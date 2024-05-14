Сына экснардепа-регионала будут судить за организацию заказного убийства, - Офис Генпрокурора

Бывший депутат Жмеринского городского совета Винницкой области предстанет перед судом за организацию заказного убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Бывший депутат горсовета, действуя в интересах своего отца - бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", организовал покушение на заказное убийство депутата этого же городского совета. Это произошло из-за конфликта, который возник между ними по поводу продления срока действия ранее заключенных договоров аренды земельных участков и лишения его отца полномочий депутата местного совета", - говорится в сообщении.

Во время обыска обнаружено и изъято огнестрельное оружие, которое подозреваемый хранил без предусмотренного законом разрешения.

Так, ему инкриминируется организация законченного покушения на убийство, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п .п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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