Россия обменяла журналиста Гершковича, он должен вернуться в США 1 августа, - Fox News

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в РФ приговорили к 16 годам колонии, освободили из заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

По данным телеканала, он должен вернуться в США в четверг, 1 августа (по вашингтонскому времени), в рамках обмена заключенными.

Напомним, накануне стало известно, что должен состояться обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.

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