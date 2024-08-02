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Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России, - Салливан

Обмін ув’язненими не означає послаблення санкцій проти Росії, - Салліван

Многостороннее соглашение об обмене заключенными не означает отмену хоть каких-то санкций против России.

Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент публично и неоднократно в течение двух лет четко давал понять стоимость и последствия агрессии (России против Украины, - ред.), которая противоречит интересам США", - сказал чиновник Белого дома.

Также Салливан повторил предыдущие комментарии президента США Джо Байдена, что глава Белого дома не намерен разговаривать с диктатором РФ Владимиром Путиным, добавив, что российский лидер "понимает позицию президента".

Во время брифинга Салливан также заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.

Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также: Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией, - Салливан

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Діряві санкції . Чому не зупинено танкерний флот ?
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02.08.2024 00:00 Ответить
Нема чого послабляти!!!
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02.08.2024 00:05 Ответить
шось забагато салівана в новинах.
мо про вухо?
до речі біла до блискавки в очях заляпка кудись несподівано
зникла і вухо як вухо
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02.08.2024 00:13 Ответить
******* ***, ще й красікова віддали. ***** особисто його біля літака привітав. Кінчені..
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02.08.2024 00:28 Ответить
РАШКИН и ОРЛОВА // SHITSHOW // 96 дней до выборов в США // ГОСТЬ ЭФИРА: ЛЕВ https://www.youtube.com/watch?v=k9E5IFRX7aQ&lc=UgzricCQ0VeQpdtsjqV4AaABAg
Саме тут почуете про реакціюТрмапа на цей обмін - він просто оскаженів від злості. взагалі стьоб ту зачьотний .
А щодо Красікова ... мабуть так буває . Доцільність даного моменту політична ... Й дуже добрий підсрачник біснуватим , як сказав Парнас.
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02.08.2024 01:35 Ответить
Президент публічно і неодноразово впродовж двох років чітко давав зрозуміти вартість і наслідки агресії (Росії проти України, - ред.), яка суперечить інтересам США", - сказав посадовець Білого дому.

Або це кострубатий переклад, або агресія РФ проти України могла не суперечити інтересам США. І тоді США пальцем не поворухнули б.
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02.08.2024 00:31 Ответить
Треба погрожувати більше санкцій!! Ставити це питання, поки всіх не відпустять!!
Всі наші люди утримуються пітьмою незаконно!! І цівільні, і ті що захищали свою країну- згідно Конституції, Присязі та Статуту ООн.
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02.08.2024 00:49 Ответить
Саллівана треба було віддати москві,засидівся цей спец.агент ФСБ в США,за його тушку можна було би половину захисників Маріуполя виміняти,а якщо додати ще генерал-митрополита Ондатрія і педофіла і афериста Пашу Мерседеса,то можна всіх захисників Маріуполя звільнити.
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02.08.2024 04:31 Ответить
Санкції потрібно посилювати містер Саліван,ім ето нравіться.
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02.08.2024 06:49 Ответить
 
 