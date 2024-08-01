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Навального планировали обменять в рамках соглашения с Россией, - Салливан

Навального планували обміняти в межах угоди з Росією, - Салліван

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в феврале умер в колонии, должен был выйти на свободу в рамках масштабного обмена заключенными, который состоялся в четверг, 1 августа,

Об этом во время брифинга рассказал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя Белого дома, "США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое бы касалось Алексея Навального".

"К сожалению, он умер", - добавил Салливан.

Напомним, что о смерти российского оппозиционера Алексея Навального стало известно 16 февраля 2024 года.

Лидеры ряда стран обвинили в смерти Навального режим российского диктатора Владимира Путина. Впоследствии Евросоюз, Австралия, Канада, Великобритания, США ввели санкции против РФ из-за смерти оппозиционного политика.

Читайте также: Канада ввела санкции против 13 россиян из-за смерти Навального, - МИД

Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также: Байден официально заявил об удачном обмене заключенными между РФ и странами Запада

Автор: 

обмен (1366) россия (95352) Навальный (855) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+5
Навального планировалось обменять на бутерброд, а не на Крым, т.к. по его мнению "Крым не бутерброд". Результат с ним лично и для меня лично- мне это на 100% пiх#й.
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01.08.2024 22:03
+4
Кремлівський виб@ядок просто вбив Навального ,
тому що він його боявся 😡
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01.08.2024 22:09
+3
Виходить що якби не підготовка угоди про обмін напередодні виборів то Навальний залишився б живим...
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01.08.2024 21:53
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виходить що якби не підготовка угоди про обмін напередодні виборів то Навальний залишився б живим...
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01.08.2024 21:53 Ответить
Як старий анек у преферанс, (на похованні розмова) - якщо б ти вийшов у пічку покойнічек був би живий. - да ладно, і так добре.
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01.08.2024 22:02 Ответить
Навального планировалось обменять на бутерброд, а не на Крым, т.к. по его мнению "Крым не бутерброд". Результат с ним лично и для меня лично- мне это на 100% пiх#й.
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01.08.2024 22:03 Ответить
Не тот бутерброд съел, да и пох. Тут вон вагнеров в Венесуэле заметили, Буданов вышлет ССО.
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01.08.2024 22:09 Ответить
Тітушкі з кувалдами та бтрами?)))
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02.08.2024 01:41 Ответить
Кремлівський виб@ядок просто вбив Навального ,
тому що він його боявся 😡
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01.08.2024 22:09 Ответить
Х.... він туди поперся після отруєння, ,,декабрист" хрінов?!!!
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01.08.2024 22:10 Ответить
Он поверил в порядочность *****. Как и Пригожин в честное слово и что с ****** можно договориться. Теперь толкают Украину в 100500 раз попрыгать на граблях и поиграть в договорялки с ******.
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01.08.2024 22:40 Ответить
іноді здається, що ви самі вказуйте кацапні кому чяю на вечерю.
і наплювати на того навального, хвилює тенденція.
ви все щє думаєте, шо русня це люди і з ними можна домовитися - найтупіша помилка.
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01.08.2024 22:14 Ответить
ці вісім терористів **** нафік не потрібні... Ціну за 16 західних громадян ми побачимо пізніше імхо
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01.08.2024 22:15 Ответить
він, нажаль, не просто помер, бо бутерброд просто вбили.
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01.08.2024 22:18 Ответить
Перефразируя самого навального, "тело навального - не бутерброд, чтобьі его передавать туда-сюда. Чи не герой, бляха!
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01.08.2024 22:25 Ответить
салліван, дружбан єрмачіни, лошара непугана!
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01.08.2024 22:36 Ответить
США меняет росийских террористов и диверсантов на политических заключенных которых у рашки докуя и еще чуть чуть. Ето бесконечная игра получается
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01.08.2024 22:37 Ответить
Ktozh bi etu kantorskuiu krisu atdal , vot naivnie .....🤭
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01.08.2024 22:46 Ответить
А почеиу Гиркина не обменяли, он мог бы многое в Штатах рассказать.. )
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01.08.2024 22:46 Ответить
Шкода Олексія. Як казав класик:"ех, жалко пацана". Наївна дитина вирішила грати в чесну політику на скотному дворі.
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01.08.2024 23:34 Ответить
Шкода чергового імперця? Проаналізуй його виступи, там одне вялічіє в планах. Тобто, якщо б він якимось дивом став президентом, питання війни просто б відклалось для наших дітей.
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02.08.2024 04:05 Ответить
Пізно, довго чухались,клієнта на обмін вбили!
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01.08.2024 23:41 Ответить
От і ***** кацапів вимінювати, випускаючи на свободу чікатіл??? Хай би сиділи і ті, і інші - вони разом будували цю вигрібуху…
Амери могли своїх виміняти, то й все…
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01.08.2024 23:47 Ответить
Да він ,нахіба кому нужон .Ваш хороший росіянин Навальний Небутербродович.😭
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02.08.2024 01:04 Ответить
Навальний не бутерброд, щоб його то садити то звільняти. Раз посадили, нехай сидить, здох - пофіг. Черговий імперець, свідєтєль "вялікой расії будущєга".
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02.08.2024 04:03 Ответить
Таки добре що Пуйло його згнив, тепер нема настільки відомих хорош росіян щоб їх обсасувати.
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02.08.2024 17:39 Ответить
 
 