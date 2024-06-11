На Закарпатті суддя Шепетко звільнила під заставу 980 тис. грн кримінального авторитета Дребітка. ФОТО

Суддя ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко звільнила під заставу колишнього кримінального авторитета і "смотрящого за Закарпаттям" Євгена "Білого" Дребітко.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

"Третій рік в країни йде війна, але ужгородські судді в своєму світі живуть - продають справи і відпускають злочинців на волю.

Стало відомо, що суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко, призначила Дребітку Євгену на прізвисько "Білий" заставу у 980 тисяч гривень (всього близько $23 000) і таким чином дала змогу вийти на свободу мукачівцю", - написав Глагола у телеграм-каналі.





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