США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси, - заявление Госдепа

Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, выдержки из которого приводят западные СМИ.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в нем.

