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Задержан агент РФ, готовивший убийство главы общественного формирования в Одессе, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе предотвратили убийство главы общественного формирования по охране правопорядка, которое заказала российская спецслужба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Спецслужбы РФ хотели осуществить "показательную" ликвидацию деятеля, который публично поддерживал мобилизацию. Таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

"Также установлено, что после успешного выполнения убийства, спецслужбы рф планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией. Впрочем, украинские правоохранители провели многоходовую операцию и имитировали убийство, чтобы найти и задержать законспирированного вражеского агента", - говорится в сообщении.

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Задержанный - 43-летний гражданин Украины, который попал в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. После полномасштабного вторжения связь с ним была восстановлена.

Его задачей был поиск киллера, который мог совершить заказное убийство за $80 тыс.

СБУ вывела на агента потенциального "исполнителя". Подставной "киллер" действовал под контролем правоохранителей: приобрел пистолет с патронами, "выполнил" задание и отснял "убитое тело" жертвы на камеру телефона. После имитации убийства "киллер" передал своему заказчику подтверждающие фото- и видеофайлы с места происшествия.

Правоохранители задержали российского агента "на горячем", когда тот собирался передать "доказательства" заказного убийства куратору из РФ.

Его задержали в публичном месте, во время этого злоумышленник имел при себе боевую гранату Ф-1, применение которой могло привести к человеческим жертвам, и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российским куратором.

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Сейчас ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанного по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі

Автор: 

заказное убийство (163) Одесса (7921) СБУ (20048)


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Топ комментарии
+15
Чому не пишуть, що це за "громадське формування з охорони правопорядку", і чому члени цієї банди не підлягають мобілізації?
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22.10.2024 13:17 Ответить
+13
Це когось з "вождів" нової тітушні, яка в Одесі лікарів швидкої била? Отих "милих хлопчиків" в спартівачках і кєпачках? Що це в нас за нові організації такі? За якими законами вони діють?
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22.10.2024 13:14 Ответить
+10
А що це таке,охорона правопорядку? Є поліція і її має вистачати,тим більше в нас виїхали мільйони за два роки.Ловлять чоловіків,разом з тцк? Бо з тцк незрозумілі люди там їздять.
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22.10.2024 13:17 Ответить
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Чому не висить?Яка з нього користь?
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22.10.2024 13:11 Ответить
Це когось з "вождів" нової тітушні, яка в Одесі лікарів швидкої била? Отих "милих хлопчиків" в спартівачках і кєпачках? Що це в нас за нові організації такі? За якими законами вони діють?
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22.10.2024 13:14 Ответить
Так Ви правильно підкреслили- зараз громадськими організаціями називають ОПГ під дахом МВС, чи ТЦК, що самі чисті були, а ця твтушня робе за них, але не дотримується закону.
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22.10.2024 13:26 Ответить
Ти ба, скільки тут шкодує, що кацапській агентурі вчергове обломали роги...
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22.10.2024 16:23 Ответить
До чого тут одне до іншого? Те, що впіймали какцапського агента-терориста, не знімає питань щодо т.зв. "громадських об'єднань", а де факто - кримінальних угрупувань. Ця гопота не хоче "посприяти мобілізації" відвідавши рекрутинговий центр? Чи безкарно бити лікарів та інших людей для них приємніше та безпечніше?
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22.10.2024 16:59 Ответить
Я лише констатую факт. Комусь він може подобатися чи ні але це факт.
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22.10.2024 20:41 Ответить
Розвелось вас, британських "констататорів" ))) Для тебе це факт, для інших - повна дурня, тільки й того.
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22.10.2024 21:46 Ответить
Правда очі коле?
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22.10.2024 22:12 Ответить
А що це таке,охорона правопорядку? Є поліція і її має вистачати,тим більше в нас виїхали мільйони за два роки.Ловлять чоловіків,разом з тцк? Бо з тцк незрозумілі люди там їздять.
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22.10.2024 13:17 Ответить
Полиция еще в "Люти" воюет, на границах находится, эвакуацией гражданских и охраной порядка на прифронтовых территориях занимается
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22.10.2024 13:25 Ответить
В люті то нацгвардія.В нас поліції на 100 тисяч чоловік практично найбільше зараз.В США поліція на дорогах воює.Я бачив я з тцк в Одесі купа здоровенних хлопів чоловіків пакують.Бо самі не хочуть на війну.Це подібно,як за сталіна,одна армія відправляла на війну іншу.
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22.10.2024 13:28 Ответить
В "Люти" именно менты. У нац гвардии и погранцов свои бригады Кроме того, каждая область создала отдельный стрелковый батальон, один из них, к сожалению, недавно на фронте понес значительные потери. Кроме того, "Корд" активно участвует в боевых действиях. Есть еще "Білі янголи", тоже практически на передовой. И это не окончательный список. А по поводу здоровых пацанов, пакующих в бусы, есть и такие, но, если вы заметили, с ними рядом такие же здоровые пацаны в форме ЗСУ и не все они инвалиды с фронта.
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22.10.2024 17:16 Ответить
Ну дві бригади поліції назбирається і що? В тилу скільки силовиків? Це їхня задача воювати.Вони йшли і давали присяги і з бюджетів гроші їм платили.
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22.10.2024 17:52 Ответить
Наберется не 2 бригады. Одна бригада "Лють" + 24 отдельных стрелковых батальона (по одному на область) + "Корд" (сколько не знаю, но не 100 человек, скорее всего тоже несколько батальонов). А всего НПУ по состоянию на 2024 примерно 100 тыс. аттестованых (без вольного найма), из которых 20 тыс. женщины.
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22.10.2024 19:13 Ответить
Ну три бригади і все.Скільки тих,що звільнилися і попереходили в тцк? Там ще молоді і придатні.В нас виїхали мільйони,а поліції не зменшується.
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22.10.2024 19:21 Ответить
В тцк скільки співробітників? Скільки усілякої муніципальної варти,скільки ось таких охорон правопорядку,скільки інших митників на західних кордонах і ше багато інших скільки?Кількість велика.Натомість,по підприємствам вигрібають людей,що ті підприємства зупиняються.
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22.10.2024 19:28 Ответить
Вы еще прокуроров, забыли, которые, несмотря на инвалидность, тем не менее героически надзирают за законностью, получая при этом нищенскую пенсию к такой же небольшой заррплате
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22.10.2024 19:31 Ответить
Суді десь також мають пенсії.
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22.10.2024 19:34 Ответить
По поводу того, что ментам платили из бюджета. Так платили вообще то за работу, а не за просто так. Присягу, конечно давали. И, как я уже выше указал, многие из полиции воюют. Но вот почему то все думают, что если человек окончил институт внутренних дел, то он готовый боец, а на самом деле навык стрельбы из пистолета, бега на 1 км. и на 100 м., знание ОРД, УК и УПК не то, чтобы очень помогают на современной войне. Или люди действительно думают, что в ментовских институтах учат окапываться, маскироваться, водить такни, применять артиллерию и вообще тактике полномасштабного боя?
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22.10.2024 19:30 Ответить
Ну так цієї підготовки вистачає.Цивільні взагалі не готові,але за два тижні опиняються під Покровськом.Вони ще й як мінімум придатні,чи інваліди? Війна *******,а піхотні штурми,як в старі часи.Поліція добре бігає.
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22.10.2024 19:36 Ответить
Всі пакуючі в буси здорові лоби.То не інваліди.
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22.10.2024 17:53 Ответить
Чому не пишуть, що це за "громадське формування з охорони правопорядку", і чому члени цієї банди не підлягають мобілізації?
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22.10.2024 13:17 Ответить
Спецслужби РФ хотіли здійснити "показову" ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію. Джерело:

Як це підтримував мобілізацію?
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22.10.2024 13:20 Ответить
Щоб не йти самому, ловив замість себе інших, так і "підтримував".
В абревіатурі ТЦК і СП теж присутня "соціальна підтримка".
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22.10.2024 13:34 Ответить
Голова бізнесмен.А такі не йдуть на війну.
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22.10.2024 13:36 Ответить
Деякі йдуть, але вони дійсно підтримують мобілізацію. Власним прикладом і НЕ публічно.
Деякі з них там і гинуть, а в тилу тим часом залишаються отакі "бізнесмени"
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22.10.2024 13:43 Ответить
Деякі і що?Мобілізація мажє бути саме з таких охоронних формувань.а не з підприємств.
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22.10.2024 15:39 Ответить
Громадянин України це не агент ФСБ а завербований агентом ФСБ. Ще жодного штатного агента ФСБ зе-СБУ не затримала. Але й за цього подяка.
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22.10.2024 13:20 Ответить
Помощник сивковича весело смеется над такими новостями.
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22.10.2024 13:23 Ответить
наші "правоохоронні" органи то проституцію кришують, то заважають ватникам вбивати один одного

чі не місце їм на фронті?
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22.10.2024 13:26 Ответить
новина з розряду "правоохоронці" зробили контрольну закупку в жінки, яка показувала піську за гроші в інтернеті

якась паралельна реальність
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22.10.2024 13:29 Ответить
"Муніципальна варта" - то окремо. Ще одне тихе болото "для своїх".
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22.10.2024 13:36 Ответить
А що так сором'язливо не вказали прізвище цього славетного та відомого в Одесі Бейбутяна ?)))
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22.10.2024 13:37 Ответить
80 тисяч баксів за цього тіпа? Якась хєрня...

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22.10.2024 16:06 Ответить
Ну чому ,Він ж як председатель дачного кооператива "Лагуна" (яким він сам себе і призначив ) дуже пріоритетна ціль для фсб ))
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22.10.2024 18:42 Ответить
я цього пыдара ще годувати повинен. В расход!
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22.10.2024 13:50 Ответить
80 000 долл? Да он 1\10 не стоит. Кто-то нас дурит.
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22.10.2024 14:08 Ответить
Мобілізації підлягають всі дописувачі цієї сторінки.
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22.10.2024 15:17 Ответить
ти диви, хотіли вбити самого Себастьяна Перейро...
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22.10.2024 15:44 Ответить
цікаво, а хоч тут кацапи дали бабло?
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23.10.2024 12:13 Ответить
 
 