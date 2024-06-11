УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6001 відвідувач онлайн
Новини Фото
17 834 45

На Закарпатті суддя Шепетко звільнила під заставу 980 тис. грн кримінального авторитета Дребітка. ФОТО

Суддя ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко звільнила під заставу колишнього кримінального авторитета і "смотрящого за Закарпаттям" Євгена "Білого" Дребітко.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

Суддя ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко

"Третій рік в країни йде війна, але ужгородські судді в своєму світі живуть - продають справи і відпускають злочинців на волю.

Кримінальний авторитет Дребітко

 Стало відомо, що суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко, призначила Дребітку Євгену на прізвисько "Білий" заставу у 980 тисяч гривень (всього близько $23 000) і таким чином дала змогу вийти на свободу мукачівцю", - написав Глагола у телеграм-каналі.

Справа авторитета Дребітко
Справа авторитета Дребітко

Також читайте: Підозрюваний у вбивстві син судді ОАСК Іван Аблов досі на свободі, йому не обрали запобіжний захід, - ЗМІ

Автор: 

криміналітет (301) суддя (1584) Закарпатська область (2051)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Закон виписав портнов... Насправді достатньо однієї простої зміни - заборонити випускати під заставу при підозрі у вчиненні тяжких чи особливо тяжких злочинів.
показати весь коментар
11.06.2024 21:15
+16
Вкотре повторюю - всі реформи треба було починати з тотальної зачистки кримінальної банди під назвою "Судді України"! Витрусити і розкуркулити до сьомого коліна та пересадити! Набирати з наших учнів юридичних ВУЗів теж нема сенсу - там теж все корумповано і там їхні діти і родичі! Набрати суддів з ЄС! Потім взятись за прокурорів, СБУ (не тих, що воюють) та ін. Тільки тоді може бути шанс на очищення!
показати весь коментар
11.06.2024 21:26
+12
А він ВЛК пройшов???
Я так гадаю повістки то не для "еліти", хай навіть кримінальної...
показати весь коментар
11.06.2024 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дявчині дали вибір або візьмеш гроші або по кругу пустим і зробим відео
показати весь коментар
11.06.2024 20:57 Відповісти
А може за набір косметики і шампунь-кондиціонер, судячи з фото. )
показати весь коментар
11.06.2024 21:18 Відповісти
А чи вона спала-їла перед цим вироком? на мордоворота лиш поглянь... БЛД на КОСМЕТИКУ!!!
показати весь коментар
11.06.2024 22:46 Відповісти
То нехай йде пиріжками на вокзал торгувати, якщо кишка тонка. Чи вона бідося не знала, чим буде займатись?
показати весь коментар
11.06.2024 22:54 Відповісти
нам би нетряпку по курсу його здібностей направити ...
показати весь коментар
11.06.2024 22:58 Відповісти
Може дявчина не ту спеціальність обрала, раз боїться?
показати весь коментар
11.06.2024 22:07 Відповісти
Зарплату має 120-140 тисяч гривень, - хай відробляє. Або нехай йде санітаркою на мінімалку.
показати весь коментар
11.06.2024 23:04 Відповісти
Ну! А прикінулася такою нещасною що ніби буї смокче за їжу біля Паланку.
показати весь коментар
11.06.2024 23:27 Відповісти
ЗЄ-льоний бардак в Державі !!!!!
показати весь коментар
11.06.2024 22:12 Відповісти
Ну, по-перше, не суддя Шепетко, а колегія з трьох суддів, де суддя Шепетко - лише головуюча. Рішення приймається більшістю голосів суддів, які входять до колегії, хоча головуюча і готує проект.

По-друге, що за мода подавати такі заголовки "звільнила кримінального авторитета" . . . Не звільнила, а продовжила йому строк на 2 місяці (1), так, під заставу - ну так закон це передбачає (2). Мала застава ? Якщо він сидить не перший день (а я так розумію, що не перший день), то по всіх стандартах поступово застава має зменшуватися, бо слідство відбулося чи вже тривалий час відбувається, отже підозрюваний має дедалі менше шансів протидіяти збору доказів . . . Тому застава завжди з часом падає, падає і падає, аж до тих пір поки не стане посильною для підозрюваного і він не знайде можливості її сплатити. У справі Князєва те саме, наприклад. Так каже Європейський суд з прав людини робити.

І по-третє, журналістам поняття "презумпції невинуватості" невідоме, очевидно. Ярлики понавішували одразу і все, караул.

По-четверте, при сплаті застави є так звані обов'язки (відмічатися, не покидати місце проживання без дозволу слідчого). Якщо порушить, заставу спишуть в бюджет, а його будуть ловити. Коли зловлять - посадять вже без застави. Такий закон. Хочете по-іншому - пишіть закони по-іншому.

То що не так колегія суддів зробила ?
показати весь коментар
11.06.2024 21:03 Відповісти
Закон виписав портнов... Насправді достатньо однієї простої зміни - заборонити випускати під заставу при підозрі у вчиненні тяжких чи особливо тяжких злочинів.
показати весь коментар
11.06.2024 21:15 Відповісти
Ну тоді судді будуть на Ланосах їздити а не на Крузаках
показати весь коментар
11.06.2024 23:07 Відповісти
Та вони і до портновсього КПК на Лайносах не їздили...
показати весь коментар
12.06.2024 00:27 Відповісти
За ст. 12 Кримінального кодексу тяжкий злочин - це все, за що передбачено покарання понад 170 тис. грн. штрафу або понад 5 років позбавлення волі.

Наприклад, ч. 3 ст. 176 КК України (від 3 до 6 років - понад 5, значить вже важкий злочин) : службова особа, якийсь дрібний клерк, використовує на роботі службовий комп'ютер, але виявилося, що софт не весь ліцензійний. Порушення авторських прав злочин - "Незаконне використання комп'ютерної програми службовою особою, що завдало значної шкоди (20 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). В цілях КК України НМДГ - це половина соціальної податкової пільги, тобто 1514 грн. у 2024 році. Значить 20 * 1514 = 30280 грн. Тобто якщо ліцензії на програмне забезпечення на компі чиновника (який може і не він поставив, поняття не має, що там ІТшники адміністрації робили, АЛЕ Ж ТИ ПОТІМ ДОКАЗУЙ, ЩО НЕ ЗНАВ) - Windows, Office, антивірус коштують разом дорожче 740 доларів, що цілком реально, згідно Вашої пропозиції, СІЗО без права на заставу.

Ваше прізвище не Берія, випадково ?
показати весь коментар
14.06.2024 15:52 Відповісти
Не переконаєте ви бидлоту.
Основам права, юриспруденції,в школах треба навчати.
показати весь коментар
11.06.2024 21:43 Відповісти
Це для 73 % вислів,а для юристів це зегндство
показати весь коментар
11.06.2024 21:51 Відповісти
Впевнений, інші двоє підмахнули ухвалу не читаючи
показати весь коментар
11.06.2024 22:20 Відповісти
"єйо питалі!" (С) ))
показати весь коментар
11.06.2024 21:04 Відповісти
Балоги-балоги---кругом одни балоги!
показати весь коментар
11.06.2024 21:11 Відповісти
всіх трьох суддів на весь термін війни в госпіталь в молодше молодшого медичного персоналу. нехай судна носять і білизну якісно полощуть
показати весь коментар
11.06.2024 21:15 Відповісти
Під час Другої Світової таких "сматрящіх" одразу до стінки ставили як в Німеччині так і сересері
показати весь коментар
11.06.2024 21:17 Відповісти
А він ВЛК пройшов???
Я так гадаю повістки то не для "еліти", хай навіть кримінальної...
показати весь коментар
11.06.2024 21:26 Відповісти
Ви такий смішний! Він інвалід всіх воїн, контужений, незрячий, 5 дітей, студент, заброньований Баложатником та громадянин іншої країни...
показати весь коментар
11.06.2024 21:32 Відповісти
Вкотре повторюю - всі реформи треба було починати з тотальної зачистки кримінальної банди під назвою "Судді України"! Витрусити і розкуркулити до сьомого коліна та пересадити! Набирати з наших учнів юридичних ВУЗів теж нема сенсу - там теж все корумповано і там їхні діти і родичі! Набрати суддів з ЄС! Потім взятись за прокурорів, СБУ (не тих, що воюють) та ін. Тільки тоді може бути шанс на очищення!
показати весь коментар
11.06.2024 21:26 Відповісти
Є такий собі Сакварелідзе, який брильянтових прокурорів взяв за жопу при Порошенкові.
показати весь коментар
11.06.2024 23:10 Відповісти
шепітко і дебілко - в когось є щє питання за український суд?
показати весь коментар
11.06.2024 21:26 Відповісти
а презіком у обох ЗЄ-лєнський....

ду-май-тє !
показати весь коментар
11.06.2024 22:15 Відповісти
та там 4 розмір!
показати весь коментар
11.06.2024 21:32 Відповісти
Троє обвинувачуваних, і дев'ять захисників
показати весь коментар
11.06.2024 21:57 Відповісти
Прекрасно!
Теперь она тоже купит себе Порше
Как и телка зам генпрокурора
Надо же исправить эту несправедливость!
Целый СУДЬЯ и какая - то телка
Мне за судью обидно даже...
показати весь коментар
11.06.2024 22:02 Відповісти
На Закарпатті суддя Шепетко звільнила під заставу 980 тис. грн кримінального авторитета Дребітко

Очевидно, з великої поваги - авторитет же ж!
показати весь коментар
11.06.2024 22:03 Відповісти
Ну хтось же має "прісматрівать" за ЗакарпУттям
показати весь коментар
11.06.2024 22:09 Відповісти
Мукачівські на постої там все цинкували
показати весь коментар
11.06.2024 23:11 Відповісти
Ківаловські студенти теж найкращі, але... Яблуко падає поряд яблук що згнили.
показати весь коментар
11.06.2024 22:20 Відповісти
А прокурорські що ? Знову усі в білому ? Напевне, Коля Константа бикує.
показати весь коментар
11.06.2024 22:21 Відповісти
Шапка бланку сама за себе говорить -УХВАЛА ІМЕНЕМУКРАЇНИ (без пробілу). Чи то повноваження від імені не тим дали, чи то з іменем щось не те. Якось так, головне демократично.
показати весь коментар
11.06.2024 22:32 Відповісти
🤣🤣то бланк від Е(І)МINEMa Краіни(цілоі)!!🤣🤣
показати весь коментар
11.06.2024 22:49 Відповісти
ОДНА БАНДА.. КОМУ Ж РОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ СУДДЯМ ТА ПРОКУРОРАМ ЯК НЕ ТАКИМ ЗАКОННІКАМ..ВОНО БАГАТО ЗНАЄ..
показати весь коментар
11.06.2024 22:48 Відповісти
СУДИ ПОРТНОВА , СБУ ТА УСІ ІНШІ ПРАВОХОРОННІ СТРУКТУРИ У ТАТАРОВА, ІНФРАСТРКТУРА У ШУРМИ, МІНІСТР ОБОРОНИ від АХМЄТОВА (він для себе бідного татарина вивчив в ГАМЕРИКАХ, збагатив усю сім"ю, зробив їх американцями, мабуть й свій бізнес там під ними пристроїв ) , ПРЕМ"ЄР ВІД АХМЄТОВА , СТРАТЕГІЧНІ ГАЛУЗІ у кращого менеджера АГРАРНОГО МАГНАТА Ахмєтова .
НАГАДУЮ
АХМЄТОВ ЗАКОННИЙ БАТЬКО ВІЙНИ як КУЧМА БАТЬКО ОЛІГАРХІЇ
А ВСЕ ЦЕ ПЕРЕЛІЧЕНЕ ЗАРАЗ ПІД РЕГЕНТОМ НЕТРЯПКИЯКОЇСЬ ЄРМАКОМ у Кремлі в побуті КОЗИРЕМ!

Увесь бізнес головного олігархату ПРи держгодівниці Єрмака завʼязані на РАШКУ

БАЙДЕНЕ ЧОМУ НЕ КЛИЧЕШ НАС В НАТО?
показати весь коментар
11.06.2024 22:57 Відповісти
Байден про засудження сина: Я президент, але також і батько

НОВИНИ - ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ 2024, - https://www.eurointegration.com.ua/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК УП



Президент США Джо Байден підтвердив, що приймає вирок своєму сину Гантеру у федеральній справі про незаконне зберігання зброї, де його визнали винним за всіма трьома пунктами обвинувачення.
показати весь коментар
11.06.2024 23:23 Відповісти
Ця суддя також повинна сидіти на лаві підсудних
показати весь коментар
12.06.2024 01:33 Відповісти


Перевертні прокувори і судді, це Слуги у бандюків
у Слуг мафії жадібних - ЗЕбілів корупціонерів. $
показати весь коментар
12.06.2024 03:42 Відповісти
напевно він ліпше Червінського
показати весь коментар
12.06.2024 09:52 Відповісти
Кажіть все шо завгодно - а дівчинка файна - чи машинку, чи дачку отримала. Особливо не напружуючись.
показати весь коментар
12.06.2024 19:51 Відповісти
Дев'ять захисників. Дев'ятеро !!! Тай так... Війна?
показати весь коментар
13.06.2024 12:12 Відповісти
 
 