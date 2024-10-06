Литовські митники виявили посилки з військовою формою в поїзді Калінінград-Москва

З 27 вересня до 2 жовтня співробітники литовської митниці виявили у поштових вагонах, що прямували з Калінінграда до Москви, чотири партії з різними предметами військового призначення. Серед іншого там були маскувальні сітки і військова форма.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як повідомляється, 2 жовтня на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва під час огляду було виявлено та затримано поштову посилку з імовірно військовими речами - камуфляжними штаньми.

Зазначається, що подібні посилки виявляються не вперше. Митники вважають, що вказані камуфляжні штани призначені для збройних сил Російської Федерації у війні проти України.

Усього було затримано 5 одиниць камуфляжних штанів, які належать до одягу, спеціально призначеного для маскування. 1 жовтня схожа партія (з п'ятьма маскувальними сітками) була перехоплена в Кібартай у поїзді, що прямував з Калінінграда.

Ще дві партії із сітками для маскування зброї - у тих же поїздах вилучили митники 27-29 вересня.

Читайте: Литва передала до Гааги матеріали щодо злочинів режиму Лукашенка: МКС відповів, що розгляне запит

За словами митників, такі вантажі, призначені для російських сил, що воюють проти України, зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у Калінінградській області Росії.

Конфісковані товари литовська митниця передає як допомогу Україні.

Також дивіться: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО