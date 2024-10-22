Задержан агент РФ, готовивший убийство главы общественного формирования в Одессе, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе предотвратили убийство главы общественного формирования по охране правопорядка, которое заказала российская спецслужба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Спецслужбы РФ хотели осуществить "показательную" ликвидацию деятеля, который публично поддерживал мобилизацию. Таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.
"Также установлено, что после успешного выполнения убийства, спецслужбы рф планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией. Впрочем, украинские правоохранители провели многоходовую операцию и имитировали убийство, чтобы найти и задержать законспирированного вражеского агента", - говорится в сообщении.
Задержанный - 43-летний гражданин Украины, который попал в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. После полномасштабного вторжения связь с ним была восстановлена.
Его задачей был поиск киллера, который мог совершить заказное убийство за $80 тыс.
СБУ вывела на агента потенциального "исполнителя". Подставной "киллер" действовал под контролем правоохранителей: приобрел пистолет с патронами, "выполнил" задание и отснял "убитое тело" жертвы на камеру телефона. После имитации убийства "киллер" передал своему заказчику подтверждающие фото- и видеофайлы с места происшествия.
Правоохранители задержали российского агента "на горячем", когда тот собирался передать "доказательства" заказного убийства куратору из РФ.
Его задержали в публичном месте, во время этого злоумышленник имел при себе боевую гранату Ф-1, применение которой могло привести к человеческим жертвам, и мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российским куратором.
Сейчас ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанного по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Як це підтримував мобілізацію?
В абревіатурі ТЦК і СП теж присутня "соціальна підтримка".
Деякі з них там і гинуть, а в тилу тим часом залишаються отакі "бізнесмени"
чі не місце їм на фронті?
якась паралельна реальність