США не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі, - заява Держдепу

США не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі, - заява Держдепу

Сполучені Штати заявили в середу, що не вважають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Оголошені результати були сфальсифіковані і нелегітимні", - сказано в заяві держдепартаменту США, витяги з якої подають західні ЗМІ.

"Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", - наголошується в ній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі - міністр закордонних справ Кулеба

Білорусь (8028) інавгурація (233) США (24085)
Топ коментарі
+7
Белорусь Путлер сделал Смоленской областью....Поздно пить боржоми...
показати весь коментар
23.09.2020 23:32 Відповісти
+6
теперя лука можеть токо овосча посисчать... без визы
показати весь коментар
24.09.2020 00:02 Відповісти
+3
Как-то обидно даже за буьбофюрера стало, все его дружно посылают, а ему и сказать нечего
показати весь коментар
23.09.2020 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cokTwWubqmk

https://www.youtube.com/watch?v=cokTwWubqmk Вот и помер дед максим
показати весь коментар
23.09.2020 23:25 Відповісти
Або у форматі рубаї:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
показати весь коментар
23.09.2020 23:30 Відповісти
Как-то обидно даже за буьбофюрера стало, все его дружно посылают, а ему и сказать нечего
показати весь коментар
23.09.2020 23:29 Відповісти
Белорусь Путлер сделал Смоленской областью....Поздно пить боржоми...
показати весь коментар
23.09.2020 23:32 Відповісти
Зеленский не поздравил Лукашешку с паБЕДАй
показати весь коментар
23.09.2020 23:36 Відповісти
Щетне вечір , поздоровить 🤣
показати весь коментар
23.09.2020 23:46 Відповісти
Чует Зеля,кто следующий.
показати весь коментар
23.09.2020 23:58 Відповісти
Зеля продался бандеровцам....
показати весь коментар
23.09.2020 23:37 Відповісти
..уйлу он продался
показати весь коментар
23.09.2020 23:59 Відповісти
более того, машка с кремлёфского коксохима глаголить шо он стал неонацыстом.... стыд то какой, бяда прям
показати весь коментар
24.09.2020 00:00 Відповісти
Та і пофіг, якщо цапи полізуть з Білорусі. Будемо лупашити, як їх лупашили у Дейр-ез-Зорі, щоб дупи розлітались, мов кавуни перестиглі
показати весь коментар
23.09.2020 23:52 Відповісти
бггг, Іване, ви марите. Дейр-ез-Зор, хм(
показати весь коментар
23.09.2020 23:56 Відповісти
А що? Тільки Сирію вдобрювати? Нам теж добрива потрібні
показати весь коментар
24.09.2020 00:07 Відповісти
Іване, а ви в курсі який врожай картоплі в Україні? За перше півріччя Білорусь постачила нам цієї продукції на 21 млн долл
показати весь коментар
24.09.2020 00:17 Відповісти
И то, мабуть, то китайский картоф.
показати весь коментар
24.09.2020 01:39 Відповісти
Юлю дайошь до влады и шобы ни один солдат не покинул пределы воинской части.
показати весь коментар
24.09.2020 01:40 Відповісти
Купуй Сайгу в зброярні і бігом в Крим! Відвойовувати! Чи хитро-мудрий Шурік хоче, щоб за нього "хтось" свої груди підставляв?
Зрозуміло...
показати весь коментар
24.09.2020 06:42 Відповісти
аххаахахахахах ГРУДИ!!!
ванюша, а ти маєш груди??? цицястий ти наш
показати весь коментар
24.09.2020 08:16 Відповісти
Дупою у шпигуна Пєці не торгую, як деякі гени
показати весь коментар
24.09.2020 09:26 Відповісти
покажи цицьку, ванюха
показати весь коментар
24.09.2020 10:10 Відповісти
оце ти вже остаточно гигнулось
показати весь коментар
24.09.2020 01:01 Відповісти
Шпигуну Порошенку цапів жалко? Ми знаємо
показати весь коментар
24.09.2020 05:14 Відповісти
ванюшка, хто такі "ми"? вєтєран ти битви під дей-ез-Зором)))
показати весь коментар
24.09.2020 08:14 Відповісти
Йди вже за рошенками до Пєці, бо не дістанеться
показати весь коментар
24.09.2020 09:28 Відповісти
Зажопистские телеаналы про события в Беларуси ни гу-гу. Мертвечук с дебилом Кивой вытащили взад-наперед флаг Лукашенка. Вот им будет жопа,да простят меня админы..
показати весь коментар
23.09.2020 23:55 Відповісти
теперя лука можеть токо овосча посисчать... без визы
показати весь коментар
24.09.2020 00:02 Відповісти
Білорусам і Лукашенку до одного місця, що там визнають чи не визнають США!
показати весь коментар
24.09.2020 00:07 Відповісти
Ну і добре.... можете продовжувати свої масові гулянки 🤣🤣🤣
показати весь коментар
24.09.2020 04:08 Відповісти
Ну до одного так до одного) носите цветы дальше
показати весь коментар
24.09.2020 00:11 Відповісти
Да, иногда заявы госдепа звучат в унисон с моим мнением. Молодцы. Добавить нечего.
показати весь коментар
24.09.2020 00:58 Відповісти
походу, зайка теперь обломится, бо пойдет долларовый дефицит.
показати весь коментар
24.09.2020 01:32 Відповісти
кста, в нарапсее лаптеунты заверещалы, не могут теперь снять долларовую наличку... нужно долго ожидать и под заказ.
показати весь коментар
24.09.2020 01:42 Відповісти
хитрый лука мудищев... Завалил экономику, замутил с выборами, мол западу не ймется, носятся у нас с той Тихановской, теперь будет на кого спихнуть...
показати весь коментар
24.09.2020 01:37 Відповісти
зы... а куда Колюня слинял, шо-та з перших шпальт пощез.
показати весь коментар
24.09.2020 01:43 Відповісти
Памперси міняє ...
показати весь коментар
24.09.2020 04:12 Відповісти
США не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі, - заява Держдепу - Цензор.НЕТ 4053
показати весь коментар
24.09.2020 05:19 Відповісти
...ну, какой из Луки президент? Он не президент, а король Александр I и скипетр свой передаст другому королю - Николаю I. Что тут непонятно? Им лоялен царь Всея Руси - Владимир Красное Солнышко, и нетоко: царь Додон и всякие Тридесятые Царства Басурманские
показати весь коментар
24.09.2020 05:32 Відповісти
еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".
показати весь коментар
24.09.2020 06:29 Відповісти
Всё тема закрыта. Бацька получил куем по лбу.
показати весь коментар
24.09.2020 07:59 Відповісти
Якщо сказали американці, то це вже амінь. Подивитися як кацапи будуть відповзати від Сашка, коли їм вкажуить на санкції. Перші його здадуть і заберуть білорусів у своє рабство.
показати весь коментар
24.09.2020 08:56 Відповісти
 
 