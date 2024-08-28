Латвія передасть Україні 20 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв
Уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 20 транспортних засобів, раніше конфіскованих у жителів країни за п’яне водіння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Як зазначається, передані автомобілі будуть спрямовані для використання в різних військових частинах Національної гвардії України та Міністерства оборони України, а також призначені для медичних установ та адміністрацій в різних областях України.
Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 транспортних засобів становить 117 640 євро.
У Латвії за керування автомобілем у нетверезому стані, якщо концентрація алкоголю в організмі перевищує 1.5 проміле, передбачена кримінальна відповідальність, штраф та конфіскація транспортного засобу, якщо він належить порушнику.
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