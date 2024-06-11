На Закарпатті суддя Шепетко звільнила під заставу 980 тис. грн кримінального авторитета Дребітка. ФОТО
Суддя ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко звільнила під заставу колишнього кримінального авторитета і "смотрящого за Закарпаттям" Євгена "Білого" Дребітко.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
"Третій рік в країни йде війна, але ужгородські судді в своєму світі живуть - продають справи і відпускають злочинців на волю.
Стало відомо, що суддя Ужгородського міськрайонного суду Ірина Шепетко, призначила Дребітку Євгену на прізвисько "Білий" заставу у 980 тисяч гривень (всього близько $23 000) і таким чином дала змогу вийти на свободу мукачівцю", - написав Глагола у телеграм-каналі.
Топ коментарі
+20 Ned Stark
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+16 Дмитрий Питалов #420485
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+12 Юрій Фесенко
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По-друге, що за мода подавати такі заголовки "звільнила кримінального авторитета" . . . Не звільнила, а продовжила йому строк на 2 місяці (1), так, під заставу - ну так закон це передбачає (2). Мала застава ? Якщо він сидить не перший день (а я так розумію, що не перший день), то по всіх стандартах поступово застава має зменшуватися, бо слідство відбулося чи вже тривалий час відбувається, отже підозрюваний має дедалі менше шансів протидіяти збору доказів . . . Тому застава завжди з часом падає, падає і падає, аж до тих пір поки не стане посильною для підозрюваного і він не знайде можливості її сплатити. У справі Князєва те саме, наприклад. Так каже Європейський суд з прав людини робити.
І по-третє, журналістам поняття "презумпції невинуватості" невідоме, очевидно. Ярлики понавішували одразу і все, караул.
По-четверте, при сплаті застави є так звані обов'язки (відмічатися, не покидати місце проживання без дозволу слідчого). Якщо порушить, заставу спишуть в бюджет, а його будуть ловити. Коли зловлять - посадять вже без застави. Такий закон. Хочете по-іншому - пишіть закони по-іншому.
То що не так колегія суддів зробила ?
Наприклад, ч. 3 ст. 176 КК України (від 3 до 6 років - понад 5, значить вже важкий злочин) : службова особа, якийсь дрібний клерк, використовує на роботі службовий комп'ютер, але виявилося, що софт не весь ліцензійний. Порушення авторських прав злочин - "Незаконне використання комп'ютерної програми службовою особою, що завдало значної шкоди (20 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). В цілях КК України НМДГ - це половина соціальної податкової пільги, тобто 1514 грн. у 2024 році. Значить 20 * 1514 = 30280 грн. Тобто якщо ліцензії на програмне забезпечення на компі чиновника (який може і не він поставив, поняття не має, що там ІТшники адміністрації робили, АЛЕ Ж ТИ ПОТІМ ДОКАЗУЙ, ЩО НЕ ЗНАВ) - Windows, Office, антивірус коштують разом дорожче 740 доларів, що цілком реально, згідно Вашої пропозиції, СІЗО без права на заставу.
Ваше прізвище не Берія, випадково ?
Основам права, юриспруденції,в школах треба навчати.
Я так гадаю повістки то не для "еліти", хай навіть кримінальної...
ду-май-тє !
Теперь она тоже купит себе Порше
Как и телка зам генпрокурора
Надо же исправить эту несправедливость!
Целый СУДЬЯ и какая - то телка
Мне за судью обидно даже...
Очевидно, з великої поваги - авторитет же ж!
НАГАДУЮ
АХМЄТОВ ЗАКОННИЙ БАТЬКО ВІЙНИ як КУЧМА БАТЬКО ОЛІГАРХІЇ
А ВСЕ ЦЕ ПЕРЕЛІЧЕНЕ ЗАРАЗ ПІД РЕГЕНТОМ НЕТРЯПКИЯКОЇСЬ ЄРМАКОМ у Кремлі в побуті КОЗИРЕМ!
Увесь бізнес головного олігархату ПРи держгодівниці Єрмака завʼязані на РАШКУ
БАЙДЕНЕ ЧОМУ НЕ КЛИЧЕШ НАС В НАТО?
НОВИНИ - ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ 2024, - https://www.eurointegration.com.ua/authors/pavlyuk/ ОЛЕГ ПАВЛЮК УП
Президент США Джо Байден підтвердив, що приймає вирок своєму сину Гантеру у федеральній справі про незаконне зберігання зброї, де його визнали винним за всіма трьома пунктами обвинувачення.
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у бандюків
у Слуг мафії жадібних - ЗЕбілів корупціонерів. $