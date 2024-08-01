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Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в масштабном обмене заключенными. Освобождено 26 человек

обмін

Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. В рамках операции были освобождены 26 заключенных, которые содержались в тюрьмах семи разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обмен состоялся в Анкаре. Самолеты, которые привезли людей на обмен, приземлились в международном аэропорту Эсенбога.

"В рамках операции обмена 10 заключенных, в том числе двое детей, были переданы России, 13 заключенных - Германии, три заключенных - США и три - Турции в целом 7 самолетами, 2 самолетами из США и по одному самолету из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России", - говорится в сообщении.

Там подтверждают, что в рамках обмена освободили репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и морского пехотинца США Пола Уилана, заключенного в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, российского оппозиционера Илью Яшина и офицера ФСБ, убийцу Вадима Красикова.

Отмечается, что "после завершения процедур согласования со странами-участницами, проверки состояния здоровья заложников и выполнения других необходимых требований заложники были размещены на самолетах стран, в которые они должны были лететь, с согласия и инструкциями MİT".

Напомним, накануне стало известно, что должен состояться обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.

Читайте также: Россия обменяла журналиста Гершковича, он должен вернуться в США 1 августа, - Fox News

Автор: 

обмен (1366) россия (95352) США (26381) Турция (3370)


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Топ комментарии
+9
серед переданих США є старий морпех-пердун, який "прилетів на крилах любові" до русской курви із Південної Кореї у Владивосток
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01.08.2024 17:43
+9
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01.08.2024 18:40
+6
******* торгівля людьми. Шкода, що підора красікова віддали.
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01.08.2024 17:45
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серед переданих США є старий морпех-пердун, який "прилетів на крилах любові" до русской курви із Південної Кореї у Владивосток
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01.08.2024 17:43 Ответить
даже таких не бросают ...
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01.08.2024 17:46 Ответить
а треба було б кинути - для інших морпєхів наука була б не путатись з ким попало
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01.08.2024 18:48 Ответить
Дон Педро?
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01.08.2024 19:15 Ответить
******* торгівля людьми. Шкода, що підора красікова віддали.
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01.08.2024 17:45 Ответить
путін особисто просив ердогана врятувати красікова від пожиттєвого, бо хоче влаштувати у кремлі урочисту церемонію нагородження красікова орденом гєрой расії.
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01.08.2024 17:49 Ответить
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01.08.2024 18:03 Ответить
а чиї двоє дітей були передані касапам? Напевне, Дульцевих?
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01.08.2024 18:41 Ответить
странє нужни новиє дульцєви
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01.08.2024 18:44 Ответить
Цей підар тепер стає законною ціллю українських, і не тільки, спецслужб. Думаю, що цьому злочинцю ходити на "свабоді" залишилось зовсім мало.
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02.08.2024 05:32 Ответить
от якраз від спецслужб красікову нічого не загрожує, тому що BND це аж ніяк не МОССАД чи ЦАХАЛ, а красіков не ісмаіл ханія чи муаммад дейф. А СБУ він нахєр не треба. Красікову хіба що може загрожувати якійсь кровник Хангошвілі, якщо такі залишились ще живі на теріторії росії. Але такий варіант малоймовірний.
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02.08.2024 07:17 Ответить
Яшина на красікова? Непогано.
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01.08.2024 17:53 Ответить
26 - це маштабний обмін
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01.08.2024 18:02 Ответить
Шось запахло гнилим ермаковським договорняком
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01.08.2024 18:11 Ответить
Започатковано, ще з 1918 року. На крилах ревсправедливості інспірували заговор послов, затримали Локкарта. А брити в свою чергу в Лондоні теж затримали повіреного Росії. Потім таки обміняли. З сторони ВЧК організовував провокацію Петерс. На початку століття він разом з братами хотіли пограбувати в Лондоні банк. Зробили підкоп, поліція заскочила, відбивались,двох боббі кокнули. Братів повісили, а Петерс був неповнолітній відсидів десятку. І брити після затримання Локккарта повідомили світ-ніякого заговору не було, це кримінальник мститься. А моторчиком провокації був Сідней Рейлі, права рука Парвуса і старий знакомєц Лейби Троцького. Всі троє родом з Одесси і вчились в одній гімназії. Але мета була досягнута-порвали дипвідносини з усім цим заходом, крим німців. Ті заплатили раніше. А тут нахапали непричетних і обміняли на потомствєнних державних терористів.
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01.08.2024 18:15 Ответить
Там дружина Гіркіна смуту сіє, що іноагентів міняють, а її патріота в тюрмі тримають. На що натякає, передати Ігоряна на обмін в Гааагу?
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01.08.2024 18:38 Ответить
на крайняк в Вашингтонський окружной суд
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01.08.2024 18:51 Ответить
Ага, Ердоган уже посередник між диктаторським і цивілізованим світом...
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01.08.2024 18:39 Ответить
крутиться Едік-сутєр !

то распальцовку Ізраілю, то тьорки з буйлом і Заходом
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01.08.2024 18:52 Ответить
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01.08.2024 18:40 Ответить
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01.08.2024 18:41 Ответить
Как всегда лохов на агентов и убийц.
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01.08.2024 19:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=T3MoNFuSeVE Большой обмен: убийцы на свободе и полезные идиоты
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01.08.2024 23:39 Ответить
Можна точніше? Скільки саме людей. а скільки - ка*апів?
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01.08.2024 20:26 Ответить
Примітно, що серед тих, кого в результаті сьогоднішнього обміну вирвали з лап пітьми, немає а ні одного українця.
Це свідчить, що Захід певним чином дистанціюється від війни в Україні, вочевидь, вважаючи визволення українських заручників міжособовою справою між Україною і пітьмою.
Втім, є й інші питання. Нариклад, художницю Олександру Скочиленко, яку рашистси засудили на сім років за її одиничний антивоєнний https://x.com/_thin_red_line_/status/1726319211168051468 протест , влючили у список обміну, а от 18-ти річну https://x.com/_thin_red_line_/status/1766092612581179466 антирашистку Дар'ю Козирєву чи https://x.com/_thin_red_line_/status/1770874114032476468 поета Олександра Бившева, засудженого так само на 7 років, які також виступали проти війни з Україною, чомусь не включили.
Натомість, серед визволених з рашистської неволі є доволі значна кількість опозиційних ******* і його антилюдському режиму осіб.
Тож, за цим видається, що Захід досі перебуває в ілюзії про можливість реанімації політичних опозиційних процесів на пітьмі за посередництва росмігранської тусівки.
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01.08.2024 20:28 Ответить
 
 