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Журналист WSJ Гершкович приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима

Гершковича засудили до 16 років колонії у Росії

В России осудили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняли в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Суд огласил приговор Гершковичу - 16 лет колонии строгого режима.

Напомним, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК". По данным Bloomberg, арест Гершковича санкционировал лично Путин.

Цензор.НЕТ сообщал, что Россия не допустила дипломатов США к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в отместку за то, что российским пропагандистам не выдали визы в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США охотятся на российских шпионов, чтобы обменять их на задержанных американцев Гершковича и Вилана, - CNN

Автор: 

россия (96446) Гершкович Эван (13)


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Цікаво на кого хочуть міняти?
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19.07.2024 15:14 Ответить
Не треба громадянам нормальних країн їздити до цього людожерського краю..
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19.07.2024 15:15 Ответить
які ідіоти ще туди їзьдять,дуже цікаво подивитись на кацапськи скрєпи ?
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19.07.2024 17:05 Ответить
ну ось а в нас ждунам коррегувальникам по 8 років і то з натяжкою
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19.07.2024 15:17 Ответить
"Не буде росії, не буде і подібних засуджень, а також багатьох інших проблем, з якими стикається світ дуже багато років", -- і як таку банальну аксіому нарешті донести до демократичних суспільств Заходу?
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19.07.2024 15:36 Ответить
Трамп вже пообіцяв протягом 24-х годин визволити свого громадянина? Чи він тільки по війні в Україні спец?
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19.07.2024 16:13 Ответить
Цікаво, що країни ЕС російських шпигунів просто висилають з країн, а не виписують їм по 16 років за гратами...
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19.07.2024 16:41 Ответить
 
 