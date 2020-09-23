РУС
США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси, - заявление Госдепа

США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси, - заявление Госдепа

Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, выдержки из которого приводят западные СМИ.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси - министр иностраннных дел Кулеба

Беларусь (7972) инаугурация (468) США (27739)
+7
Белорусь Путлер сделал Смоленской областью....Поздно пить боржоми...
23.09.2020 23:32 Ответить
+6
теперя лука можеть токо овосча посисчать... без визы
24.09.2020 00:02 Ответить
+3
Как-то обидно даже за буьбофюрера стало, все его дружно посылают, а ему и сказать нечего
23.09.2020 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cokTwWubqmk

https://www.youtube.com/watch?v=cokTwWubqmk Вот и помер дед максим
23.09.2020 23:25 Ответить
Або у форматі рубаї:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
23.09.2020 23:30 Ответить
Как-то обидно даже за буьбофюрера стало, все его дружно посылают, а ему и сказать нечего
23.09.2020 23:29 Ответить
Белорусь Путлер сделал Смоленской областью....Поздно пить боржоми...
23.09.2020 23:32 Ответить
Зеленский не поздравил Лукашешку с паБЕДАй
23.09.2020 23:36 Ответить
Щетне вечір , поздоровить 🤣
23.09.2020 23:46 Ответить
Чует Зеля,кто следующий.
23.09.2020 23:58 Ответить
Зеля продался бандеровцам....
23.09.2020 23:37 Ответить
..уйлу он продался
23.09.2020 23:59 Ответить
более того, машка с кремлёфского коксохима глаголить шо он стал неонацыстом.... стыд то какой, бяда прям
24.09.2020 00:00 Ответить
Та і пофіг, якщо цапи полізуть з Білорусі. Будемо лупашити, як їх лупашили у Дейр-ез-Зорі, щоб дупи розлітались, мов кавуни перестиглі
23.09.2020 23:52 Ответить
бггг, Іване, ви марите. Дейр-ез-Зор, хм(
23.09.2020 23:56 Ответить
А що? Тільки Сирію вдобрювати? Нам теж добрива потрібні
24.09.2020 00:07 Ответить
Іване, а ви в курсі який врожай картоплі в Україні? За перше півріччя Білорусь постачила нам цієї продукції на 21 млн долл
24.09.2020 00:17 Ответить
И то, мабуть, то китайский картоф.
24.09.2020 01:39 Ответить
Юлю дайошь до влады и шобы ни один солдат не покинул пределы воинской части.
24.09.2020 01:40 Ответить
Купуй Сайгу в зброярні і бігом в Крим! Відвойовувати! Чи хитро-мудрий Шурік хоче, щоб за нього "хтось" свої груди підставляв?
Зрозуміло...
24.09.2020 06:42 Ответить
аххаахахахахах ГРУДИ!!!
ванюша, а ти маєш груди??? цицястий ти наш
24.09.2020 08:16 Ответить
Дупою у шпигуна Пєці не торгую, як деякі гени
24.09.2020 09:26 Ответить
покажи цицьку, ванюха
24.09.2020 10:10 Ответить
оце ти вже остаточно гигнулось
24.09.2020 01:01 Ответить
Шпигуну Порошенку цапів жалко? Ми знаємо
24.09.2020 05:14 Ответить
ванюшка, хто такі "ми"? вєтєран ти битви під дей-ез-Зором)))
24.09.2020 08:14 Ответить
Йди вже за рошенками до Пєці, бо не дістанеться
24.09.2020 09:28 Ответить
Зажопистские телеаналы про события в Беларуси ни гу-гу. Мертвечук с дебилом Кивой вытащили взад-наперед флаг Лукашенка. Вот им будет жопа,да простят меня админы..
23.09.2020 23:55 Ответить
теперя лука можеть токо овосча посисчать... без визы
24.09.2020 00:02 Ответить
Білорусам і Лукашенку до одного місця, що там визнають чи не визнають США!
24.09.2020 00:07 Ответить
Ну і добре.... можете продовжувати свої масові гулянки 🤣🤣🤣
24.09.2020 04:08 Ответить
Ну до одного так до одного) носите цветы дальше
24.09.2020 00:11 Ответить
Да, иногда заявы госдепа звучат в унисон с моим мнением. Молодцы. Добавить нечего.
24.09.2020 00:58 Ответить
походу, зайка теперь обломится, бо пойдет долларовый дефицит.
24.09.2020 01:32 Ответить
кста, в нарапсее лаптеунты заверещалы, не могут теперь снять долларовую наличку... нужно долго ожидать и под заказ.
24.09.2020 01:42 Ответить
хитрый лука мудищев... Завалил экономику, замутил с выборами, мол западу не ймется, носятся у нас с той Тихановской, теперь будет на кого спихнуть...
24.09.2020 01:37 Ответить
зы... а куда Колюня слинял, шо-та з перших шпальт пощез.
24.09.2020 01:43 Ответить
Памперси міняє ...
24.09.2020 04:12 Ответить
США не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі, - заява Держдепу - Цензор.НЕТ 4053
24.09.2020 05:19 Ответить
...ну, какой из Луки президент? Он не президент, а король Александр I и скипетр свой передаст другому королю - Николаю I. Что тут непонятно? Им лоялен царь Всея Руси - Владимир Красное Солнышко, и нетоко: царь Додон и всякие Тридесятые Царства Басурманские
24.09.2020 05:32 Ответить
еженедельные массовые выходы белорусов на улицу под национальной символикой, несмотря на угрозы, аресты, пропаганду и все прочее, сделали свое дело. Лукашенко теперь не всенародно избранный и признаваемый всем миром лидер Беларуси, а испуганный, цепляющийся любыми способами за власть выживший из ума пожилой мужик, имеющий поддержку исключительно тех людей, кому он платит зарплату. Да и то не всех".
24.09.2020 06:29 Ответить
Всё тема закрыта. Бацька получил куем по лбу.
24.09.2020 07:59 Ответить
Якщо сказали американці, то це вже амінь. Подивитися як кацапи будуть відповзати від Сашка, коли їм вкажуить на санкції. Перші його здадуть і заберуть білорусів у своє рабство.
24.09.2020 08:56 Ответить
 
 