В Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", занимавшихся переправкой военнообязанных через границу. ФОТО
Столичные правоохранители задержали участника криминальной банды, который участвовал в "сходке" для принятия решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Чем занимались на "сходке"?
В полиции рассказали, что на преступном собрании решали вопрос перераспределения контроля за группами, осуществляющими незаконную переправку лиц через границу.
Банда, в которую входил 24-летний подозреваемый, длительное время функционировала под "крышей" "вора в законе". Деятельность этой и еще двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.
Отмечается, что деньги, полученные от противоправной деятельности, участники преступных группировок использовали для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных сообщников. По результатам проведенной спецоперации были задержаны лидеры и участники преступных групп, которые сейчас находятся под стражей.
Задержание участника "сходки"
16 октября сотрудники Управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями следственного управления ГУНП в г. Киев задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще одного из членов ранее разоблаченной преступной группировки.
Задержанный 24-летний житель Черниговской области непосредственно участвовал в "сходе" на территории столицы с участием других представителей криминалитета.
"Одна из главных причин собрания - принятие решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от службы в ВСУ", - сообщили в пресс-службе.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по факту организации, содействия в проведении или участия в преступном собрании (сходке) (ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемому грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніякого напрягу тобі - люди сами несуть (с) - воєнком борисов
бандюки першими вкурили як надійно свалити від мобілізації - гроші та зв'язки мають
а як ти потім без фото братві доведеш, шо ти "авторитет"
фотка у братви дорожча за базар
тату - уся некримінальна шушара з ніг до голови у татутах, а після того як поліціянти та судді із прокурорами почали масово та поголовно бити собі татухи, то "авторитети" вже ригають від їхнього вигляду
================================================================
Не говоріть дурниць. Якби він організував вишкіл бійців для фронту, то це йому дісно не лише загрожувало а і було б.
Можу поспорить: якщо він дійсно кримінальний авторитет, то нічому йому не буде і ТЦК ним не зацікавиться.
Ганьба!
Одного?!!
З усього злочинного кодляка затримали ОДНОГО?!!
Дармоїди у формі. Ухилянти у мусарських погонах навмисно роблять 1/25 справи. Не знищують криміналітет, щоб попіаритися на криміналі, показати, нібито ведуть запеклу боротьбу. А на справді - підтверджують істину про реальну, злочинну смичку криміналу з "псевдоправоохоронцями".
Недавно Х.....звільнив достроково по хворобі головного злодія, езіда за походженням. А злодії в Україні входять в його конференцію.
Вывести в подворотню и пристрелить.