його антилюдському режиму осіб.
Тож, за цим видається, що Захід досі перебуває в ілюзії про можливість реанімації політичних опозиційних процесів на пітьмі за посередництва росмігранської тусівки.