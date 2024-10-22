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Затримано агента РФ, який готував вбивство голови громадського формування в Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі запобігли вбивству голови громадського формування з охорони правопорядку, яке замовила російська спецслужба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спецслужби РФ хотіли здійснити "показову" ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

"Також встановлено, що після успішного виконання вбивства, спецслужби рф планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією. Втім, українські правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого ворожого агента", - йдеться в повідомленні.

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Затриманий - 43-річний громадянин України, який потрапив в поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним було поновлено.

Його завданням був пошук кілера, який міг здійснити замовне вбивство за $80 тис.

СБУ вивела на агента потенційного "виконавця". Підставний "кілер" діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, "виконав" завдання і відзняв "убите тіло" жертви на камеру телефону. Після імітації вбивства "кілер" передав своєму замовнику підтверджуючі фото- і відеофайли з місця події.

Правоохоронці затримали російського агента "на гарячому", коли той збирався передати "докази" замовного вбивства куратору з РФ.

Його затримали у публічному місці, під час цього зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російським куратором.

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Наразі йому повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі
СБУ запобігла вбивству голови громадського формування в Одесі

Автор: 

замовне вбивство (151) Одеса (5499) СБУ (12980)


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Топ коментарі
+15
Чому не пишуть, що це за "громадське формування з охорони правопорядку", і чому члени цієї банди не підлягають мобілізації?
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22.10.2024 13:17 Відповісти
+13
Це когось з "вождів" нової тітушні, яка в Одесі лікарів швидкої била? Отих "милих хлопчиків" в спартівачках і кєпачках? Що це в нас за нові організації такі? За якими законами вони діють?
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22.10.2024 13:14 Відповісти
+10
А що це таке,охорона правопорядку? Є поліція і її має вистачати,тим більше в нас виїхали мільйони за два роки.Ловлять чоловіків,разом з тцк? Бо з тцк незрозумілі люди там їздять.
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22.10.2024 13:17 Відповісти
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Чому не висить?Яка з нього користь?
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22.10.2024 13:11 Відповісти
Це когось з "вождів" нової тітушні, яка в Одесі лікарів швидкої била? Отих "милих хлопчиків" в спартівачках і кєпачках? Що це в нас за нові організації такі? За якими законами вони діють?
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22.10.2024 13:14 Відповісти
Так Ви правильно підкреслили- зараз громадськими організаціями називають ОПГ під дахом МВС, чи ТЦК, що самі чисті були, а ця твтушня робе за них, але не дотримується закону.
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22.10.2024 13:26 Відповісти
Ти ба, скільки тут шкодує, що кацапській агентурі вчергове обломали роги...
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22.10.2024 16:23 Відповісти
До чого тут одне до іншого? Те, що впіймали какцапського агента-терориста, не знімає питань щодо т.зв. "громадських об'єднань", а де факто - кримінальних угрупувань. Ця гопота не хоче "посприяти мобілізації" відвідавши рекрутинговий центр? Чи безкарно бити лікарів та інших людей для них приємніше та безпечніше?
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22.10.2024 16:59 Відповісти
Я лише констатую факт. Комусь він може подобатися чи ні але це факт.
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22.10.2024 20:41 Відповісти
Розвелось вас, британських "констататорів" ))) Для тебе це факт, для інших - повна дурня, тільки й того.
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22.10.2024 21:46 Відповісти
Правда очі коле?
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22.10.2024 22:12 Відповісти
А що це таке,охорона правопорядку? Є поліція і її має вистачати,тим більше в нас виїхали мільйони за два роки.Ловлять чоловіків,разом з тцк? Бо з тцк незрозумілі люди там їздять.
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22.10.2024 13:17 Відповісти
Полиция еще в "Люти" воюет, на границах находится, эвакуацией гражданских и охраной порядка на прифронтовых территориях занимается
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22.10.2024 13:25 Відповісти
В люті то нацгвардія.В нас поліції на 100 тисяч чоловік практично найбільше зараз.В США поліція на дорогах воює.Я бачив я з тцк в Одесі купа здоровенних хлопів чоловіків пакують.Бо самі не хочуть на війну.Це подібно,як за сталіна,одна армія відправляла на війну іншу.
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22.10.2024 13:28 Відповісти
В "Люти" именно менты. У нац гвардии и погранцов свои бригады Кроме того, каждая область создала отдельный стрелковый батальон, один из них, к сожалению, недавно на фронте понес значительные потери. Кроме того, "Корд" активно участвует в боевых действиях. Есть еще "Білі янголи", тоже практически на передовой. И это не окончательный список. А по поводу здоровых пацанов, пакующих в бусы, есть и такие, но, если вы заметили, с ними рядом такие же здоровые пацаны в форме ЗСУ и не все они инвалиды с фронта.
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22.10.2024 17:16 Відповісти
Ну дві бригади поліції назбирається і що? В тилу скільки силовиків? Це їхня задача воювати.Вони йшли і давали присяги і з бюджетів гроші їм платили.
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22.10.2024 17:52 Відповісти
Наберется не 2 бригады. Одна бригада "Лють" + 24 отдельных стрелковых батальона (по одному на область) + "Корд" (сколько не знаю, но не 100 человек, скорее всего тоже несколько батальонов). А всего НПУ по состоянию на 2024 примерно 100 тыс. аттестованых (без вольного найма), из которых 20 тыс. женщины.
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22.10.2024 19:13 Відповісти
Ну три бригади і все.Скільки тих,що звільнилися і попереходили в тцк? Там ще молоді і придатні.В нас виїхали мільйони,а поліції не зменшується.
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22.10.2024 19:21 Відповісти
В тцк скільки співробітників? Скільки усілякої муніципальної варти,скільки ось таких охорон правопорядку,скільки інших митників на західних кордонах і ше багато інших скільки?Кількість велика.Натомість,по підприємствам вигрібають людей,що ті підприємства зупиняються.
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22.10.2024 19:28 Відповісти
Вы еще прокуроров, забыли, которые, несмотря на инвалидность, тем не менее героически надзирают за законностью, получая при этом нищенскую пенсию к такой же небольшой заррплате
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22.10.2024 19:31 Відповісти
Суді десь також мають пенсії.
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22.10.2024 19:34 Відповісти
По поводу того, что ментам платили из бюджета. Так платили вообще то за работу, а не за просто так. Присягу, конечно давали. И, как я уже выше указал, многие из полиции воюют. Но вот почему то все думают, что если человек окончил институт внутренних дел, то он готовый боец, а на самом деле навык стрельбы из пистолета, бега на 1 км. и на 100 м., знание ОРД, УК и УПК не то, чтобы очень помогают на современной войне. Или люди действительно думают, что в ментовских институтах учат окапываться, маскироваться, водить такни, применять артиллерию и вообще тактике полномасштабного боя?
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22.10.2024 19:30 Відповісти
Ну так цієї підготовки вистачає.Цивільні взагалі не готові,але за два тижні опиняються під Покровськом.Вони ще й як мінімум придатні,чи інваліди? Війна *******,а піхотні штурми,як в старі часи.Поліція добре бігає.
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22.10.2024 19:36 Відповісти
Всі пакуючі в буси здорові лоби.То не інваліди.
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22.10.2024 17:53 Відповісти
Чому не пишуть, що це за "громадське формування з охорони правопорядку", і чому члени цієї банди не підлягають мобілізації?
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22.10.2024 13:17 Відповісти
Спецслужби РФ хотіли здійснити "показову" ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію. Джерело:

Як це підтримував мобілізацію?
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22.10.2024 13:20 Відповісти
Щоб не йти самому, ловив замість себе інших, так і "підтримував".
В абревіатурі ТЦК і СП теж присутня "соціальна підтримка".
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22.10.2024 13:34 Відповісти
Голова бізнесмен.А такі не йдуть на війну.
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22.10.2024 13:36 Відповісти
Деякі йдуть, але вони дійсно підтримують мобілізацію. Власним прикладом і НЕ публічно.
Деякі з них там і гинуть, а в тилу тим часом залишаються отакі "бізнесмени"
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22.10.2024 13:43 Відповісти
Деякі і що?Мобілізація мажє бути саме з таких охоронних формувань.а не з підприємств.
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22.10.2024 15:39 Відповісти
Громадянин України це не агент ФСБ а завербований агентом ФСБ. Ще жодного штатного агента ФСБ зе-СБУ не затримала. Але й за цього подяка.
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22.10.2024 13:20 Відповісти
Помощник сивковича весело смеется над такими новостями.
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22.10.2024 13:23 Відповісти
наші "правоохоронні" органи то проституцію кришують, то заважають ватникам вбивати один одного

чі не місце їм на фронті?
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22.10.2024 13:26 Відповісти
новина з розряду "правоохоронці" зробили контрольну закупку в жінки, яка показувала піську за гроші в інтернеті

якась паралельна реальність
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22.10.2024 13:29 Відповісти
"Муніципальна варта" - то окремо. Ще одне тихе болото "для своїх".
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22.10.2024 13:36 Відповісти
А що так сором'язливо не вказали прізвище цього славетного та відомого в Одесі Бейбутяна ?)))
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22.10.2024 13:37 Відповісти
80 тисяч баксів за цього тіпа? Якась хєрня...

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22.10.2024 16:06 Відповісти
Ну чому ,Він ж як председатель дачного кооператива "Лагуна" (яким він сам себе і призначив ) дуже пріоритетна ціль для фсб ))
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22.10.2024 18:42 Відповісти
я цього пыдара ще годувати повинен. В расход!
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22.10.2024 13:50 Відповісти
80 000 долл? Да он 1\10 не стоит. Кто-то нас дурит.
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22.10.2024 14:08 Відповісти
Мобілізації підлягають всі дописувачі цієї сторінки.
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22.10.2024 15:17 Відповісти
ти диви, хотіли вбити самого Себастьяна Перейро...
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22.10.2024 15:44 Відповісти
цікаво, а хоч тут кацапи дали бабло?
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23.10.2024 12:13 Відповісти
 
 