Авторитет Журавель, напавший в Броварах с оружием на полицию, может выйти на свободу
Криминальный авторитет Виктор Журавель, которому на прошлой неделе суд в Броварах избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, вышел под залог. Его судили за нападение на полицейских.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, прокуратура во время судебного заседания по избранию меры пресечения Журавлю настаивала на содержании под стражей на время следствия без права внести залог.
Но судья Броварского горрайонного суда Киевской области Александр Скрипка после шести часов заседания назначил ему два месяца под стражей - до 8 июля. При этом размер залога составил 242 тысячи гривен.
Обновлено. По данным журналиста Виталия Губина, за Журавля деньги внесли, однако в суде еще ждут подтверждения транзакции.
Известно, что судья Скрипка не впервые рассматривает дела криминального авторитета Журавля. Так, в 2020 году членов банды "Журавля" подозревали в организации стрельбы во время конфликта между перевозчиками и криминалитетом, в тех же Броварах.
Апелляционная жалоба будет рассматриваться сегодня.
Ранее судья Скрипка работал в Житомирском райсуде. Но несколько лет назад был переведен в Бровары приказом Высшего совета правосудия от 3 июня 2021 года.
Как писало "Слідство.інфо", судья Житомирского райсуда и кандидат в Высший антикоррупционный суд Александр Скрипка не указал жилья вблизи места работы.
В то же время Скрипка задекларировал сразу два жилых дома в селе Рогозов Киевской области, которые записаны на его отца и мать.
Согласно декларации, судья живет вместе с женой, тремя детьми и родителями.
Также семья судьи владеет земельными участками общей площадью около 17 гектаров и зернохранилищем на почти 400 квадратных метров.
Его жена Татьяна Скрипка работает в исполкоме Бориспольского городского совета и является старостой Рогозовской громады.
В прошлом году Скрипка вынес сразу три решения в пользу пророссийских добытчиков песка. Речь о компании "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", которая, по данным журналистов-расследователей, аффелирована с бизнесменом Игорем Наумцем.
В начале апреля прошлого года он также не дал наложить арест на имущество "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".
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Тобто, саму заставу за нього вже заплатили, затримується транзакція конкретно на картки суддів
ЯКЕ БЕЗСИЛЛЯ ВЛАДИ!
ДЕВ'ЯНОСТІ ПОВЕРНУЛИСЯ.
ХОВАЙМОСЯ.
https://streamable.com/zdms0v
А у нас його втрьох скрутити не можуть:
https://streamable.com/ienwgb
У нас війна, чи авторитетів і ментів це не стосується?
Якщо він кримінальний авторитет, чому він заодно із мусорськими? чи прокурорськими чи суддівськими, не має ваги. Якби він не був частиною системи хто б його випустив?
Але він реально військовий в розвідці. Тому нерви розшатані .
Тада можна і треба вибачити.
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг мафії
жадібних - ЗЕбілів- корупціонерів.
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: ,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!