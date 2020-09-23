США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси, - заявление Госдепа
Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, выдержки из которого приводят западные СМИ.
"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в нем.
