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Радари, системи ППО та обладнання для розмінування: Литва планує надати Україні додаткову допомогу на 50 млн євро

Литва планує надати Україні чергову партію допомоги

До кінця цього року Литва планує надати Україні додаткову допомогу в розмірі 40−50 мільйонів євро.

Про це заявив очільник оборонного відомства країни Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні комітету Сейму з питань національної безпеки й оборони в середу, 18 вересня, пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково це буде близько 40−50 млн євро цього року", - сказав урядовець.

За словами Кащюнаса, цьогоріч Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

Зазначається, що 10 млн євро Литва планує інвестувати у виробництво в Україні ракет-дронів "Паляниця". Окрім цього, Вільнюс планує передати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

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"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна придбати та передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - сказав Кащюнас.

LRT пише, що Литва буде щорічно виділяти щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Наразі це становить близько 190 млн євро.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литва надала нашій державі допомогу в розмірі 2% свого ВВП.

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18.09.2024 16:58 Відповісти
Це при тому., що учора свідком бикування вовки перед Сікорським був й представник Литви ... От нам приклад - ЄРМАКУБОРДЕЛЮ насрати на все , вони знають , що "паравоз" НАТО якщо вирішить знищувати Хйла, то тім нічого не заваадить продовжувати сидіти на своїх місцях - ВИБОРИ В США важливіше
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18.09.2024 17:02 Відповісти
Радари, системи ППО та обладнання
Для розмінування:
Литва планує надати Україні додаткову допомогу на 50 млн євро Джерело:

Я не змінив жодного слова...
Одначе...

Але змінив якість подачі...
--------------------------
Хочете, чи ні...
Білий вірш на війні...

Це нативна пропаганда...

В ракурсі міжнародної підтримки...

Навіть Уганда....
Як країна- не більш...
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18.09.2024 17:13 Відповісти
давайте нетроні пушки для опускання дронів. зовсім оборзіли.
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18.09.2024 19:49 Відповісти
 
 