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Наводили ракети на 5 областей України: СБУ викрила агентурну пару ФСБ РФ. ФОТОрепортаж

У Краматорську затримали пару агентів ФСБ РФ, які коригували удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, затриманими виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець із Краматорська та його 34-річна співмешканка.

"Разом вони шукали швидкий заробіток у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник фсб і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак рф. Крім того, під час повітряних ударів агресора фігуранти мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі "прильотів" – уточнювати їхні наслідки", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що під час переїздів у різні міста України вони орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для рашистів.

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СБУ вчасно викрили російських агентів, задокументувала їхні злочини та затримала у Краматорську, куди ті повернулися, щоб продовжувати роботу на РФ.

У них вилучено всі мобільні телефони, які вони встановлювали у "спостережних пунктах" у різних областях України.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України
СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України
СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України
СБУ затримала агентурну пару ФСБ, яка наводила ракети на 5 областей України

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Автор: 

Краматорськ (685) СБУ (12980)


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Чергові мерзенні гниди...
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22.10.2024 11:15 Відповісти
гниди чи переселені кацапи- то какій разницей, але тему фінансування не розкрито, хоча готівка є на фото...
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22.10.2024 12:14 Відповісти
На кой їх увязнювати? Рашистам вони не потрібні - використаний матеріал. Нам також
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22.10.2024 11:30 Відповісти
а шото за штука на телефоні ?
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22.10.2024 11:30 Відповісти
Вентилятор. бо телефон постійно увімкнений.
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22.10.2024 11:44 Відповісти
на гіляку дибілів !!!
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22.10.2024 11:58 Відповісти
таких пацюків потрібно знищувати, бажано на розмінуванні...
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22.10.2024 12:12 Відповісти
на фото немалі гроші. Не так і вчасно їх викрили і заарештували. Скільки вони здали, що їм встигли заплатити, яким чином вони отримали готівку? Ладно, гривню в банкоматі. Але доллар - з рахунку в банку зняли чи хтось приніс? Хто? Скільки таких агентів кожну мить вербують росіяне. Хоч би одного пристрелили, як побігшого при затриманні і показали по всім новинам (ай-ай-ай, ну треба ж таке сталося....), мабуть поменшало б бажаючих. Бо знали б, що отримають кулю замість СІЗО. І малолітніх паліїв теж показувати треба с простреленими колінами.
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22.10.2024 12:29 Відповісти
 
 