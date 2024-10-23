Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів ГРУ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві затримали двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували теракт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Вони мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.
"За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян. Для вчинення теракту розвідка рф дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів", - йдеться в повідомленні.
Жінка використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту.
Встановлено, що агентка була на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.
До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.
Контррозвідка СБУ затримала зрадників "на гарячому", коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті.
У затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за характером розмови та висловлювань чиста з/к, у свої 20-ть
ідеальний контингент для ворожої пі@арської розвідки