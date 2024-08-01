США, РФ, Беларусь и Германия могут вскоре обменяться заключенными, - СМИ

Вскоре должен состояться обмен заключенными должен состояться между Россией, США, Германией и Беларусью.

Об этом пишет словенское издание N1, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что в Словении по делу о шпионаже и ложных показаниях состоялся суд над россиянами Артемом и Анной Дульцевыми, их приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы.

Отмечается, что они и должны стать частью обменного фонда.

Дульцевых задержали в 2022 году во время передачи информации россиянам. Таким образом, они находятся под стражей столько же, сколько им сегодня присудили срок наказания. Сейчас их отпустили и запретили въезд в Словению на пять лет.

Издание утверждает, что после многолетних усилий россияне обменяют сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который средь бела дня в берлинском парке убил бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Его приговорили к пожизненному заключению в Германии.

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Россиянина могут обменять на гражданина Германии Рика Кригера. Его в Беларуси приговорили к смертной казни по обвинению в том, что он якобы по заданию украинских спецслужб приехал в страну с задачей совершить теракт возле железнодорожной сети. Его уже помиловал местный диктатор Александр Лукашенко.

Также N1 пишет, что в США может вернуться репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его задержали в России в марте 2023 года, он писал о "ЧВК Вагнера" и рассказывал об отношении россиян к войне.

Ранее россияне приговорили его к 16 годам колонии строгого режима. Российский суд вынес приговор по делу о шпионаже за закрытыми дверями, а журналист своей вины не признал.

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