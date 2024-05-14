Сина екснардепа-регіонала судитимуть за організацію замовного вбивства, - Офіс Генпрокурора

Колишній депутат Жмеринської міської ради Вінницької області постане перед судом за організацію замовного вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Колишній депутат міськради, діючи у інтересах свого батька – колишнього народного депутата України від "партії регіонів", організував замах на замовне вбивство депутата цієї ж міської ради. Це сталося через конфлікт, який виник між ними з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок та позбавлення його батька повноважень депутата місцевої ради", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку виявлено та вилучено вогнепальну зброю, яку підозрюваний зберігав без передбаченого законом дозволу.

Так, йому інкриміновано організацію закінченого замаху на вбивство, придбання та зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п .п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

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