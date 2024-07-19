Журналист WSJ Гершкович приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима
В России осудили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняли в "шпионаже за предприятием российского ВПК".
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Суд огласил приговор Гершковичу - 16 лет колонии строгого режима.
Напомним, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК". По данным Bloomberg, арест Гершковича санкционировал лично Путин.
Цензор.НЕТ сообщал, что Россия не допустила дипломатов США к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в отместку за то, что российским пропагандистам не выдали визы в США.
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