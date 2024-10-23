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Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів ГРУ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували теракт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Вони мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.

"За даними контррозвідки СБУ, метою рашистів була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян. Для вчинення теракту розвідка рф дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводили ракети на 5 областей України: СБУ викрила агентурну пару ФСБ РФ. ФОТОрепортаж

Жінка використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту.

Встановлено, що агентка була на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

Контррозвідка СБУ затримала зрадників "на гарячому", коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті.

Також читайте: Затримано агента РФ, який готував вбивство голови громадського формування в Одесі, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ
Готували теракт у Києві: СБУ затримала двох агентів РФ

Автор: 

Київ (19665) СБУ (12980) теракт (1027)


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Топ коментарі
+9
Позаливати цим гнидам оте що вони заливали у пельки та всі іньші дірки...
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23.10.2024 10:12 Відповісти
+6
Хотілося б щоб зловили і ту гниду, яка вибухівку передавала... Молодці!
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23.10.2024 10:23 Відповісти
+5
Респект контрикам!...
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23.10.2024 10:14 Відповісти
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таких надо на обмен отправлять, с добровольным отказом от гражданства
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23.10.2024 10:12 Відповісти
Таких тварюк потрібно вішати , обох 😡
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23.10.2024 11:25 Відповісти
Позаливати цим гнидам оте що вони заливали у пельки та всі іньші дірки...
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23.10.2024 10:12 Відповісти
Респект контрикам!...
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23.10.2024 10:14 Відповісти
Ісусики перед розп'яттям.
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23.10.2024 10:16 Відповісти
Хотілося б щоб зловили і ту гниду, яка вибухівку передавала... Молодці!
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23.10.2024 10:23 Відповісти
і встановити "замаскований схрон" та того, хто його обладнав
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23.10.2024 10:25 Відповісти
за шо вже чалилася ця шмара раніше? ст.ст.308, 309 КК України? ****** певно з тієї ж партії
за характером розмови та висловлювань чиста з/к, у свої 20-ть
ідеальний контингент для ворожої пі@арської розвідки
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23.10.2024 10:24 Відповісти
Ето только начало. Если те кто думает что капитулировав сразу прекратятся жертвы и война сильно ошибаются. Цель ***** ето погрузить Украину в терракты, хаос и голод, чтобы Запад приполз к ***** на коленях и умолял его забрать уже всю оставшуюся Украину себе и навести хоть какой то порядок пускай даже с концлагерями.
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23.10.2024 10:35 Відповісти
Ох і братимуть її там. Та й того Педро теж.
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23.10.2024 11:03 Відповісти
даммам?
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23.10.2024 11:40 Відповісти
 
 