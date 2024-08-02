Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России, - Салливан
Многостороннее соглашение об обмене заключенными не означает отмену хоть каких-то санкций против России.
Об этом во время брифинга заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент публично и неоднократно в течение двух лет четко давал понять стоимость и последствия агрессии (России против Украины, - ред.), которая противоречит интересам США", - сказал чиновник Белого дома.
Также Салливан повторил предыдущие комментарии президента США Джо Байдена, что глава Белого дома не намерен разговаривать с диктатором РФ Владимиром Путиным, добавив, что российский лидер "понимает позицию президента".
Во время брифинга Салливан также заявил, что переговоры с РФ об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой.
Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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мо про вухо?
до речі біла до блискавки в очях заляпка кудись несподівано
зникла і вухо як вухо
Саме тут почуете про реакціюТрмапа на цей обмін - він просто оскаженів від злості. взагалі стьоб ту зачьотний .
А щодо Красікова ... мабуть так буває . Доцільність даного моменту політична ... Й дуже добрий підсрачник біснуватим , як сказав Парнас.
Або це кострубатий переклад, або агресія РФ проти України могла не суперечити інтересам США. І тоді США пальцем не поворухнули б.
Всі наші люди утримуються пітьмою незаконно!! І цівільні, і ті що захищали свою країну- згідно Конституції, Присязі та Статуту ООн.