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Авторитет Журавель, який у Броварах напав зі зброєю на поліцію, може вийти на волю

авторитет Журавель з Броварів

Кримінальний авторитет Віктор Журавель, якому минулого тижня суд у Броварах обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вийшов під заставу. Його судили за напад на поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, прокуратура під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Журавлю наполягала на триманні під вартою на час слідства без права внести заставу.

Але суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Олександр Скрипка після шести годин засідання призначив йому два місяці під вартою - до 8 липня. При цьому розмір застави склав 242 тисячі гривень.

За даними журналіста Віталія Губіна, за Журавля гроші внесли, однак в суді ще чекають підтвердження транзакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Броварах затримали чоловіка, який кидався на поліцейських зі зброєю

Відомо, що суддя Скрипка не вперше розглядає справи кримінального авторитета Журавля. Так, у 2020 році членів банди "Журавлі" підозрювали в організації стрілянини під час конфлікту між перевізниками та криміналітетом, в тих же Броварах.

Апеляційна скарга розглядатиметься сьогодні.

Раніше суддя Скрипка працював у Житомирському райсуді. Але кілька років тому був переведений до Броварів наказом Вищої ради правосуддя від 3 червня 2021 року.

Як писало "Слідство.інфо", суддя Житомирського райсуду та кандидат до Вищого антикорупційного суду Олександр Скрипка не вказав житла поблизу місця роботи.

Водночас Скрипка задекларував відразу два житлових будинки у селі Рогозів Київської області, які записані на його батька й матір. Згідно з декларацією, суддя живе разом із дружиною, трьома дітьми та батьками. Також родина судді володіє земельними ділянками загальною площею близько 17 гектарів та зерносховищем на майже 400 квадратних метрів.

Його дружина Тетяна Скрипка працює у виконкомі Бориспільської міської ради та є старостою Рогозівської громади.

Минулого року Скрипка виніс одразу три рішення на користь проросійських видобувачів піску. Мова про компанію "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", яка, за даними журналістів-розслідувачів, афельована з бізнесменом Ігорем Наумцем. На початку квітня минулого року він також не дав накласти арешт на майно "Будіндустрія-Сервіс ЛТД".

Читайте також: Суд узяв під варту до 8 липня з можливістю застави чоловіка, який напав на поліцейських у Броварах

Автор: 

Бровари (279) криміналітет (301) суд (11665) запобіжний захід (484)


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Топ коментарі
+18
Логично. Опасности он не представляет. Нападение с оружием на полицейского - это абсолютно безопасно. Рафик ни в чем не виноват. Надо отпускать.
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14.05.2024 17:33
+18
за Журавля гроші внесли, однак в суді ще чекають підтвердження транзакції.

==========
Тобто, саму заставу за нього вже заплатили, затримується транзакція конкретно на картки суддів
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14.05.2024 17:37
+9
Таку поважну людину затримувати та ще й у такий непростий час, коли й конкуренти по криміналу можуть почати віджимати рибні місця - це верх нерозсудливості та байдужого ставлення до питань національної оборони
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14.05.2024 17:36
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Логично. Опасности он не представляет. Нападение с оружием на полицейского - это абсолютно безопасно. Рафик ни в чем не виноват. Надо отпускать.
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14.05.2024 17:33 Відповісти
Таку поважну людину затримувати та ще й у такий непростий час, коли й конкуренти по криміналу можуть почати віджимати рибні місця - це верх нерозсудливості та байдужого ставлення до питань національної оборони
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14.05.2024 17:36 Відповісти
Логічним буде самосуд над одним і другим. Нема правосуддя нарід повинен ййого чинити сам.
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14.05.2024 19:03 Відповісти
Через це цей уйобок так нахабно і поводиться, бо знає, що " суддя Скрипка не вперше розглядає справи кримінального авторитета ".....................................
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14.05.2024 19:15 Відповісти
ну таки да, у полицейского тоже ж был пистолет, 1:1. а вот на кого-нибудь безоружного, например на судью скрипку, в жизни б не напал
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14.05.2024 19:39 Відповісти
Тобі гроші плать, що б був креативним, а ти галіматью дитячу пореш і до каси бігаєш. Дивись, ведмідь одшмагає
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14.05.2024 17:53 Відповісти
е...бать чувак ты быстрый. в 17.35 ты из Дании пишешь, в 17.56 из Великобритании. Сдается мне, мил человек, что ты вонючий кацап. Запостил фото из другой темы. А для нахуа? Реально не вывозишь, смотри, выпрут тебя дебила за профнепригодностью
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14.05.2024 19:44 Відповісти
точно, шустрик. ну я хз, зачем ты сравниваешь себя с куском гавна (погугли старый анекдот). может с логикой у тебя и норм, но с головй не очень. ты походу темы спутал. в этой про девку, которой тцк-шник всек нету. ну, в принципе, шустрику шустриково. умиляет факт сегодняшней регистрации, вот ни разу не понятно, что кацапский борзописец завелся. меняй ник, дефективный
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14.05.2024 20:01 Відповісти
Точно якийсь Копефілд...
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14.05.2024 20:27 Відповісти
Напав, побив і жвачку забрав. )
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14.05.2024 17:35 Відповісти
Далеко нам ше до справедливоі юстиціі
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14.05.2024 17:36 Відповісти
Як до ближчої галактики....
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15.05.2024 06:10 Відповісти
за Журавля гроші внесли, однак в суді ще чекають підтвердження транзакції.

==========
Тобто, саму заставу за нього вже заплатили, затримується транзакція конкретно на картки суддів
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14.05.2024 17:37 Відповісти
вже зайшла
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14.05.2024 19:34 Відповісти
ОТАКОЇ...
ЯКЕ БЕЗСИЛЛЯ ВЛАДИ!
ДЕВ'ЯНОСТІ ПОВЕРНУЛИСЯ.
ХОВАЙМОСЯ.
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14.05.2024 17:39 Відповісти
Вони нікуди і не уходили.
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14.05.2024 17:41 Відповісти
О!! ТАКІ ЛЮДИ Ж І ПОТРІБНІ СУДДЯМ ТА ПРОКРОРАМ...БО ДО НИХ ВСІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ, КОЛИ ТРЕБА ЗАЛЯКАТИ, КОГОСЬ ВБИТИ.... ВІДЖАТИ... ЖУРАВЕЛЬ Є ГАРНИМ РЕШАЛОМ.... ДИВНО ЩО ЗАМАХ НА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ТАКИЙ І ТАКИЙ ВИРОК!!! ДЯКУЄМО ТИМ ХТО ПРОВІВ РЕФОРМУ ПРОКУРОРСЬКО-СУДДІВСЬКУ... МАБУТЬ ПЕТРУ..
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14.05.2024 17:39 Відповісти
там не було замаху, там була п'янка
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14.05.2024 17:42 Відповісти
Там була погроза предметом, що схожий на пістолет.
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14.05.2024 17:51 Відповісти
Особі схожій на поліцейського???
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14.05.2024 18:02 Відповісти
Справжні поліцейські в США, а це звичайні постсовкові менти.
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14.05.2024 18:04 Відповісти
Аха ха ха, те про що я казав, безвідповідальність, і війна буде доти, поки з всіх гімно не повибиває, отож довго ще...
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14.05.2024 17:40 Відповісти
За таке у штатах його б просто розстріляли впритул:

https://streamable.com/zdms0v

А у нас його втрьох скрутити не можуть:

https://streamable.com/ienwgb
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14.05.2024 17:40 Відповісти
Так там із півдесятка приводів стріляти!
У нас війна, чи авторитетів і ментів це не стосується?
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14.05.2024 17:47 Відповісти
Цей Журавель служив, кажуть.
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14.05.2024 17:52 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения..©
Якщо він кримінальний авторитет, чому він заодно із мусорськими? чи прокурорськими чи суддівськими, не має ваги. Якби він не був частиною системи хто б його випустив?
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14.05.2024 17:40 Відповісти
Тому і авторітєт.
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14.05.2024 17:49 Відповісти
Сорян, але ж він кримінальний авторитет! А це ж судді, прокурори, мусора! Гордість нації! кришталево чисті... ой, ***!
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14.05.2024 17:52 Відповісти
який він ***** аторитет?! це звичаний кримінальник районного масштабу, який на волі. тому що є жадібні скрипки. І в цій їсторії більше всього зайобує не сраний кримінальник, а по перше - совкова поліція, яка не відкриває вогонь на ураження навіть тоді, коли на поліцейського якесь чмо направляє предмет, схожий на вогнепальну зброю, а по друге - один і той же суддя, який роками відмазує одного і того ж кримінальника.
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14.05.2024 18:20 Відповісти
Я просто процитував заголовок
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14.05.2024 18:24 Відповісти
та да. Вибачаюсь, просто емоції зашкалюють. Мало того, що країна в стані війни перетворюється на авторитарну єрмакратію, так ще і з елементами сомалійського криміналу, якій зрісся із суддівським корпусом.
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14.05.2024 18:32 Відповісти
Що є, то є, або маємо те, що маємо..
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14.05.2024 18:37 Відповісти
І взагалі, чого чекати від будь-кого у країні, де половина громадян, мабуть все-ж таки більша, замість "злочинець" каже "авторитет"?
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14.05.2024 18:29 Відповісти
і не тільки пересічні громадяни, але і журналісти, які подають цю новину. Це свідчить про деградацію соціуму.
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14.05.2024 18:34 Відповісти
Можливо копи тепер шкодують,що не пристрілили того Журавля коли мали на то повне і законне право.У всякому випадку все ото їх поліційне відділення включно з начальниками і начальниками начальників потрібно відправити на фронт щоб там навчились стріляти.
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14.05.2024 17:41 Відповісти
це називається профнепридатність. На поліцейського направляють зброю, а він жує соплі, наражаючи своє життя і життя свого співслужбовця на смертельну небезпеку.
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14.05.2024 18:24 Відповісти
Да не нападава він на поліцію, плюнув - так , але точно не нападав. Він продемонстрував , що в нього теж є зброя. В США був би давно застрелений.
Але він реально військовий в розвідці. Тому нерви розшатані .
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14.05.2024 17:41 Відповісти
А! Так то він на фронті тричі контужений!
Тада можна і треба вибачити.
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14.05.2024 17:49 Відповісти
Ага. Льоччік, в танкє на колчаковскіх фронтах гарєл.
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14.05.2024 20:36 Відповісти
зараз усі "на нервах", особливо поліція на відео, вони на "тормозі"
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14.05.2024 17:49 Відповісти
Ще хтось сумнівається що в нас про-россійська влада?
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14.05.2024 17:45 Відповісти
оце дивина..., суддя заробляє гроші, використовуючи своє службове становище..., всі судді однакові - ненажерливі, продажні потвори, які за 1000 баксів не те що закон, маму рідну продадуть..., й ми їх ще утримувати будемо пожиттєво, а повинні розвісити на гілках..., тому що вони калічать життя й відбирають майбутнє...
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14.05.2024 17:46 Відповісти
Майбутній депутат від Слуг Народа! А може, навіть, міністр МВС...
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14.05.2024 18:02 Відповісти
Отак от. А міг би загинути при затриманні.
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14.05.2024 18:07 Відповісти
Хто з них ?
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14.05.2024 18:09 Відповісти
По заголвку статті не очевидно?
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14.05.2024 18:16 Відповісти
Звісно що ні. При затриманні можуть загинути і поліцейські. Хіба це не очевидно?
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14.05.2024 18:18 Відповісти
Стаття про поліцейських? Поліцейскі в штатах знають, що робити з такими покидьками. А в нас вони "авторитети".
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14.05.2024 18:20 Відповісти
Судячи по відео, І Журавель і менти добре знайомі. В принципі у нас так завжди було.
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14.05.2024 18:23 Відповісти
Куди язика втягнув? )
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14.05.2024 18:35 Відповісти
У мусора на пістолеті ,,не стриляй в журавля!"
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14.05.2024 18:59 Відповісти
Дебілятник у 2019р обрав "нових ліц" і перетворив країну на Сомалі і Півничну корею разом узятиє.
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14.05.2024 18:08 Відповісти
судова реформа від Буратіно!
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14.05.2024 18:35 Відповісти
Нехай журавель перестриляє всі бровари , разом з мусорами, прокурорами,суддями, всіх ***** ярмаками, і депутатами !!!!!!!
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14.05.2024 18:56 Відповісти
Якщо у судах гниль а не судді то порядку не буде!!! НІ КО ЛИ.
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14.05.2024 18:58 Відповісти
Все як завжди
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14.05.2024 19:58 Відповісти

Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг мафії
жадібних - ЗЕбілів- корупціонерів.
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: ,₴,€,£,¥,₣,₤,₽. по курсу $!
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14.05.2024 20:19 Відповісти
А я шо казав)))))) а ви всі тікайте від ТЦК, лохі))
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14.05.2024 22:11 Відповісти
 
 