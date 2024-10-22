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Затримано адвокатку, посадовця ВЛК та шахрая, який видавав себе за добровольця: Ліквідовано ще дві схеми ухилення від мобілізації в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Києві та у Вінницькій області.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, у Києві та Вінницькій області затримано організаторів оборудок. Серед них – адвокатка та посадовець ВЛК, а також шахрай, який видавав себе за українського добровольця. Зловмисники допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи, а вартість їхніх послуг становила від 6 до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості та різновиду "схеми".

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Схема, що діяла в Києві

Так, у Києві викрили 32-річного громадянина України, який пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України. У такий спосіб він "гарантував" ухилянтам уникнення від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження.

Щоб вести "перемовини" з потенційними призовниками, фігурант представлявся військовим, хоча жодного стосунку до Сил оборони не мав. Після отримання грошей він планував "зникнути", не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів.

Зловмисника затримали "на гарячому" в столичному кафе, де йому передавали гроші за фейкове зарахування до лав добробату.

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Ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації
Ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації

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Ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації

Схема у Вінницькій області

На Вінниччині викрили адвокатку та члена місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Повідомляється, що всім трьом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

У СБУ повідомили, що зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації
Ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації
Ліквідовано дві схеми ухилення від мобілізації

Автор: 

СБУ (12980) ухилянти (995) військово-лікарська комісія (221)


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стрижуть олєнєй аж гай шумить..
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22.10.2024 18:56 Відповісти
Гоните нахер неучей из СБУ. Гоните нахер неучей из Нацполиции. Какие в хера 3 статьи на киевлянина?
После получения денег он планировал "исчезнуть", не выполнив своих обещаний, Источник:
Там 190-я мошенничество до 3-лет.
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22.10.2024 20:25 Відповісти
Опа, а тебя на какой зоне этому научили эти самые неучи? А преступление содеянное в военное время и тем более связанное со службой в ВСУ ты не берешь во внимание? И кстати, это не ты ли был или твой дружбан раз ты так его защищаешь? Правильно ему серьезная статья корячится не будет наглеть
І останнє питання, чому українською мовою не спілкуєшся га «мошейнік»????
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23.10.2024 21:16 Відповісти
Опа, опа. Читайте текст. Про афериста сказано:
предлагал фейковое трудоустройство, никакого отношения к Силам обороны не имел, планировал "исчезнуть", не выполнив своих обещаний. деньги за фейковое зачисление в ряды добробата Источник:
И ему шьют . 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). препятствование законной деятельности ВСУ и переправке за границу.
Тут даже адвокат не нужен. Прокуроры ржать будут. Понятно что действительно есть не такая. Это новость по дибильному написана.
Звиняйте дядьку. Спілкуюсь як зручніше.
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24.10.2024 02:38 Відповісти
«Перешкоджання діянню ЗСУ» (відзнач, ти сам це написав) добавляю від себе, як від колишнього члену суда присяжних - «у військовий час». Це шо тобі сміх.йочки? Як що так, то можна незаконне користування документами військового (читай статтю ким він представлявся) і дискредитацію ЗСУ додати. Ти захищаєш цю людину, забуваючи при цьому, в який час зараз живе держава та українці. Може за мирних часів воно б ще і проконало,як ти пишеш. Але вибачай зараз не початок 2000-х . Ні ти все ж таки причастен до тієї людини. Шо разом оленям «горбатого ліпили»? Так вам за груповщину більше строк дадуть. Ось за таку позицію та вчинки, нас (і тебе теж) - мирняків, вояки ЗСУ які боронять Неню в окопах, дуже ненавидять.
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24.10.2024 10:05 Відповісти
Вы, ваша честь, мне лишнего не шейте. Что моё, за то отвечу. Кратко по пунктам обвинения:
1. ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). Временно не работающий я. никакого отношения к Силам обороны не имел. Источник: и по умолчанию служебных подлогов не совершал.
2. ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Безработный я, и никакой должности в структуре ТРО не имею. Смотрите выше.
3. ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений). Я бакланам свистел в уши что "гарантировал" уклонистам избежание от мобилизации и беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки. Источник:
Т.е потом командир воинской части им выпишет командировочное предписание для выезда за границу. Вот когда у меня в кармане будет командировка на их фамилии, тогда и шейте переправку.
Последнее. ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Как развод лоха на бабки мешает ВСУ вести боевые действия? Я шо, блокировал выезд из воинской части или украл деньги на постройке укреплений? Или прячу дезертиров в подвале. Аферисту (мне) 32 гола и он не лох. И ксива которой козырял выписана на несуществующую часть ТРО. Это чтобы подделки документов не было. Ухилянты всё равно не шарят в структуре ТРО.
Так что, ваша честь, давайте отсрочку от армии на 3 года. Он этот срок на одной ноге простоит. А там и война закончится.
Уважаемый прошу данный текст рассматривать как литературное упражнение и не привязывать к автору. Принимайте это как пример тренировки ума.
Хочу обратить ваше внимание что любой чиновник получающий взятку, при достаточном развитии ума, может (хотя бы попытаться) перевернуть дело на мошенничество. Твёрдо настаивать на том что изначально хотел обмануть клиента и не собирался выполнять оплаченные действия. Так оно в большинстве и происходит.
Дякую за спілкування.
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24.10.2024 13:40 Відповісти
На лохах тренируйся. А ту лабуду которую ты мне в уши заливал, следаку расскажешь… этот пост можешь рассматривать как мои тебе пожелания. Чао болезный.
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24.10.2024 14:28 Відповісти
А чи не є це підрив боєздатності України, коли інвалідів кидають на фронт, а зі здорових роблять інвалідів? Це не шахраї, а зрадники України.
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23.10.2024 00:35 Відповісти
 
 