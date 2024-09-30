Литва передала до Гааги матеріали щодо злочинів режиму Лукашенка: МКС відповів, що розгляне запит

У понеділок, 30 вересня, представники Міністерства юстиції Литви подали до Міжнародного кримінального суду прохання розслідувати ймовірні злочини диктатора РБ Олександра Лукашенка.

Про це пише Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

Зазначається, що рішення було прийняте після того, як Мін'юст Литви оцінив представлені білоруською демократичною опозицією матеріали про злочини режиму проти людяності. Також були зібрані докази й з інших джерел: неурядових організацій та інших ініціативних платформ, які фіксують злочини, збирають та зберігають докази, працюють із жертвами злочинів.

Також для проведення правової оцінки ситуації залучили незалежних експертів у галузі міжнародного права.

Видання нагадує, що після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі у 2020 році режим диктатора Лукашенка жорстоко придушив масові протести та рухи опозиційних сил за демократичне майбутнє РБ. Почалися масові переслідування, тортури, арешти та незаконні тюремні ув'язнення всіх осіб, які не підтримують режим.

Зазначимо, що Білорусь не є членом МКС, але член суду може порушити справу в МКС щодо ймовірних злочинів, які частково вчинені на її власній території. У заяві Литви йдеться, що сотні тисяч білорусів звернулись за гуманітарним притулком до Литви та інших країн ЄС, а понад 60 тисяч білорусів "багато з яких зазнали або все ще зазнають тиску режиму та його злочинів" постійно проживають в Литві.

Окрім цього, зазначається, що примусова депортація людей безпосередньо зачіпає інтереси безпеки Литви і змушує її звернутися до суду.

"Путін не єдиний, хто повинен опинитися на лаві підсудних у суді в Гаазі. Це також місце для всіх його поплічників, які сприяють міжнародним злочинам в Україні та деінде", - сказала міністерка юстиції Литви Ева Добровольська, маючи на увазі Лукашенка.

Читайте також: США запровадили санкції проти осіб та організацій, пов’язаних з режимом Лукашенка

МКС розгляне запит Литви

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що його Офіс отримав звернення Литви розслідувати ймовірні злочини проти людяності режиму диктатора Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться у заяві МКС.

Хан заявив, що його Офіс розпочне попередній розгляд, який є першим кроком до повноцінного розслідування Міжнародним кримінальним судом імовірних злочинів.

"Я можу підтвердити, що мій Офіс проведе попередній розгляд запиту в межах юрисдикції МКС і з’ясує, на основі законодавчих вимог, чи є достатня підстава для початку розслідування", - йдеться у заяві головного прокурора.

Нагадаємо, що Лукашенко керує Білоруссю з 1994 року. Вибори президента Білорусі 2020 року США та західні союзники визнали сфальсифікованими, під час яких Лукашенко оголосив себе переможцем і забезпечив собі шостий термін.

Читайте також: ЄС не вважає Лукашенка президентом, він вкрав результати виборів, - Стано