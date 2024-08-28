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Новости Помощь Украине
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Латвия передаст Украине 20 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей

Латвія передасть Україні 20 конфіскованих автомобілів

Правительство Латвии решило безвозмездно передать Украине еще 20 транспортных средств, ранее конфискованных у жителей страны за пьяное вождение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, переданные автомобили будут направлены для использования в различных воинских частях Национальной гвардии Украины и Министерства обороны Украины, а также предназначены для медицинских учреждений и администраций в различных областях Украины.

Общая предварительная рыночная стоимость переданных Украине 20 транспортных средств составляет 117 640 евро.

В Латвии за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность, штраф и конфискация транспортного средства, если оно принадлежит нарушителю.

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авто (4202) конфискация (599) Латвия (1331)


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-"А також призначені для медичних установ та адміністрацій в різних областях України''-. Для медичних установ взагаліто потрібні спеціалізовані авто. А для адміністрацій це що, халявна дуповозка для зажирілого чиновника? І це при тому що українці постійно донатять на авто для військових! Це цинізм зелених! (Якщо авто не підходить для військових потреб, то продати а гроші спрямувати на потрібне авто)!
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28.08.2024 11:54 Ответить
обриганих?
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28.08.2024 11:54 Ответить
Ти не вгадав, авто не з Засрашкі.
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28.08.2024 17:49 Ответить
Главное, что бы потом на них не ездили пьяные, украинские чиновники/начальники...
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28.08.2024 11:57 Ответить
ЧОМУ "суперпатріотична" влада Зермаків не робить подібне в Україні на користь ЗСУ?

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28.08.2024 11:59 Ответить
Каждый раз , когда читаю за это - стыдно..
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28.08.2024 12:58 Ответить
Як би їм донести що треба передавати на пряму у підрозділи!!! Так важче буде вкрасти тим мерзотникам що й досі є в Україні та крадуть все що можуть.
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28.08.2024 17:51 Ответить
 
 