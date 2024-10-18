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У Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли військовозобов’язаних через кордон. ФОТО

Столичні правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції. 

Чим займалися на "сходці"?

У поліції розповіли, що на злочинному зібранні розв'язували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон.

Банда, до якої входив 24-річний підозрюваний, тривалий час функціонувала під "дахом" "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

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Сходка криміналітету займалась у Києві переправленням ухилянтів через кордон

Зазначається, що гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники злочинних угруповань використовували для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників. За результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою.

Затримання учасника "сходки"

16 жовтня співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у м. Київ затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще одного з членів раніше викритого злочинного угруповання.

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сході" на території столиці за участю інших представників криміналітету.

Сходка криміналітету займалась у Києві переправленням ухилянтів через кордон

"Одна з головних причин зібрання - ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ", - повідомили в пресслужбі. 

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На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19643) криміналітет (306) Нацполіція (15267) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+19
Сходка відбулася під патронатом генеральної прокуратури і її філіалів....
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18.10.2024 11:09 Відповісти
+13
бандюки реально випали в осад, коли побачили та зрозуміли які космічні суми повз їхні рила тихенько пливуть собі у кишені мсек та їхніх дахувальників
ніякого напрягу тобі - люди сами несуть (с) - воєнком борисов
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18.10.2024 11:38 Відповісти
+9
Голови районних, міських та межрегіональних)) раніше це мало назву - конференція))
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18.10.2024 11:15 Відповісти
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член мсек?
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18.10.2024 11:05 Відповісти
Голови районних, міських та межрегіональних)) раніше це мало назву - конференція))
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18.10.2024 11:15 Відповісти
бандюки реально випали в осад, коли побачили та зрозуміли які космічні суми повз їхні рила тихенько пливуть собі у кишені мсек та їхніх дахувальників
ніякого напрягу тобі - люди сами несуть (с) - воєнком борисов
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18.10.2024 11:38 Відповісти
десять років іде війна--за цей час можно було в капусту покрошить всі банди,але зелена плісень верує во всіх сферах і ні кінця ні краю цьому не має
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18.10.2024 12:59 Відповісти
під час війни доля криміналу тільки зросла та збільшилася - нові сфери впливу, нові та більші можливості, менгше уваги з боку держави, бо не завжди до криміналу, він тим добряче користується
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18.10.2024 13:06 Відповісти
шикарный дресс-код.
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18.10.2024 11:07 Відповісти
Сходка відбулася під патронатом генеральної прокуратури і її філіалів....
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18.10.2024 11:09 Відповісти
Конкуренція, аднака
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18.10.2024 11:11 Відповісти
на 2-м фота внатурє сходка очєнь бальних і нє прігодних ваєвать...
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18.10.2024 11:11 Відповісти
Ті які за примусової мобілізації здадуть позициї ворогу, скоординують удари ракет, або перейдуть на іншу сторону...
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18.10.2024 11:25 Відповісти
Чому не нищити при затриманні як вчинивших збройний опір і нема проблем у 24 р вара в загоні а до війська в 25 то може депутати не те роблять і призов 18 р відмінили а коли готувати солдатів як не у 18 нехай 20 у 25 то вже або алкаш або нарик або *****
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18.10.2024 11:25 Відповісти
Після цієї сходки 49 прокурорів раптом стали непридатними для служби в ЗСУ, бо так постановив бандицький сходняк. А тим часом ЗЕлене ТЦК о гребе та бусифікує інвалідів, епілептиків та реально непридатних людей... Бо хтось же мусить служити замість заброньованих, здорових, вгодованих, але "блатних" виродків з ЗЕленої влади....
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18.10.2024 11:28 Відповісти
і всі з партії слуг
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18.10.2024 11:29 Відповісти
мамкіни рекет-гангстера "шлі к успєху - но нє получілось, нє фортануло"
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18.10.2024 11:33 Відповісти
А решта "учасників сходки кримінальних авторитетів" де? Займають настільки важливі посади у держапараті, що простим смертним не під силу їх затримати?
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18.10.2024 11:36 Відповісти
переважно інваліди І-ІІ групи, решта - опікуни трьох та більше неповнолітніх, частина - доглядальники лежачих інвалідів
бандюки першими вкурили як надійно свалити від мобілізації - гроші та зв'язки мають
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18.10.2024 11:42 Відповісти
"кримінальні авторитети" дуже ********** фотографуватися ..
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18.10.2024 11:39 Відповісти
ну так, це природньо
а як ти потім без фото братві доведеш, шо ти "авторитет"
фотка у братви дорожча за базар
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18.10.2024 11:47 Відповісти
Як же ж я забув, що татухи й коронаціі вже не катять...
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18.10.2024 12:56 Відповісти
коронація вже давно купується (корупція)
тату - уся некримінальна шушара з ніг до голови у татутах, а після того як поліціянти та судді із прокурорами почали масово та поголовно бити собі татухи, то "авторитети" вже ригають від їхнього вигляду
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18.10.2024 13:05 Відповісти
тату повинно бути особливе - зірки на плечах та колінах
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18.10.2024 13:27 Відповісти
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Не говоріть дурниць. Якби він організував вишкіл бійців для фронту, то це йому дісно не лише загрожувало а і було б.
Можу поспорить: якщо він дійсно кримінальний авторитет, то нічому йому не буде і ТЦК ним не зацікавиться.
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18.10.2024 12:49 Відповісти
Кримінал організованіший за дежаву!

Ганьба!
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18.10.2024 13:05 Відповісти
Цікаво, чи є він інвалідом?
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18.10.2024 13:30 Відповісти
як гарно та весело позують для нац поліції.
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18.10.2024 14:12 Відповісти
Добре ок повіримо на слово-вони виготовляли підроблені висновки та справки. Але з тим папіром не виїхати з України якщо в тебе нема у різноманітних базах накшталт оберіг,резерв,покрова та навіть блокпост не проїхать без vin коду вклеїного у війсковий квіток.
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18.10.2024 14:51 Відповісти
Копать фортификации вполне сойдут.
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18.10.2024 14:59 Відповісти
Схоже,що ці авторитеті....виключно гості України з Кавказу. Значить,скоро немічні інваліди з поліції та прокуратури їх відпустять....
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18.10.2024 19:21 Відповісти
ЗНАЧИТ ГЛАВНОГО ПРЕСТУПНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА, ХЙЛА, МОЖНО МОРДУ ПОКАЗЫВАТЬ , А ЭТИХ НЕТ !?)
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18.10.2024 21:14 Відповісти
УчасникА???
Одного?!!
З усього злочинного кодляка затримали ОДНОГО?!!
Дармоїди у формі. Ухилянти у мусарських погонах навмисно роблять 1/25 справи. Не знищують криміналітет, щоб попіаритися на криміналі, показати, нібито ведуть запеклу боротьбу. А на справді - підтверджують істину про реальну, злочинну смичку криміналу з "псевдоправоохоронцями".
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19.10.2024 09:10 Відповісти
Дерьмак віддав тему на кормлєніє. Один з них навіть віз вєточку міра ДонДону від Глобального Бубена, той що у Мертвечука та Нєістового Нестора приглядав за газами.
Недавно Х.....звільнив достроково по хворобі головного злодія, езіда за походженням. А злодії в Україні входять в його конференцію.
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19.10.2024 14:09 Відповісти
Красноперые не любят конкуренции, бабки можна брать только мсек.
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20.10.2024 17:01 Відповісти
Пора с этими ворами в законе и прочим говном поступать по законам военного времени.
Вывести в подворотню и пристрелить.
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20.10.2024 20:54 Відповісти
 
 