Навального планировали обменять в рамках соглашения с Россией, - Салливан
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в феврале умер в колонии, должен был выйти на свободу в рамках масштабного обмена заключенными, который состоялся в четверг, 1 августа,
Об этом во время брифинга рассказал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
По словам представителя Белого дома, "США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое бы касалось Алексея Навального".
"К сожалению, он умер", - добавил Салливан.
Напомним, что о смерти российского оппозиционера Алексея Навального стало известно 16 февраля 2024 года.
Лидеры ряда стран обвинили в смерти Навального режим российского диктатора Владимира Путина. Впоследствии Евросоюз, Австралия, Канада, Великобритания, США ввели санкции против РФ из-за смерти оппозиционного политика.
Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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тому що він його боявся 😡
і наплювати на того навального, хвилює тенденція.
ви все щє думаєте, шо русня це люди і з ними можна домовитися - найтупіша помилка.
Амери могли своїх виміняти, то й все…