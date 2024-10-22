Задержана адвокат, чиновник ВВК и мошенник, который выдавал себя за добровольца: ликвидированы еще две схемы уклонения от мобилизации в Украине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали еще две схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве и в Винницкой области.

Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в Киеве и Винницкой области задержаны организаторы сделок. Среди них - адвокат и чиновник ВВК, а также мошенник, который выдавал себя за украинского добровольца. Злоумышленники помогали уклонистам избежать призыва через поддельные документы, а стоимость их услуг составляла от 6 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности и разновидности "схемы".

Смотрите также: СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы для уклонистов: в одном из университетов разоблачены 225 фейковых "студентов". ФОТОрепортаж

Схема, действовавшая в Киеве

В частности, в Киеве разоблачили 32-летнего гражданина Украины, который предлагал фейковое трудоустройство в одно из добровольческих военных формирований Украины. Таким образом он "гарантировал" уклонистам избежание от мобилизации и беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки.

Чтобы вести "переговоры" с потенциальными призывниками, фигурант представлялся военным, хотя никакого отношения к Силам обороны не имел. После получения денег он планировал "исчезнуть", не выполнив своих обещаний, чтобы дальше искать новых клиентов.

Злоумышленника задержали "на горячем" в столичном кафе, где ему передавали деньги за фейковое зачисление в ряды добробата.

Смотрите также: Врач в Сумах за 3000$ предоставлял уклонистам медицинские документы на установление группы инвалидности и снятия с учета, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ





Смотрите также: В Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", занимавшихся переправкой военнообязанных через границу. ФОТО

Схема на Виннитчине

В Винницкой области разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Сообщается, что всем трем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

В СБУ сообщили, что злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также: Продавал "белые билеты": В Кропивницком ГБР разоблачило главу ВВК. ФОТОрепортаж





