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Авторитет Журавель, напавший в Броварах с оружием на полицию, может выйти на свободу

затримання учасників стрілянини у Броварах

Криминальный авторитет Виктор Журавель, которому на прошлой неделе суд в Броварах избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел под залог. Его судили за нападение на полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, прокуратура во время судебного заседания по избранию меры пресечения Журавлю настаивала на содержании под стражей на время следствия без права внести залог.

Но судья Броварского горрайонного суда Киевской области Александр Скрипка после шести часов заседания назначил ему два месяца под стражей - до 8 июля. При этом размер залога составил 242 тысячи гривен.

Обновлено. По данным журналиста Виталия Губина, за Журавля деньги внесли, однако в суде еще ждут подтверждения транзакции.

Известно, что судья Скрипка не впервые рассматривает дела криминального авторитета Журавля. Так, в 2020 году членов банды "Журавля" подозревали в организации стрельбы во время конфликта между перевозчиками и криминалитетом, в тех же Броварах.

Апелляционная жалоба будет рассматриваться сегодня.

Ранее судья Скрипка работал в Житомирском райсуде. Но несколько лет назад был переведен в Бровары приказом Высшего совета правосудия от 3 июня 2021 года.

Как писало "Слідство.інфо", судья Житомирского райсуда и кандидат в Высший антикоррупционный суд Александр Скрипка не указал жилья вблизи места работы.

В то же время Скрипка задекларировал сразу два жилых дома в селе Рогозов Киевской области, которые записаны на его отца и мать.

Согласно декларации, судья живет вместе с женой, тремя детьми и родителями.

Также семья судьи владеет земельными участками общей площадью около 17 гектаров и зернохранилищем на почти 400 квадратных метров.

Его жена Татьяна Скрипка работает в исполкоме Бориспольского городского совета и является старостой Рогозовской громады.

В прошлом году Скрипка вынес сразу три решения в пользу пророссийских добытчиков песка. Речь о компании "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", которая, по данным журналистов-расследователей, аффелирована с бизнесменом Игорем Наумцем.

В начале апреля прошлого года он также не дал наложить арест на имущество "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Автор: 

Бровары (337) криминалитет (602) суд (25086) мера пресечения (453)


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Топ комментарии
+18
Логично. Опасности он не представляет. Нападение с оружием на полицейского - это абсолютно безопасно. Рафик ни в чем не виноват. Надо отпускать.
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14.05.2024 17:33
+18
за Журавля гроші внесли, однак в суді ще чекають підтвердження транзакції.

==========
Тобто, саму заставу за нього вже заплатили, затримується транзакція конкретно на картки суддів
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14.05.2024 17:37
+9
Таку поважну людину затримувати та ще й у такий непростий час, коли й конкуренти по криміналу можуть почати віджимати рибні місця - це верх нерозсудливості та байдужого ставлення до питань національної оборони
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14.05.2024 17:36
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Логично. Опасности он не представляет. Нападение с оружием на полицейского - это абсолютно безопасно. Рафик ни в чем не виноват. Надо отпускать.
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14.05.2024 17:33 Ответить
Таку поважну людину затримувати та ще й у такий непростий час, коли й конкуренти по криміналу можуть почати віджимати рибні місця - це верх нерозсудливості та байдужого ставлення до питань національної оборони
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14.05.2024 17:36 Ответить
Логічним буде самосуд над одним і другим. Нема правосуддя нарід повинен ййого чинити сам.
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14.05.2024 19:03 Ответить
Через це цей уйобок так нахабно і поводиться, бо знає, що " суддя Скрипка не вперше розглядає справи кримінального авторитета ".....................................
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14.05.2024 19:15 Ответить
ну таки да, у полицейского тоже ж был пистолет, 1:1. а вот на кого-нибудь безоружного, например на судью скрипку, в жизни б не напал
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14.05.2024 19:39 Ответить
Тобі гроші плать, що б був креативним, а ти галіматью дитячу пореш і до каси бігаєш. Дивись, ведмідь одшмагає
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14.05.2024 17:53 Ответить
е...бать чувак ты быстрый. в 17.35 ты из Дании пишешь, в 17.56 из Великобритании. Сдается мне, мил человек, что ты вонючий кацап. Запостил фото из другой темы. А для нахуа? Реально не вывозишь, смотри, выпрут тебя дебила за профнепригодностью
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14.05.2024 19:44 Ответить
точно, шустрик. ну я хз, зачем ты сравниваешь себя с куском гавна (погугли старый анекдот). может с логикой у тебя и норм, но с головй не очень. ты походу темы спутал. в этой про девку, которой тцк-шник всек нету. ну, в принципе, шустрику шустриково. умиляет факт сегодняшней регистрации, вот ни разу не понятно, что кацапский борзописец завелся. меняй ник, дефективный
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14.05.2024 20:01 Ответить
Точно якийсь Копефілд...
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14.05.2024 20:27 Ответить
Напав, побив і жвачку забрав. )
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14.05.2024 17:35 Ответить
Далеко нам ше до справедливоі юстиціі
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14.05.2024 17:36 Ответить
Як до ближчої галактики....
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15.05.2024 06:10 Ответить
за Журавля гроші внесли, однак в суді ще чекають підтвердження транзакції.

==========
Тобто, саму заставу за нього вже заплатили, затримується транзакція конкретно на картки суддів
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14.05.2024 17:37 Ответить
вже зайшла
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14.05.2024 19:34 Ответить
ОТАКОЇ...
ЯКЕ БЕЗСИЛЛЯ ВЛАДИ!
ДЕВ'ЯНОСТІ ПОВЕРНУЛИСЯ.
ХОВАЙМОСЯ.
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14.05.2024 17:39 Ответить
Вони нікуди і не уходили.
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14.05.2024 17:41 Ответить
О!! ТАКІ ЛЮДИ Ж І ПОТРІБНІ СУДДЯМ ТА ПРОКРОРАМ...БО ДО НИХ ВСІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ, КОЛИ ТРЕБА ЗАЛЯКАТИ, КОГОСЬ ВБИТИ.... ВІДЖАТИ... ЖУРАВЕЛЬ Є ГАРНИМ РЕШАЛОМ.... ДИВНО ЩО ЗАМАХ НА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТАКИЙ І ТАКИЙ ВИРОК!!! ДЯКУЄМО ТИМ ХТО ПРОВІВ РЕФОРМУ ПРОКУРОРСЬКО-СУДДІВСЬКУ... МАБУТЬ ПЕТРУ..
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14.05.2024 17:39 Ответить
там не було замаху, там була п'янка
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14.05.2024 17:42 Ответить
Там була погроза предметом, що схожий на пістолет.
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14.05.2024 17:51 Ответить
Особі схожій на поліцейського???
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14.05.2024 18:02 Ответить
Справжні поліцейські в США, а це звичайні постсовкові менти.
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14.05.2024 18:04 Ответить
Аха ха ха, те про що я казав, безвідповідальність, і війна буде доти, поки з всіх гімно не повибиває, отож довго ще...
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14.05.2024 17:40 Ответить
За таке у штатах його б просто розстріляли впритул:

https://streamable.com/zdms0v

А у нас його втрьох скрутити не можуть:

https://streamable.com/ienwgb
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14.05.2024 17:40 Ответить
Так там із півдесятка приводів стріляти!
У нас війна, чи авторитетів і ментів це не стосується?
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14.05.2024 17:47 Ответить
Цей Журавель служив, кажуть.
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14.05.2024 17:52 Ответить
Меня терзают смутные сомнения..©
Якщо він кримінальний авторитет, чому він заодно із мусорськими? чи прокурорськими чи суддівськими, не має ваги. Якби він не був частиною системи хто б його випустив?
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14.05.2024 17:40 Ответить
Тому і авторітєт.
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14.05.2024 17:49 Ответить
Сорян, але ж він кримінальний авторитет! А це ж судді, прокурори, мусора! Гордість нації! кришталево чисті... ой, ***!
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14.05.2024 17:52 Ответить
який він ***** аторитет?! це звичаний кримінальник районного масштабу, який на волі. тому що є жадібні скрипки. І в цій їсторії більше всього зайобує не сраний кримінальник, а по перше - совкова поліція, яка не відкриває вогонь на ураження навіть тоді, коли на поліцейського якесь чмо направляє предмет, схожий на вогнепальну зброю, а по друге - один і той же суддя, який роками відмазує одного і того ж кримінальника.
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14.05.2024 18:20 Ответить
Я просто процитував заголовок
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14.05.2024 18:24 Ответить
та да. Вибачаюсь, просто емоції зашкалюють. Мало того, що країна в стані війни перетворюється на авторитарну єрмакратію, так ще і з елементами сомалійського криміналу, якій зрісся із суддівським корпусом.
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14.05.2024 18:32 Ответить
Що є, то є, або маємо те, що маємо..
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14.05.2024 18:37 Ответить
І взагалі, чого чекати від будь-кого у країні, де половина громадян, мабуть все-ж таки більша, замість "злочинець" каже "авторитет"?
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14.05.2024 18:29 Ответить
і не тільки пересічні громадяни, але і журналісти, які подають цю новину. Це свідчить про деградацію соціуму.
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14.05.2024 18:34 Ответить
Можливо копи тепер шкодують,що не пристрілили того Журавля коли мали на то повне і законне право.У всякому випадку все ото їх поліційне відділення включно з начальниками і начальниками начальників потрібно відправити на фронт щоб там навчились стріляти.
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14.05.2024 17:41 Ответить
це називається профнепридатність. На поліцейського направляють зброю, а він жує соплі, наражаючи своє життя і життя свого співслужбовця на смертельну небезпеку.
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14.05.2024 18:24 Ответить
Да не нападава він на поліцію, плюнув - так , але точно не нападав. Він продемонстрував , що в нього теж є зброя. В США був би давно застрелений.
Але він реально військовий в розвідці. Тому нерви розшатані .
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14.05.2024 17:41 Ответить
А! Так то він на фронті тричі контужений!
Тада можна і треба вибачити.
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14.05.2024 17:49 Ответить
Ага. Льоччік, в танкє на колчаковскіх фронтах гарєл.
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14.05.2024 20:36 Ответить
зараз усі "на нервах", особливо поліція на відео, вони на "тормозі"
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14.05.2024 17:49 Ответить
Ще хтось сумнівається що в нас про-россійська влада?
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14.05.2024 17:45 Ответить
оце дивина..., суддя заробляє гроші, використовуючи своє службове становище..., всі судді однакові - ненажерливі, продажні потвори, які за 1000 баксів не те що закон, маму рідну продадуть..., й ми їх ще утримувати будемо пожиттєво, а повинні розвісити на гілках..., тому що вони калічать життя й відбирають майбутнє...
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14.05.2024 17:46 Ответить
Майбутній депутат від Слуг Народа! А може, навіть, міністр МВС...
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14.05.2024 18:02 Ответить
Отак от. А міг би загинути при затриманні.
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14.05.2024 18:07 Ответить
Хто з них ?
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14.05.2024 18:09 Ответить
По заголвку статті не очевидно?
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14.05.2024 18:16 Ответить
Звісно що ні. При затриманні можуть загинути і поліцейські. Хіба це не очевидно?
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14.05.2024 18:18 Ответить
Стаття про поліцейських? Поліцейскі в штатах знають, що робити з такими покидьками. А в нас вони "авторитети".
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14.05.2024 18:20 Ответить
Судячи по відео, І Журавель і менти добре знайомі. В принципі у нас так завжди було.
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14.05.2024 18:23 Ответить
Куди язика втягнув? )
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14.05.2024 18:35 Ответить
У мусора на пістолеті ,,не стриляй в журавля!"
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14.05.2024 18:59 Ответить
Дебілятник у 2019р обрав "нових ліц" і перетворив країну на Сомалі і Півничну корею разом узятиє.
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14.05.2024 18:08 Ответить
судова реформа від Буратіно!
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14.05.2024 18:35 Ответить
Нехай журавель перестриляє всі бровари , разом з мусорами, прокурорами,суддями, всіх ***** ярмаками, і депутатами !!!!!!!
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14.05.2024 18:56 Ответить
Якщо у судах гниль а не судді то порядку не буде!!! НІ КО ЛИ.
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14.05.2024 18:58 Ответить
Все як завжди
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14.05.2024 19:58 Ответить

Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг мафії
жадібних - ЗЕбілів- корупціонерів.
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: ,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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14.05.2024 20:19 Ответить
А я шо казав)))))) а ви всі тікайте від ТЦК, лохі))
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14.05.2024 22:11 Ответить
 
 