США не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі, - заява Держдепу

Сполучені Штати заявили в середу, що не вважають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Оголошені результати були сфальсифіковані і нелегітимні", - сказано в заяві держдепартаменту США, витяги з якої подають західні ЗМІ.

"Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", - наголошується в ній.

