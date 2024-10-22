Затримано агента РФ, який готував вбивство голови громадського формування в Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі запобігли вбивству голови громадського формування з охорони правопорядку, яке замовила російська спецслужба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спецслужби РФ хотіли здійснити "показову" ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

"Також встановлено, що після успішного виконання вбивства, спецслужби рф планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією. Втім, українські правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого ворожого агента", - йдеться в повідомленні.

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Затриманий - 43-річний громадянин України, який потрапив в поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним було поновлено.

Його завданням був пошук кілера, який міг здійснити замовне вбивство за $80 тис.

СБУ вивела на агента потенційного "виконавця". Підставний "кілер" діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, "виконав" завдання і відзняв "убите тіло" жертви на камеру телефону. Після імітації вбивства "кілер" передав своєму замовнику підтверджуючі фото- і відеофайли з місця події.

Правоохоронці затримали російського агента "на гарячому", коли той збирався передати "докази" замовного вбивства куратору з РФ.

Його затримали у публічному місці, під час цього зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російським куратором.

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Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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