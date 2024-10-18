У Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли військовозобов’язаних через кордон. ФОТО
Столичні правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Чим займалися на "сходці"?
У поліції розповіли, що на злочинному зібранні розв'язували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон.
Банда, до якої входив 24-річний підозрюваний, тривалий час функціонувала під "дахом" "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.
Зазначається, що гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники злочинних угруповань використовували для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників. За результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою.
Затримання учасника "сходки"
16 жовтня співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у м. Київ затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще одного з членів раніше викритого злочинного угруповання.
Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сході" на території столиці за участю інших представників криміналітету.
"Одна з головних причин зібрання - ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ", - повідомили в пресслужбі.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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ніякого напрягу тобі - люди сами несуть (с) - воєнком борисов
бандюки першими вкурили як надійно свалити від мобілізації - гроші та зв'язки мають
а як ти потім без фото братві доведеш, шо ти "авторитет"
фотка у братви дорожча за базар
тату - уся некримінальна шушара з ніг до голови у татутах, а після того як поліціянти та судді із прокурорами почали масово та поголовно бити собі татухи, то "авторитети" вже ригають від їхнього вигляду
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Не говоріть дурниць. Якби він організував вишкіл бійців для фронту, то це йому дісно не лише загрожувало а і було б.
Можу поспорить: якщо він дійсно кримінальний авторитет, то нічому йому не буде і ТЦК ним не зацікавиться.
Ганьба!
Одного?!!
З усього злочинного кодляка затримали ОДНОГО?!!
Дармоїди у формі. Ухилянти у мусарських погонах навмисно роблять 1/25 справи. Не знищують криміналітет, щоб попіаритися на криміналі, показати, нібито ведуть запеклу боротьбу. А на справді - підтверджують істину про реальну, злочинну смичку криміналу з "псевдоправоохоронцями".
Недавно Х.....звільнив достроково по хворобі головного злодія, езіда за походженням. А злодії в Україні входять в його конференцію.
Вывести в подворотню и пристрелить.