У Києві затримали учасника "сходки кримінальних авторитетів", які переправляли військовозобов’язаних через кордон. ФОТО

Столичні правоохоронці затримали учасника кримінальної банди, який брав участь у "сходці" для ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Чим займалися на "сходці"?

У поліції розповіли, що на злочинному зібранні розв'язували питання перерозподілу контролю за групами, що здійснюють незаконне переправлення осіб через кордон.

Банда, до якої входив 24-річний підозрюваний, тривалий час функціонувала під "дахом" "вора в законі". Діяльність цієї та ще двох злочинних груп поліцейські ліквідували у травні цього року.

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Зазначається, що гроші, отримані від протиправної діяльності, учасники злочинних угруповань використовували для наповнення "злодійського общаку" і фінансової підтримки засуджених спільників. За результатами проведеної спецоперації були затримані лідери та учасники злочинних груп, які наразі знаходяться під вартою.

Затримання учасника "сходки"

16 жовтня співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у м. Київ затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України ще одного з членів раніше викритого злочинного угруповання.

Затриманий 24-річний мешканець Чернігівської області безпосередньо брав участь у "сході" на території столиці за участю інших представників криміналітету.

"Одна з головних причин зібрання - ухвалення рішень щодо виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаних, довідок ВЛК та документів, що дозволяють безперешкодно виїхати особі за кордон й ухилитися від служби в ЗСУ", - повідомили в пресслужбі.

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На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру за фактом організації, сприяння у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці) (ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.