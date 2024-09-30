Литва передала Гааге материалы о преступлениях режима Лукашенко: МКС ответил, что рассмотрит запрос

В понедельник, 30 сентября, представители Министерства юстиции Литвы подали в Международный уголовный суд просьбу расследовать вероятные преступления диктатора РБ Александра Лукашенко.

Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о принудительной депортации и преследовании людей, а также других жестоких действиях, противоречащих основным нормам международного права.

Отмечается, что решение было принято после того, как Минюст Литвы оценил представленные белорусской демократической оппозицией материалы о преступлениях режима против человечности. Также были собраны доказательства и из других источников: неправительственных организаций и других инициативных платформ, которые фиксируют преступления, собирают и хранят доказательства, работают с жертвами преступлений.

Также для проведения правовой оценки ситуации привлекли независимых экспертов в области международного права.

Издание напоминает, что после фальсифицированных президентских выборов в Беларуси в 2020 году режим диктатора Лукашенко жестоко подавил массовые протесты и движения оппозиционных сил за демократическое будущее РБ. Начались массовые преследования, пытки, аресты и незаконные тюремные заключения всех лиц, которые не поддерживают режим.

Отметим, что Беларусь не является членом МУС, но член суда может возбудить дело в МУС по вероятным преступлениям, которые частично совершены на ее собственной территории. В заявлении Литвы говорится, что сотни тысяч белорусов обратились за гуманитарным убежищем в Литву и другие страны ЕС, а более 60 тысяч белорусов, "многие из которых подверглись или все еще испытывают давление режима и его преступлений", постоянно проживают в Литве.

Кроме этого, отмечается, что принудительная депортация людей непосредственно затрагивает интересы безопасности Литвы и заставляет ее обратиться в суд.

"Путин не единственный, кто должен оказаться на скамье подсудимых в суде в Гааге. Это также место для всех его приспешников, которые способствуют международным преступлениям в Украине и в других местах", - сказала министр юстиции Литвы Эва Добровольская, имея в виду Лукашенко.

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МУС рассмотрит запрос Литвы

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что его Офис получил обращение Литвы расследовать возможные преступления против человечности режима диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом говорится в заявлении МУС.

Хан заявил, что его Офис начнет предварительное разбирательство, которое является первым шагом к полноценному расследованию Международным уголовным судом предполагаемых преступлений.

"Я могу подтвердить, что мой Офис проведет предварительное рассмотрение запроса в рамках юрисдикции МУС и выяснит, на основе законодательных требований, есть ли достаточное основание для начала расследования", - говорится в заявлении главного прокурора.

Напомним, что Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года. Выборы президента Беларуси 2020 года США и западные союзники признали сфальсифицированными, во время которых Лукашенко объявил себя победителем и обеспечил себе шестой срок.

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