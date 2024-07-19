Журналист WSJ Гершкович приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима

В России осудили журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняли в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Суд огласил приговор Гершковичу - 16 лет колонии строгого режима.

Напомним, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК". По данным Bloomberg, арест Гершковича санкционировал лично Путин.

Цензор.НЕТ сообщал, что Россия не допустила дипломатов США к арестованному журналисту WSJ Эвану Гершковичу в отместку за то, что российским пропагандистам не выдали визы в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США охотятся на российских шпионов, чтобы обменять их на задержанных американцев Гершковича и Вилана, - CNN