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Новости
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Сына экснардепа-регионала будут судить за организацию заказного убийства, - Офис Генпрокурора

Сина ексрегіонала судитимуть за організацію замовного вбивства

Бывший депутат Жмеринского городского совета Винницкой области предстанет перед судом за организацию заказного убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Бывший депутат горсовета, действуя в интересах своего отца - бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов", организовал покушение на заказное убийство депутата этого же городского совета. Это произошло из-за конфликта, который возник между ними по поводу продления срока действия ранее заключенных договоров аренды земельных участков и лишения его отца полномочий депутата местного совета", - говорится в сообщении.

Во время обыска обнаружено и изъято огнестрельное оружие, которое подозреваемый хранил без предусмотренного законом разрешения.

Так, ему инкриминируется организация законченного покушения на убийство, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п .п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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Автор: 

заказное убийство (163) Офис Генпрокурора (2463)


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Нам риги ще довго відригуватися будуть...
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14.05.2024 16:39 Ответить
а поки що вони при владі...
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14.05.2024 16:44 Ответить
Це поки триває вже понад 30 років.
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14.05.2024 17:19 Ответить
Страшно уявити,- скільки ж він заборгував йермаку...
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14.05.2024 17:12 Ответить
 
 