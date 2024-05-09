Суд арештував Коломойського у справі про замовне вбивство юриста у 2003 році

Суд обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді арешту без права застави у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Відповідне рішення Печерський районний суд Києва ухвалив у четвер, 9 травня, повідомляє Суспільне.

За рішенням суду, Коломойський перебуватиме під вартою мінімум до 7 липня, хоча він вже утримується у СІЗО за рішенням суду в іншій справі.

Напередодні Офіс генпрокурора повідомив Коломойському про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

У чому ще підозрюють Коломойськго

Як повідомлялося, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку". Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

Зокрема, НАБУ повідомило Коломойському та п'ятьом його колишнім топменеджерам про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд грн. Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового".

Водночас Служба безпеки України оголосила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (шахрайство), ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронці встановили, що бізнесмен упродовж 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон. При цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Крім того, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього він створив злочинне угруповання, до складу якого входили співробітники банку, в якому він був засновником і акціонером, повідомляли в СБУ.