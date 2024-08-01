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Россия обменяла журналиста Гершковича, он должен вернуться в США 1 августа, - Fox News

Еван Гершкович

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в РФ приговорили к 16 годам колонии, освободили из заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

По данным телеканала, он должен вернуться в США в четверг, 1 августа (по вашингтонскому времени), в рамках обмена заключенными.

Напомним, накануне стало известно, что должен состояться обмен заключенными между Россией, США, Германией и Беларусью.

Также читайте: Журналист WSJ Гершкович приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима

Автор: 

россия (95352) США (26381) Гершкович (13)


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Топ комментарии
+14
Кацапи формують обмінний фонд,-заарештованих по брехливих звинуваченнях порядних, достойних людей західного світу, які мали необережність або дурість приїхати на росію, обмінюють на рашистських шпигунів, вбивць, злодіїв тощо...?Раша тупикова гілка цивілізації!Поки буде існувати імперія Зла буде біда і горе на Землі!
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01.08.2024 09:40
+10
Вангую зараз ще якогось амера який поведеться за лохматкою кацапською. Прилетить на встрєчу і його запакують для наступного обміну.
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01.08.2024 09:27
+5
у тих хто добровільно їде працювати а тим більше мешкати на рашистській рєйх просто немає розуму...
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01.08.2024 09:37
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Вангую зараз ще якогось амера який поведеться за лохматкою кацапською. Прилетить на встрєчу і його запакують для наступного обміну.
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01.08.2024 09:27 Ответить
у тих хто добровільно їде працювати а тим більше мешкати на рашистській рєйх просто немає розуму...
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01.08.2024 09:37 Ответить
їх посилають працювати.

це все Ігри розвідок.
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01.08.2024 11:47 Ответить
Вже один американець знайшовся. І досить відомий. Своїм потягом до курвів будучи в СССР Дональд Трамп попав таки в,,медові сильця,, КГБ. Тому він так тягне за ******
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01.08.2024 12:51 Ответить
Громадянин США...гм...щось занадто довго звільняли. Менше з тим.
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01.08.2024 09:37 Ответить
Кожен американець знає що країна його не кине, навіть якщо перевозив наркотики, як та баскетболістка. За неї віддали аж збройового барона Бута.
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01.08.2024 09:39 Ответить
Кацапи формують обмінний фонд,-заарештованих по брехливих звинуваченнях порядних, достойних людей західного світу, які мали необережність або дурість приїхати на росію, обмінюють на рашистських шпигунів, вбивць, злодіїв тощо...?Раша тупикова гілка цивілізації!Поки буде існувати імперія Зла буде біда і горе на Землі!
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01.08.2024 09:40 Ответить
Очень хорошо, что возвращаются. В Германии особо даже не обсуждается: менять рфского убийцу с пожизненным на своего гражданина или нет? Ответ - менять! Менять не задумываясь! Думаю в США также. Это слабое и сильное свойство демократических обществ.
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01.08.2024 09:45 Ответить
А как там принцы и графини поживают которые готовили переворот в Германии. Когда будут менять.
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01.08.2024 09:49 Ответить
Их судят и суд решит их судьбу.
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01.08.2024 10:02 Ответить
Быстрее уже. Им по 90 лет. Помрут еще не получив справедливой народной кары. Сук, всегда бесили эти бароны-герцоги.
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01.08.2024 10:06 Ответить
Ну с учётом скорости германского суда могут и не дожить, хотя прожить до 100 в Германии вполне возможно.
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01.08.2024 10:10 Ответить
Почему Германия всегда вызывает улыбку. Даже если дело касается госпереворотов.
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01.08.2024 09:54 Ответить
У меня Германия тоже вызывает улыбку))) Именно здесь чувствуешь себя комфортно и уверенно в любой непонятной ситуации. А бюрократия здесь - это шедевр: всё медленно, непонятно, но всё работает в целях справедливости и комфорта общества. Именно общества, а не только граждан.
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01.08.2024 10:08 Ответить
Для общества. Звучит немного пугающе.
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01.08.2024 10:13 Ответить
Ну оно пугающе из-за совка)
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01.08.2024 10:24 Ответить
И в контексте исторических наклонностей немцев.
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01.08.2024 10:32 Ответить
Да, но здесь такого нет. Про общество я написал в контексте того, что даже если вы не гражданин, Германия делает все для вашего комфорта.
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01.08.2024 10:36 Ответить
Знов нерівноцінний обмін? Кого цього разу віддали? Розвідника якогось кацапського?
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01.08.2024 09:46 Ответить
Крім Гершковича, ще кілька правозахисників з росії та білорусі, один німець. Це в багатьох вчорашніх новинах було. До кацапстана віддають кількох кацапських шпигунів, можливо, ще вбивцю чеченьского воїна в Німеччині.

Цивілізовані країни погоджуються на нерівноцінний обмін, бо дбають про своїх громадян.

Згадайте, як за одного ізраїльтянина випустили сотні арабських терористів.
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01.08.2024 10:11 Ответить
"...випустили сотні арабських терористів..."
Чим надали сотням тисяч інших терористів почуття безкарності.
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01.08.2024 10:53 Ответить
Вбивцю чеченця, який боровся проти кадирова.
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01.08.2024 10:14 Ответить
Кацапи обміняють всіх своїх шпигунів та вбивць на цивільних.
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01.08.2024 09:53 Ответить
Пишуть на кацапських опозиціонерів. Тобто на сміття.
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01.08.2024 09:56 Ответить
Журналіст найголовнішого видання республіканців звільнений зусиллями влади Байдена - добра новина .

Не гірша ніж відома книгаТімоті Снайдера "котра написана давненько , торкається історії відносин Дональда Трампа з Росією та її лідером Володимиром Путіним. Снайдер досліджує вплив російського втручання на вибори в США та описує, як російська політика та тактики пропаганди використовувалися для підтримки Трампа та підриву американської демократії.
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01.08.2024 10:01 Ответить
Позорище. Опять прогнулись под террористов, легализовали схему обмена заложников на ********** убийц (красикова скорее всего отдадут). И главное ведь радоваться будут - освободили невиновных, "сделали доброе дело"! Неизлечимые импотенты.
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01.08.2024 10:22 Ответить
 
 