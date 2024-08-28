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Латвія передасть Україні 20 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв

Латвія передасть Україні 20 конфіскованих автомобілів

Уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 20 транспортних засобів, раніше конфіскованих у жителів країни за п’яне водіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, передані автомобілі будуть спрямовані для використання в різних військових частинах Національної гвардії України та Міністерства оборони України, а також призначені для медичних установ та адміністрацій в різних областях України.

Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 транспортних засобів становить 117 640 євро.

У Латвії за керування автомобілем у нетверезому стані, якщо концентрація алкоголю в організмі перевищує 1.5 проміле, передбачена кримінальна відповідальність, штраф та конфіскація транспортного засобу, якщо він належить порушнику.

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авто (6153) конфіскація (849) Латвія (1345)


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-"А також призначені для медичних установ та адміністрацій в різних областях України''-. Для медичних установ взагаліто потрібні спеціалізовані авто. А для адміністрацій це що, халявна дуповозка для зажирілого чиновника? І це при тому що українці постійно донатять на авто для військових! Це цинізм зелених! (Якщо авто не підходить для військових потреб, то продати а гроші спрямувати на потрібне авто)!
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28.08.2024 11:54 Відповісти
обриганих?
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28.08.2024 11:54 Відповісти
Ти не вгадав, авто не з Засрашкі.
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28.08.2024 17:49 Відповісти
Главное, что бы потом на них не ездили пьяные, украинские чиновники/начальники...
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28.08.2024 11:57 Відповісти
ЧОМУ "суперпатріотична" влада Зермаків не робить подібне в Україні на користь ЗСУ?

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28.08.2024 11:59 Відповісти
Каждый раз , когда читаю за это - стыдно..
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28.08.2024 12:58 Відповісти
Як би їм донести що треба передавати на пряму у підрозділи!!! Так важче буде вкрасти тим мерзотникам що й досі є в Україні та крадуть все що можуть.
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28.08.2024 17:51 Відповісти
 
 