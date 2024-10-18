В Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", занимавшихся переправкой военнообязанных через границу. ФОТО

Столичные правоохранители задержали участника криминальной банды, который участвовал в "сходке" для принятия решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чем занимались на "сходке"?

В полиции рассказали, что на преступном собрании решали вопрос перераспределения контроля за группами, осуществляющими незаконную переправку лиц через границу.

Банда, в которую входил 24-летний подозреваемый, длительное время функционировала под "крышей" "вора в законе". Деятельность этой и еще двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

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Отмечается, что деньги, полученные от противоправной деятельности, участники преступных группировок использовали для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных сообщников. По результатам проведенной спецоперации были задержаны лидеры и участники преступных групп, которые сейчас находятся под стражей.

Задержание участника "сходки"

16 октября сотрудники Управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями следственного управления ГУНП в г. Киев задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще одного из членов ранее разоблаченной преступной группировки.

Задержанный 24-летний житель Черниговской области непосредственно участвовал в "сходе" на территории столицы с участием других представителей криминалитета.

"Одна из главных причин собрания - принятие решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от службы в ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

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На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по факту организации, содействия в проведении или участия в преступном собрании (сходке) (ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.