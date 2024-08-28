Латвия передаст Украине 20 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине еще 20 транспортных средств, ранее конфискованных у жителей страны за пьяное вождение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, переданные автомобили будут направлены для использования в различных воинских частях Национальной гвардии Украины и Министерства обороны Украины, а также предназначены для медицинских учреждений и администраций в различных областях Украины.

Общая предварительная рыночная стоимость переданных Украине 20 транспортных средств составляет 117 640 евро.

В Латвии за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность, штраф и конфискация транспортного средства, если оно принадлежит нарушителю.

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