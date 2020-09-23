РУС
Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси - министр иностраннных дел Кулеба

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой Белорусского государства", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Беларусь (7972) Лукашенко Александр (3640) Кулеба Дмитрий (2881)
+51
Вот какая должна быть твоя настоящая инаугурация.
"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным главой Беларуси, - глава МИД Украины Кулеба - Цензор.НЕТ 6960
показать весь комментарий
23.09.2020 23:01 Ответить
+49
Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі - міністр закордонних справ Кулеба - Цензор.НЕТ 833
показать весь комментарий
23.09.2020 23:14 Ответить
+42
Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі - міністр закордонних справ Кулеба - Цензор.НЕТ 6356
показать весь комментарий
23.09.2020 23:15 Ответить
почему придурок зеленский собирается в белорусию? извиняться за своего премьера? который объявил что не признает лукашенко....
показать весь комментарий
24.09.2020 09:33 Ответить
почему кидала ездит без защитной маски
показать весь комментарий
24.09.2020 09:36 Ответить
В тексте Кулебы нет четкого, артикулированного: "Украина не признаёт... "
Двусмысленное заявление.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:55 Ответить
самозванец!
показать весь комментарий
24.09.2020 10:10 Ответить
Наши заявляют, что не будут вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но это явное вмешательство. И здесь обманывают свой народ как и во всем.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:45 Ответить
Ваши власти молятся об отмене санкций
показать весь комментарий
24.09.2020 13:28 Ответить
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. В обеих интеллект ноль.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:47 Ответить
А ***** таки прахфеСсор
показать весь комментарий
24.09.2020 13:28 Ответить
Это к чему было сказано? Новость о другом.
показать весь комментарий
24.09.2020 15:00 Ответить
Так и у тебя интеллекта не больше
показать весь комментарий
24.09.2020 20:40 Ответить
А у тебя за какие заслуги Нобелевская премия ?
показать весь комментарий
24.09.2020 22:02 Ответить
https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2713171-echo/ Он заперся, замок изнутри навертел, повесил, погасил свет, поднатужился - и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации. И, как я понимаю, даже не спустил воду…

https://www.youtube.com/watch?v=2uchaalvZDI&feature=emb_logo
показать весь комментарий
24.09.2020 12:20 Ответить
Человеческая суть устроена таким образом, что человек, который отстаивает свои интересы, по сути же, отстаивает интересы других. Или же, если человек отстаивает интересы других, он, по сути, отстаивает интересы свои. Поэтому, если человек решился отстаивать свои интересы в многолюдных акциях протеста против верховной власти, ему следует задуматься над тем, чьи же, всё-таки, интересы он будет отстаивать на самом-то деле? Ведь многочисленные акты протеста против верховной власти - это не спонтанное явление, а тщательно спланированная акция, направленная на свержение кому то неугодную верховную власть. Основой же движущей силой в таких акций протеста, является невежество её исполнителей.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
показать весь комментарий
24.09.2020 15:00 Ответить
Буба снова ведет себя как таки настоящий преЗЕдент, презИдент, нашел бы слова и сказал что-то сам, как это делают страны балтии и остальная европа. Моника-же не нашла ни слов ни времени, потому как ссытся, послал МИД говорить, ну да , а вдрух **** не понравится, всегда можно сказать "....дык я-ж ничего, это в МИДе че-та напутали, я признаю, зуб *** даю....."
показать весь комментарий
24.09.2020 16:50 Ответить
Два брата акробата...
Подельники "Обнуленный" и "Секретный"
показать весь комментарий
24.09.2020 20:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 