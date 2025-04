В России задержан журналист WSJ по подозрению в шпионаже

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

До этого журналист в течение нескольких недель находился в Екатеринбурге. Гершкович ездил писать об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей к ЧВК "Вагнер". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.

Вчера екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" сообщило, что в центре города возле ресторана Bukowski Grill, где раньше встречались Ширшиков и Гершкович, люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер. Ширшиков предположил, что это был американский журналист.

ФСБ утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.

Также о Гершковиче написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: "Вчера в Екатеринбурге действительно задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Ситуация очень серьезная".

Эван Гершкович около шести лет живет в Москве, освещая события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal. Ранее он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью по авторству Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта. Издание исчезновения журналиста на момент публикации новостей не комментировало.