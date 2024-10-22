Задержана адвокат, чиновник ВВК и мошенник, который выдавал себя за добровольца: ликвидированы еще две схемы уклонения от мобилизации в Украине, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали еще две схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в Киеве и в Винницкой области.
Об этом сообщили в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в Киеве и Винницкой области задержаны организаторы сделок. Среди них - адвокат и чиновник ВВК, а также мошенник, который выдавал себя за украинского добровольца. Злоумышленники помогали уклонистам избежать призыва через поддельные документы, а стоимость их услуг составляла от 6 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности и разновидности "схемы".
Схема, действовавшая в Киеве
В частности, в Киеве разоблачили 32-летнего гражданина Украины, который предлагал фейковое трудоустройство в одно из добровольческих военных формирований Украины. Таким образом он "гарантировал" уклонистам избежание от мобилизации и беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки.
Чтобы вести "переговоры" с потенциальными призывниками, фигурант представлялся военным, хотя никакого отношения к Силам обороны не имел. После получения денег он планировал "исчезнуть", не выполнив своих обещаний, чтобы дальше искать новых клиентов.
Злоумышленника задержали "на горячем" в столичном кафе, где ему передавали деньги за фейковое зачисление в ряды добробата.
Схема на Виннитчине
В Винницкой области разоблачили адвоката и члена местной военно-врачебной комиссии, которые торговали фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Сообщается, что всем трем задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
В СБУ сообщили, что злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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После получения денег он планировал "исчезнуть", не выполнив своих обещаний, Источник:
Там 190-я мошенничество до 3-лет.
І останнє питання, чому українською мовою не спілкуєшся га «мошейнік»????
предлагал фейковое трудоустройство, никакого отношения к Силам обороны не имел, планировал "исчезнуть", не выполнив своих обещаний. деньги за фейковое зачисление в ряды добробата Источник:
И ему шьют . 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). препятствование законной деятельности ВСУ и переправке за границу.
Тут даже адвокат не нужен. Прокуроры ржать будут. Понятно что действительно есть не такая. Это новость по дибильному написана.
Звиняйте дядьку. Спілкуюсь як зручніше.
1. ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). Временно не работающий я. никакого отношения к Силам обороны не имел. Источник: и по умолчанию служебных подлогов не совершал.
2. ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Безработный я, и никакой должности в структуре ТРО не имею. Смотрите выше.
3. ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или из корыстных побуждений). Я бакланам свистел в уши что "гарантировал" уклонистам избежание от мобилизации и беспрепятственный выезд за границу под видом служебной командировки. Источник:
Т.е потом командир воинской части им выпишет командировочное предписание для выезда за границу. Вот когда у меня в кармане будет командировка на их фамилии, тогда и шейте переправку.
Последнее. ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Как развод лоха на бабки мешает ВСУ вести боевые действия? Я шо, блокировал выезд из воинской части или украл деньги на постройке укреплений? Или прячу дезертиров в подвале. Аферисту (мне) 32 гола и он не лох. И ксива которой козырял выписана на несуществующую часть ТРО. Это чтобы подделки документов не было. Ухилянты всё равно не шарят в структуре ТРО.
Так что, ваша честь, давайте отсрочку от армии на 3 года. Он этот срок на одной ноге простоит. А там и война закончится.
Уважаемый прошу данный текст рассматривать как литературное упражнение и не привязывать к автору. Принимайте это как пример тренировки ума.
Хочу обратить ваше внимание что любой чиновник получающий взятку, при достаточном развитии ума, может (хотя бы попытаться) перевернуть дело на мошенничество. Твёрдо настаивать на том что изначально хотел обмануть клиента и не собирался выполнять оплаченные действия. Так оно в большинстве и происходит.
Дякую за спілкування.