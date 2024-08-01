Россия обменяла журналиста Гершковича, он должен вернуться в США 1 августа, - Fox News
Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в РФ приговорили к 16 годам колонии, освободили из заключения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.
По данным телеканала, он должен вернуться в США в четверг, 1 августа (по вашингтонскому времени), в рамках обмена заключенными.
Напомним, накануне стало известно, что должен состояться обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.
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це все Ігри розвідок.
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