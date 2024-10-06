УКР
Новини
6 737 16

Литовські митники виявили посилки з військовою формою в поїзді Калінінград-Москва

Військові речі в посилках з Калінінграда

З 27 вересня до 2 жовтня співробітники литовської митниці виявили у поштових вагонах, що прямували з Калінінграда до Москви, чотири партії з різними предметами військового призначення. Серед іншого там були маскувальні сітки і військова форма.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як повідомляється, 2 жовтня на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва під час огляду було виявлено та затримано поштову посилку з імовірно військовими речами - камуфляжними штаньми.

Військові речі в посилках з Калінінграда

Зазначається, що подібні посилки виявляються не вперше. Митники вважають, що вказані камуфляжні штани призначені для збройних сил Російської Федерації у війні проти України.

Усього було затримано 5 одиниць камуфляжних штанів, які належать до одягу, спеціально призначеного для маскування. 1 жовтня схожа партія (з п'ятьма маскувальними сітками) була перехоплена в Кібартай у поїзді, що прямував з Калінінграда.

Ще дві партії із сітками для маскування зброї - у тих же поїздах вилучили митники 27-29 вересня.

Читайте: Литва передала до Гааги матеріали щодо злочинів режиму Лукашенка: МКС відповів, що розгляне запит

Військові речі в посилках з Калінінграда

За словами митників, такі вантажі, призначені для російських сил, що воюють проти України, зазвичай відправляють члени різних громадських організацій, що діють у  Калінінградській області Росії.

Конфісковані товари литовська митниця передає як допомогу Україні. 

Також дивіться: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО

Автор: 

Литва (2516) митниця (1911)
Топ коментарі
+15
Коли Захід вже поверне Кенігсберг?!
Досить соплі жувати.
Час оренди давно сплив.
показати весь коментар
06.10.2024 12:10 Відповісти
+11
Час вже зробити блокаду того гнійника у Європі
показати весь коментар
06.10.2024 12:11 Відповісти
+5
от, ніфіга не зрозумів!
то, литовськи митники круті красавці?
чи то, якийсь кацап імбецил ******* на складі камуфльовані панталони, та відправив додому, на дачі забуханим валятися біля сральника?
показати весь коментар
06.10.2024 12:09 Відповісти
06.10.2024 12:09 Відповісти
06.10.2024 12:10 Відповісти
Скільки разів пояснювать? НЕ БУЛО НІЯКОЇ "ОРЕНДИ"! Набери в Гуглі" Потсдамська конференція; Східна Прусія" і прочитай!
показати весь коментар
06.10.2024 12:21 Відповісти
Набрав - сказало, що ти помилився у написані слова "Пруссія"!
показати весь коментар
06.10.2024 12:47 Відповісти
Можеш мене "поставить у куток"... Колінами на гречку...
показати весь коментар
06.10.2024 13:36 Відповісти
06.10.2024 12:11 Відповісти
у них вже є заборона на машини на росномерах - транзит дозволений там на кілька годин - не вспів - забирають тачку. тепер схоже настала пора блокувати пошту і залізницю.
показати весь коментар
06.10.2024 12:30 Відповісти
навальнята і даждята стараються для "наших мальчікав" замінити обісрані штани
показати весь коментар
06.10.2024 12:23 Відповісти
Навальнята там у Польщі чи Литві обговорюють, скільки смужок буде на расєянському прапорі - дебіли
показати весь коментар
06.10.2024 12:25 Відповісти
Помідор'є у Молдові як і калінінградська область біля Литви - це міни уповільненої дії.
показати весь коментар
06.10.2024 12:24 Відповісти
Литва - така маленька країна, а так багато допомагає, щиро , без будь-яких умов, на відміну від поляків. країни скандинавії та Балтії - ось де справжні Друзі України, ось із ким нам потрібно обєднуватись та створювати союзи
показати весь коментар
06.10.2024 12:31 Відповісти
посилки виявляються не вперше - але шлють, то значить або вирулюють, або їх набагато більше і це лише мала частина невдачі
показати весь коментар
06.10.2024 12:31 Відповісти
ось хуторські новості Калінінграду: кажуть, що раніше такого не було, щоб конфісковували. другий сюжет.
https://www.youtube.com/watch?v=keOcFIeX7xY&lc=Ugz4f0V8lggZFhqkjQ14AaABAg.A93Krwz7Q5TA94nGR6V_tE
показати весь коментар
06.10.2024 12:37 Відповісти
У литовців, при всій повазі до них, було 33 роки, щоб переробити всі залізниці -- а особливо вісь схід-захід! -- на стандарт 1435 мм. За цей час не те, що Литву -- всю Балтію тричі можна було б переробити!

Але параша-гроші вирішують все, дотепер.
показати весь коментар
06.10.2024 13:12 Відповісти
В Литві сотні фірм, бізнес яких ґрунтується на співпраці з кацапами.
показати весь коментар
06.10.2024 13:26 Відповісти
 
 