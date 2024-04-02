ЄС не вважає Лукашенка президентом, він вкрав результати виборів, - Стано

Європейський Союз не вважає білоруського диктатора Лукашенка президентом.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейський Союз може бути загрозливим лише для тих, хто нехтує демократію, правами людини та правами власних громадян, не поважає норми міжнародного права у міжнародних відносинах. Європейський Союз не є агресивним блоком, він не веде воєн, тож ніхто не має боятися Європейського Союзу", - сказав він.

Стано зауважив, що ЄС може вживати заходи лише проти тих осіб, що намагаються підірвати правила демократії, міжнародного права та прав людини, проти таких, як Лукашенко.

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"Лукашенко не є президентом. Ми не вважаємо його президентом. Він є правителем, який вкрав результати виборів у власного народу, та продовжує репресії проти власного населення. Він є співучасником злочинів, які були скоєні Росією під час атаки проти України та в ході її злочинної агресії", - пояснив речник.

Він зазначив, що ЄС вживає запобіжні заходи, принаймні, від дня початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, щоб упередити будь-яку агресію з боку сучасних європейських диктаторів, таких як Лукашенко або Путін.

"Ми працюємо над тим, щоб Європа була краще оснащена, щоб краще протистояти загрозам, які можуть надходити від цих людей, таких як Лукашенко або Путін", - підсумував Стано.

Нагадаємо, 2 квітні 2024 року Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.

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