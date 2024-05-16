Підозрюваний у вбивстві син судді ОАСК Іван Аблов досі на свободі, йому не обрали запобіжний захід, - ЗМІ

Київський районний суд Одеси 16 травня так і не розглянув клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Івана Аблова, якого підозрюють у вбивстві. Іван Аблов – це син судді нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по суті судове засідання не відбулось через те, що сторона захисту заявила ще один відвід двом прокурорам з групи прокурорів у цій справі. На нашу думку, викладені доводи сторони захисту щодо відводу не відповідають вимогам КПК України та направлені на те, щоб умисно затягнути розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наступне судове засідання призначено на 14:30 21 травня.

Термін запобіжного заходу Івана Аблова сплив ще 26 квітня, у нього немає процесуальних обов’язків. Як повідомляли "Схеми", він вільно пересувається Одесою. У розпорядженні журналістів з’явилось фото за 14 травня, на якому Іван Аблов в Одесі, за кермом автомобіля Land Cruiser 200, який належить його матері.

Одеські правоохоронці підозрюють Івана Аблова у вбивстві. За версією слідства, під час святкування Нового року між сином скандального судді та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка. Як повідомлялось, Аблов-молодший вдарив Гергеля кухонним ножем і втік з місця злочину. Поліція оголосила його у розшук, але згодом він добровільно здався. Суд обрав Івану Аблову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше його відпустили під домашній арешт.

Батько Івана Аблова – суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов. У грудні 2013-го цей суддя зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, в 2017-му – визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", що дозволило сину тодішнього міністра внутрішніх справ уникнути покарання.