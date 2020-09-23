США не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі, - заява Держдепу
Сполучені Штати заявили в середу, що не вважають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі після його інавгурації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Оголошені результати були сфальсифіковані і нелегітимні", - сказано в заяві держдепартаменту США, витяги з якої подають західні ЗМІ.
"Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", - наголошується в ній.
