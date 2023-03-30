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Новости
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В России задержан журналист WSJ по подозрению в шпионаже

гершкович,еван

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге. Против него возбудили уголовное дело о шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

До этого журналист в течение нескольких недель находился в Екатеринбурге. Гершкович ездил писать об отношении россиян к войне и о вербовке местных жителей к ЧВК "Вагнер". В поездке его сопровождал местный активист Ярослав Ширшиков.

Вчера екатеринбургское издание "Вечерние ведомости" сообщило, что в центре города возле ресторана Bukowski Grill, где раньше встречались Ширшиков и Гершкович, люди в штатском задержали мужчину, натянув ему на голову свитер. Ширшиков предположил, что это был американский журналист.

ФСБ утверждает, что журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК.

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Также о Гершковиче написал неофициальный телеграм-канал администрации губернатора Свердловской области: "Вчера в Екатеринбурге действительно задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Ситуация очень серьезная".

Эван Гершкович около шести лет живет в Москве, освещая события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal. Ранее он работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times. Последнюю статью по авторству Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта. Издание исчезновения журналиста на момент публикации новостей не комментировало.

Автор: 

россия (95326) ФСБ (1934) шпионаж (1379)


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Топ комментарии
+6
треба бути йолопом,щоб залишатись в московії
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30.03.2023 11:35
+3
перефразую ) --- треба бути йолопом,щоб досі залишатися "громадянином" Мордора,),
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30.03.2023 11:50
+2
он гражданин России работал с изданием на агентском соглашении состоял в штате.. но он ИНОАГЕНТ по Закону РФ...
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30.03.2023 11:47
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Ну же вже міжнародний шкандаль. Чи проглотять?
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30.03.2023 11:35 Ответить
Мда, уж. Скандал с извращением.
Возле ресторана Bukiwski Grill НКВД схватило американского шпіонського кореспондента.
Добре хоч Макдоналдс з рашки пішов.
А то був би повний сюр.

Ви як то кажуть, або англійські букви зніміть, або перестаньте беспрєдєльнічать
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30.03.2023 12:18 Ответить
а в чому скандал? на паРаші спецслужби паРаші затримали громадянина паРаші. то й хєр з ними.
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30.03.2023 13:54 Ответить
треба бути йолопом,щоб залишатись в московії
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30.03.2023 11:35 Ответить
он гражданин России работал с изданием на агентском соглашении состоял в штате.. но он ИНОАГЕНТ по Закону РФ...
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30.03.2023 11:47 Ответить
перефразую ) --- треба бути йолопом,щоб досі залишатися "громадянином" Мордора,),
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30.03.2023 11:50 Ответить
да нет читайте их Закон о Гражданстве у них даже бывшие граждане вышедшие из гражданства РФ могут по мнению России являться гражданами РФ.. и особенно дети...
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30.03.2023 12:05 Ответить
"Не вьезжай! Убьют!"
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30.03.2023 12:20 Ответить


"The Wall Street Journal выразила беспокойство из-за задержания в Екатеринбурге собственного репортера, гражданина США Эвана Гершковича.

https://www.wsj.com/amp/articles/russian-security-service-detains-wall-street-journal-reporter-cbfbd505
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30.03.2023 13:07 Ответить
Чекаємо новину від всж про термінове звільнення ще позавчора.
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30.03.2023 11:39 Ответить
ездить к кацапам опаснее, чем в джунгли к тароменане.
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30.03.2023 11:50 Ответить
Ніколи такого не було і от знову.

Поміняють на кацапського шпигуна чи террориста, як міняли баскетболістку на торгівця зброєю.
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30.03.2023 11:53 Ответить
А тут будут менять на журналиста отмену приказа на арест хуьла
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30.03.2023 12:05 Ответить
Запросто. Викрасти людину, щоб довести, що вони людей не викрадають - це цілком по кацапськи.
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30.03.2023 12:36 Ответить
Рашисты взяли заложника - Байден будет глубоко возмущен и проглотит соплю!
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30.03.2023 12:03 Ответить
він громадянин московії,навряд чи
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30.03.2023 12:23 Ответить
Даже соплю не проглотит?
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30.03.2023 12:31 Ответить
"The Wall Street Journal выразила беспокойство из-за задержания в Екатеринбурге собственного репортера, гражданина США Эвана Гершковича.

https://www.wsj.com/amp/articles/russian-security-service-detains-wall-street-journal-reporter-cbfbd505
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30.03.2023 13:06 Ответить
чего он в том зоопарке вообще делал?
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30.03.2023 13:00 Ответить
Наверное его в Северную Корею не пустили и он решил себе пощекотать нервы её аналогом-рашкой.
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30.03.2023 13:20 Ответить
Як би там не було,але після історії з збитим кацарилами над Чорним морем безпілотником,цей арешт виглядає не "кошерно".
Певно, новий транш кілька млрд на зброю для України відіб"є в лапотних бажання блефувати.
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30.03.2023 14:09 Ответить
 
 