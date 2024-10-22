Затримано адвокатку, посадовця ВЛК та шахрая, який видавав себе за добровольця: Ліквідовано ще дві схеми ухилення від мобілізації в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Києві та у Вінницькій області.

Про це повідомили в СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, у Києві та Вінницькій області затримано організаторів оборудок. Серед них – адвокатка та посадовець ВЛК, а також шахрай, який видавав себе за українського добровольця. Зловмисники допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблені документи, а вартість їхніх послуг становила від 6 до 10 тис. доларів. Сума залежала від терміновості та різновиду "схеми".

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Схема, що діяла в Києві

Так, у Києві викрили 32-річного громадянина України, який пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань України. У такий спосіб він "гарантував" ухилянтам уникнення від мобілізації та безперешкодний виїзд за кордон під виглядом службового відрядження.

Щоб вести "перемовини" з потенційними призовниками, фігурант представлявся військовим, хоча жодного стосунку до Сил оборони не мав. Після отримання грошей він планував "зникнути", не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів.

Зловмисника затримали "на гарячому" в столичному кафе, де йому передавали гроші за фейкове зарахування до лав добробату.

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Схема у Вінницькій області

На Вінниччині викрили адвокатку та члена місцевої військово-лікарської комісії, які торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Повідомляється, що всім трьом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

У СБУ повідомили, що зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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