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В Киеве задержали участника "сходки криминальных авторитетов", занимавшихся переправкой военнообязанных через границу. ФОТО

Столичные правоохранители задержали участника криминальной банды, который участвовал в "сходке" для принятия решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чем занимались на "сходке"?

В полиции рассказали, что на преступном собрании решали вопрос перераспределения контроля за группами, осуществляющими незаконную переправку лиц через границу.

Банда, в которую входил 24-летний подозреваемый, длительное время функционировала под "крышей" "вора в законе". Деятельность этой и еще двух преступных групп полицейские ликвидировали в мае этого года.

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Сходка криміналітету займалась у Києві переправленням ухилянтів через кордон

Отмечается, что деньги, полученные от противоправной деятельности, участники преступных группировок использовали для наполнения "воровского общака" и финансовой поддержки осужденных сообщников. По результатам проведенной спецоперации были задержаны лидеры и участники преступных групп, которые сейчас находятся под стражей.

Задержание участника "сходки"

16 октября сотрудники Управления стратегических расследований в городе Киеве совместно со следователями следственного управления ГУНП в г. Киев задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины еще одного из членов ранее разоблаченной преступной группировки.

Задержанный 24-летний житель Черниговской области непосредственно участвовал в "сходе" на территории столицы с участием других представителей криминалитета.

Сходка криміналітету займалась у Києві переправленням ухилянтів через кордон

"Одна из главных причин собрания - принятие решений по изготовлению поддельных временных удостоверений военнообязанных, справок ВВК и документов, позволяющих беспрепятственно выехать лицу за границу и уклониться от службы в ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

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На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по факту организации, содействия в проведении или участия в преступном собрании (сходке) (ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25670) криминалитет (607) Нацполиция (16559) уклонисты (921)


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Топ комментарии
+19
Сходка відбулася під патронатом генеральної прокуратури і її філіалів....
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18.10.2024 11:09 Ответить
+13
бандюки реально випали в осад, коли побачили та зрозуміли які космічні суми повз їхні рила тихенько пливуть собі у кишені мсек та їхніх дахувальників
ніякого напрягу тобі - люди сами несуть (с) - воєнком борисов
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18.10.2024 11:38 Ответить
+9
Голови районних, міських та межрегіональних)) раніше це мало назву - конференція))
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18.10.2024 11:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
член мсек?
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18.10.2024 11:05 Ответить
Голови районних, міських та межрегіональних)) раніше це мало назву - конференція))
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18.10.2024 11:15 Ответить
бандюки реально випали в осад, коли побачили та зрозуміли які космічні суми повз їхні рила тихенько пливуть собі у кишені мсек та їхніх дахувальників
ніякого напрягу тобі - люди сами несуть (с) - воєнком борисов
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18.10.2024 11:38 Ответить
десять років іде війна--за цей час можно було в капусту покрошить всі банди,але зелена плісень верує во всіх сферах і ні кінця ні краю цьому не має
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18.10.2024 12:59 Ответить
під час війни доля криміналу тільки зросла та збільшилася - нові сфери впливу, нові та більші можливості, менгше уваги з боку держави, бо не завжди до криміналу, він тим добряче користується
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18.10.2024 13:06 Ответить
шикарный дресс-код.
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18.10.2024 11:07 Ответить
Сходка відбулася під патронатом генеральної прокуратури і її філіалів....
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18.10.2024 11:09 Ответить
Конкуренція, аднака
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18.10.2024 11:11 Ответить
на 2-м фота внатурє сходка очєнь бальних і нє прігодних ваєвать...
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18.10.2024 11:11 Ответить
Ті які за примусової мобілізації здадуть позициї ворогу, скоординують удари ракет, або перейдуть на іншу сторону...
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18.10.2024 11:25 Ответить
Чому не нищити при затриманні як вчинивших збройний опір і нема проблем у 24 р вара в загоні а до війська в 25 то може депутати не те роблять і призов 18 р відмінили а коли готувати солдатів як не у 18 нехай 20 у 25 то вже або алкаш або нарик або *****
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18.10.2024 11:25 Ответить
Після цієї сходки 49 прокурорів раптом стали непридатними для служби в ЗСУ, бо так постановив бандицький сходняк. А тим часом ЗЕлене ТЦК о гребе та бусифікує інвалідів, епілептиків та реально непридатних людей... Бо хтось же мусить служити замість заброньованих, здорових, вгодованих, але "блатних" виродків з ЗЕленої влади....
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18.10.2024 11:28 Ответить
і всі з партії слуг
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18.10.2024 11:29 Ответить
мамкіни рекет-гангстера "шлі к успєху - но нє получілось, нє фортануло"
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18.10.2024 11:33 Ответить
А решта "учасників сходки кримінальних авторитетів" де? Займають настільки важливі посади у держапараті, що простим смертним не під силу їх затримати?
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18.10.2024 11:36 Ответить
переважно інваліди І-ІІ групи, решта - опікуни трьох та більше неповнолітніх, частина - доглядальники лежачих інвалідів
бандюки першими вкурили як надійно свалити від мобілізації - гроші та зв'язки мають
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18.10.2024 11:42 Ответить
"кримінальні авторитети" дуже ********** фотографуватися ..
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18.10.2024 11:39 Ответить
ну так, це природньо
а як ти потім без фото братві доведеш, шо ти "авторитет"
фотка у братви дорожча за базар
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18.10.2024 11:47 Ответить
Як же ж я забув, що татухи й коронаціі вже не катять...
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18.10.2024 12:56 Ответить
коронація вже давно купується (корупція)
тату - уся некримінальна шушара з ніг до голови у татутах, а після того як поліціянти та судді із прокурорами почали масово та поголовно бити собі татухи, то "авторитети" вже ригають від їхнього вигляду
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18.10.2024 13:05 Ответить
тату повинно бути особливе - зірки на плечах та колінах
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18.10.2024 13:27 Ответить
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Не говоріть дурниць. Якби він організував вишкіл бійців для фронту, то це йому дісно не лише загрожувало а і було б.
Можу поспорить: якщо він дійсно кримінальний авторитет, то нічому йому не буде і ТЦК ним не зацікавиться.
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18.10.2024 12:49 Ответить
Кримінал організованіший за дежаву!

Ганьба!
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18.10.2024 13:05 Ответить
Цікаво, чи є він інвалідом?
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18.10.2024 13:30 Ответить
як гарно та весело позують для нац поліції.
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18.10.2024 14:12 Ответить
Добре ок повіримо на слово-вони виготовляли підроблені висновки та справки. Але з тим папіром не виїхати з України якщо в тебе нема у різноманітних базах накшталт оберіг,резерв,покрова та навіть блокпост не проїхать без vin коду вклеїного у війсковий квіток.
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18.10.2024 14:51 Ответить
Копать фортификации вполне сойдут.
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18.10.2024 14:59 Ответить
Схоже,що ці авторитеті....виключно гості України з Кавказу. Значить,скоро немічні інваліди з поліції та прокуратури їх відпустять....
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18.10.2024 19:21 Ответить
ЗНАЧИТ ГЛАВНОГО ПРЕСТУПНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ХЙЛА, МОЖНО МОРДУ ПОКАЗЫВАТЬ , А ЭТИХ НЕТ !?)
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18.10.2024 21:14 Ответить
УчасникА???
Одного?!!
З усього злочинного кодляка затримали ОДНОГО?!!
Дармоїди у формі. Ухилянти у мусарських погонах навмисно роблять 1/25 справи. Не знищують криміналітет, щоб попіаритися на криміналі, показати, нібито ведуть запеклу боротьбу. А на справді - підтверджують істину про реальну, злочинну смичку криміналу з "псевдоправоохоронцями".
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19.10.2024 09:10 Ответить
Дерьмак віддав тему на кормлєніє. Один з них навіть віз вєточку міра ДонДону від Глобального Бубена, той що у Мертвечука та Нєістового Нестора приглядав за газами.
Недавно Х.....звільнив достроково по хворобі головного злодія, езіда за походженням. А злодії в Україні входять в його конференцію.
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19.10.2024 14:09 Ответить
Красноперые не любят конкуренции, бабки можна брать только мсек.
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20.10.2024 17:01 Ответить
Пора с этими ворами в законе и прочим говном поступать по законам военного времени.
Вывести в подворотню и пристрелить.
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20.10.2024 20:54 Ответить
 
 