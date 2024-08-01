Навального планировали обменять в рамках соглашения с Россией, - Салливан

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в феврале умер в колонии, должен был выйти на свободу в рамках масштабного обмена заключенными, который состоялся в четверг, 1 августа,

Об этом во время брифинга рассказал советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя Белого дома, "США "вместе с партнерами работали над соглашением, которое бы касалось Алексея Навального".

"К сожалению, он умер", - добавил Салливан.

Напомним, что о смерти российского оппозиционера Алексея Навального стало известно 16 февраля 2024 года.

Лидеры ряда стран обвинили в смерти Навального режим российского диктатора Владимира Путина. Впоследствии Евросоюз, Австралия, Канада, Великобритания, США ввели санкции против РФ из-за смерти оппозиционного политика.

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Масштабный обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые содержались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

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