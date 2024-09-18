Радари, системи ППО та обладнання для розмінування: Литва планує надати Україні додаткову допомогу на 50 млн євро

До кінця цього року Литва планує надати Україні додаткову допомогу в розмірі 40−50 мільйонів євро.

Про це заявив очільник оборонного відомства країни Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні комітету Сейму з питань національної безпеки й оборони в середу, 18 вересня, пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Додатково це буде близько 40−50 млн євро цього року", - сказав урядовець.

За словами Кащюнаса, цьогоріч Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

Зазначається, що 10 млн євро Литва планує інвестувати у виробництво в Україні ракет-дронів "Паляниця". Окрім цього, Вільнюс планує передати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

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"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна придбати та передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - сказав Кащюнас.

LRT пише, що Литва буде щорічно виділяти щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Наразі це становить близько 190 млн євро.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литва надала нашій державі допомогу в розмірі 2% свого ВВП.

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