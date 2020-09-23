Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси - министр иностраннных дел Кулеба

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.