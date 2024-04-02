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ЄС не вважає Лукашенка президентом, він вкрав результати виборів, - Стано

лукашенко

Європейський Союз не вважає білоруського диктатора Лукашенка президентом.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейський Союз може бути загрозливим лише для тих, хто нехтує демократію, правами людини та правами власних громадян, не поважає норми міжнародного права у міжнародних відносинах. Європейський Союз не є агресивним блоком, він не веде воєн, тож ніхто не має боятися Європейського Союзу", - сказав він.

Стано зауважив, що ЄС може вживати заходи лише проти тих осіб, що намагаються підірвати правила демократії, міжнародного права та прав людини, проти таких, як Лукашенко.

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"Лукашенко не є президентом. Ми не вважаємо його президентом. Він є правителем, який вкрав результати виборів у власного народу, та продовжує репресії проти власного населення. Він є співучасником злочинів, які були скоєні Росією під час атаки проти України та в ході її злочинної агресії", - пояснив речник.

Він зазначив, що ЄС вживає запобіжні заходи, принаймні, від дня початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, щоб упередити будь-яку агресію з боку сучасних європейських диктаторів, таких як Лукашенко або Путін.

"Ми працюємо над тим, щоб Європа була краще оснащена, щоб краще протистояти загрозам, які можуть надходити від цих людей, таких як Лукашенко або Путін", - підсумував Стано.

Нагадаємо, 2 квітні 2024 року Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни.

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Автор: 

Лукашенко (2653) Євросоюз (13306) Стано (110)


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Топ коментарі
+13
а хутіну те ж саме скажете ?
чи слабо ?
на двадцятку восени приїде у Бразилію
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02.04.2024 17:06
+7
Цікаво.
А як у нас.
Виборів взагалі немає. Самопроголошений звіздець тепер президент. Років на 20.
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02.04.2024 17:10
+7
ага, але ЄС наповну торгує з Лукашенком!
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02.04.2024 17:17
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а хутіну те ж саме скажете ?
чи слабо ?
на двадцятку восени приїде у Бразилію
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02.04.2024 17:06 Відповісти
Цікаво.
А як у нас.
Виборів взагалі немає. Самопроголошений звіздець тепер президент. Років на 20.
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02.04.2024 17:10 Відповісти
вибори будуть при ЗЄлєнськом ІІІ та дьЄрмаку-онуку
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02.04.2024 17:32 Відповісти
пані ...А кого Ви хочете в президенти ? Запропонуйте людину на посаду президента..
сто відсотків зараз скажете -Залужний
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02.04.2024 19:38 Відповісти
Він себе не пропонував. Я його за вуха маю тягти ?
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02.04.2024 20:03 Відповісти
Молодость Моя...
Білорусія...

Пісні партизан-
Сосни ... паармезан...
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02.04.2024 17:11 Відповісти
ага, але ЄС наповну торгує з Лукашенком!
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02.04.2024 17:17 Відповісти
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02.04.2024 17:20 Відповісти
А *уйлу таке сказати зможете?
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02.04.2024 17:27 Відповісти
Саме завдяки тому, що захід показово відмежувався від Лукі, останній змушений був повністю лягти під *****.
От тільки проти Худа вони чомусь так радикально не діють...
Я ще задовго до тих т.з." виборів" казав, що весь той кіпіш вигідний і скорійш за все організований Московієй...
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02.04.2024 17:45 Відповісти
А пуцькін президент?
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02.04.2024 18:07 Відповісти
За пуйла голосували навіть українці із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму, то що ви вимагаєте від зходу? Вони точно за нього не голосували і підтримують укрїнців. А мають що, напасти за нас на пуйла, а наші 73% знову виберуть на наступних виборах малороса чи зека?
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02.04.2024 18:23 Відповісти
"ЕС не считает Лукашенко президентом, он украл результаты выборов, - спикер Стано" , -Какой смелый петух лицемерно звучит . Если бы у Луки было ЯО, так ЕС в жопу его бы целовал как *****.
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02.04.2024 19:32 Відповісти
 
 