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Підозрюваний у вбивстві син судді ОАСК Іван Аблов досі на свободі, йому не обрали запобіжний захід, - ЗМІ

Аблов Іван син судді ОАСК

Київський районний суд Одеси 16 травня так і не розглянув клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Івана Аблова, якого підозрюють у вбивстві. Іван Аблов – це син судді нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгенія Аблова.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по суті судове засідання не відбулось через те, що сторона захисту заявила ще один відвід двом прокурорам з групи прокурорів у цій справі. На нашу думку, викладені доводи сторони захисту щодо відводу не відповідають вимогам КПК України та направлені на те, щоб умисно затягнути розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наступне судове засідання призначено на 14:30 21 травня.

Термін запобіжного заходу Івана Аблова сплив ще 26 квітня, у нього немає процесуальних обов’язків. Як повідомляли "Схеми", він вільно пересувається Одесою. У розпорядженні журналістів з’явилось фото за 14 травня, на якому Іван Аблов в Одесі, за кермом автомобіля Land Cruiser 200, який належить його матері.

син судді Аблова Іван

Одеські правоохоронці підозрюють Івана Аблова у вбивстві. За версією слідства, під час святкування Нового року між сином скандального судді та спортсменом Ігорем Гергелем виникла суперечка. Як повідомлялось, Аблов-молодший вдарив Гергеля кухонним ножем і втік з місця злочину. Поліція оголосила його у розшук, але згодом він добровільно здався. Суд обрав Івану Аблову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше його відпустили під домашній арешт.

Батько Івана Аблова – суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов. У грудні 2013-го цей суддя зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, в 2017-му – визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", що дозволило сину тодішнього міністра внутрішніх справ уникнути покарання.

Автор: 

Одеса (5437) суддя (1580) вбивство (3080) Євген Аблов (24)


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Топ коментарі
+25
Яка феєрична новина - навіть коментувати особливо нічого ...
Новина чудово ілюструє справжню ситуацію в Україні і подальші її перспективи
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16.05.2024 21:22
+22
Я уже не знаю о чем думает наша власть после всех новостей последних двух лет. Такое ощущение что они съехали с катушек окончательно. Они реально считают себя бессмертными?
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16.05.2024 21:27
+14
Ну , він же не розвідник Роман Червінський, чому йому сидіти?
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16.05.2024 21:32
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Яка феєрична новина - навіть коментувати особливо нічого ...
Новина чудово ілюструє справжню ситуацію в Україні і подальші її перспективи
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16.05.2024 21:22 Відповісти
а повістку чому не отримав?..
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16.05.2024 21:42 Відповісти
ну добре, отримав він повістку , пішов в ЗСУ. виконав свій обовязок перед державою, а держава думає виконувати свій обовязок? тебе якесь судівське чмо в тилу безнаказано зарізати може а ти ***** про повісти ******, ДАУН
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17.05.2024 09:14 Відповісти
А де твоє каяття за те, що ти приводив цю банду до влади в 2019-му разом з Аваковим
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16.05.2024 22:38 Відповісти
а до 2019 все нормально було??
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17.05.2024 09:16 Відповісти
було, було значно краще і прикининь! навіть долар був дешевшим
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17.05.2024 18:23 Відповісти
нахер тобі дол.??? ти свинособака не патріот рублів? кувалдою тебе вагнерівською дібіл
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17.05.2024 20:58 Відповісти
що ти стілько зокидуєшся образами до інших, тебе в садку інші діти били???
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17.05.2024 21:33 Відповісти
ще й з невиправними наслідками...
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17.05.2024 21:36 Відповісти
тебе кувалдою ******* а ти про курс дол думаєш???? ти найтупіший з свинособак
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17.05.2024 21:52 Відповісти
прийми вже ті ліки...
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17.05.2024 22:30 Відповісти
якщо курс дол впаде то свинособаки почнуть жити краще?
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17.05.2024 22:54 Відповісти
я не знаю за свинособак, але тобі вже час прийняти ті кляті ліки
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17.05.2024 22:56 Відповісти
ДАУН, ти не знає що свинособаки гвалтують пенсіонерів і дітей, відрізають голови і роблять різню??? Буча, Ізюм, Маріуполь??? Скільки **** вони ще повинні вбити і зруйнувати міст щоб ти почав думати??? яке ти жалке уйобище, вдавися **** дешевими доларами!!!!
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18.05.2024 20:02 Відповісти
ну вчора прийняв ті пігулки, то до сьогоднішнього вечора заспокоїло, бачиш, діє.
прийми знов...
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18.05.2024 20:16 Відповісти
який смисл в твоєму існуванню, тобі приносять долари задоволення коли навкруги війна горе смерть розруха,???
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18.05.2024 20:32 Відповісти
Михайло Подоляк, я попрошу чергового лікаря забрати від вас смартфона, щоб ви не ********** на Цензорі...
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18.05.2024 20:38 Відповісти
це гумор??, тобі самому смішно??? ти хоть розумієш що ти пишеш????
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18.05.2024 20:55 Відповісти
ти свої коментарі, хворе на голову, перечитай, спамиш всюди без каплі змістовності, не смішно нікому, а подібні твоїм коментарі ще більше відволікають від суті питання яке підняте!
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18.05.2024 21:13 Відповісти
ДАУН, причому тут твоя суть про повістку і долар?? і ще якогось подоляка припхав, ще раз пишу ти тупіший за свинособаку!!!!
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18.05.2024 23:26 Відповісти
Ти ніби радієш з цього . По стилю Мунтян нагадуєш - була така адвокатша, ***** прокацаплена.
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17.05.2024 03:38 Відповісти
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17.05.2024 07:00 Відповісти
Я уже не знаю о чем думает наша власть после всех новостей последних двух лет. Такое ощущение что они съехали с катушек окончательно. Они реально считают себя бессмертными?
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16.05.2024 21:27 Відповісти
Справа в тому , що вони мають рацію - хто їм що зробить ?
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16.05.2024 21:30 Відповісти
Власть думает шо ей повезло с народом, раз он ей не мешает.
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17.05.2024 09:43 Відповісти
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16.05.2024 21:28 Відповісти
Ти б ще поссяв би проти вітру!
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16.05.2024 21:34 Відповісти
Це Свириденко
https://censor.net/ua/news/3489788/svyrydenko_skasovuye_nakaz_pro_bronyuvannya_tehnologichnyh_kompaniyi
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17.05.2024 22:32 Відповісти
Нічо, головне в ТЦК всі приходьте, і на дрони донатьте, тільки коли вас мажор насмерть зіб"є його навіть не посадять, но то таке, не на часі мабуть...

Країну врятують масові розтріли...
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16.05.2024 21:29 Відповісти
Звісно , що після таких новин в людей виникне непереборне бажання швидко бігти в ТЦК , а перед цим все свої заощадження негайно задонатити на дрони !
sarkazm ...((
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16.05.2024 21:35 Відповісти
я б людину з такою нещодавньою реєстрацією і не коментував би..
чого й іншим пропоную....
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17.05.2024 22:35 Відповісти
Ну , він же не розвідник Роман Червінський, чому йому сидіти?
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16.05.2024 21:32 Відповісти
Так! У мене те саме запитання!
Аблов же не оприлюднював інфу про зраду зеленського-єрмака?
Ні! - Значить, важких злочинів не здійснював!
А вбивство... Та то таке... Рашисти кожного дня вбивають когось з українців. То чому зе-мажорам не можна те саме?
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17.05.2024 00:42 Відповісти
Бо вони Зе-каста. Не для них закони писані. Для них тепер Золота Зе-ера.
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16.05.2024 21:34 Відповісти
в 2017-му - визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", Джерело:
А хто тоді був при владі ?
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16.05.2024 21:36 Відповісти
У Пороха не було монобільшості, не було ручного уряду, він не міг знімати направо і наліво усіх кого забажає. Навіть у Кучми не було стільки влади, скільки зараз є у зеленої банди. Тому не плутайте.
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16.05.2024 21:54 Відповісти
Зараз буде пєрєміріє і будуть вибори, і та банда переможе, бо тупо намалює собі 146%. І в нашому суді усі скажуть, що все по закону. І менти і прокурори їм у тому допоможуть, бо їх війна "не зачепила" завдяки зеленим.
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16.05.2024 21:57 Відповісти
Про "пєрєміріє" повна маячня ...
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16.05.2024 21:58 Відповісти
якщо ти не вкурсі, або навмисно тупиш, то авакяшка, то квота яйценюха, і та тварина тупорила, не давала звілььнити авакяшку, шантажуючи, що не даст ьголосів в ВР, потім той вірменсьький ублюдок кинув всіх.
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16.05.2024 23:45 Відповісти
"Не все так однозначно... Всі однакові, всі крадуть... В Україні за 30 років не було некорумпованої влади..."
Я почав читати коменти згори, і здивувався, що люди на тебе накинулися.
А тут зрозумів. Ти адвокат диявола зе-шобли. Подібні на тебе намагаються виправдати злочини зе-покидьків подіями 30-річної давнини замість того, щоби протидіяти беззаконню, яке відбувається тут і зараз.
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17.05.2024 01:02 Відповісти
ну типу ж так, ми (не ми бо ми його не обирали) а співгромадяни чули обіцянки, " що вони не такі"..
не які?.. є якийсь міжнародний рейтинг по абсурдній (не абсолютній) під час війни це саме абсурдна корупція!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2024 20:47 Відповісти
Я давно упевнився, що небачено нахабна корупція зе-шобли - це в першу чергу прикриття державної зради. От сказали би зе-покидьки мешканцям Вовчанська: "Ми вас продали кремлю за 500 млн...."
Певний, що з допомогою інших постраждалих вовчанці голими руками повідривали би ті, що по 17, в кожного плюгавого слуги урода включно з їхнім головним прутнеграєм.
А так зе-зрадники зізнаються "Ну так, ну вкрали на захисних спорудах трішки... А Порох би взагалі втік!" І вовчанці одразу "Ну так... Всі влади крали... То чому зеленським не можна..."
І цунамі народного обурення розтікається легким припливом...
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17.05.2024 21:04 Відповісти
100% зеленський.
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17.05.2024 04:22 Відповісти
ну 100% він був 1го березня 2022 року, зараз він 0%-вий
як кажуть проср@в свій шанс увійти в історію..
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17.05.2024 20:50 Відповісти
пояснюю, бо 1ший тиждень він провів в укритті, а потім +- десь тоді виліз на "міжнародну арену", як "найвпливовіший"!
якщо я щось десь помилився -- киньте в мене кросівками, бажано "umbro", бо інші бренди лайно
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17.05.2024 20:52 Відповісти
Сина судді тяжко пов"язати - в нього імунітет
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16.05.2024 21:40 Відповісти
******** рило.
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16.05.2024 21:41 Відповісти
Луценко був найкращій прокурор. Гарна реформа суда -рука руку мое. В мене із трьох знайомих не змогли стати суддями три. КралБрал95 тут не до сього.
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16.05.2024 21:48 Відповісти
Луценко вже 5 років НЕ генпрокурор. На якого біса його зараз згадувати?
Реформи проводить не генпрокурор, а верховна зрада.
А чим займалася зе-шобла 5 років?
Де обіцяний "закон один для всіх"?
Де "весна прийде будемо саджати"?
Де "всі ми преЗЕденти"?
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17.05.2024 01:09 Відповісти
А був би це звичайний тракторист. Де б він вже був?
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16.05.2024 21:53 Відповісти
Тракторист за кермом автомобіля Land Cruiser 200, який належить його матері..?
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16.05.2024 22:00 Відповісти
Таке зараз не на часі...всі сили повинні бути кинуті на відлов ухилянтів.
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16.05.2024 22:11 Відповісти
Може треба хоч одного злочинця засудити ,чи підстрелити ?
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16.05.2024 22:31 Відповісти
Зараз війна і смертну кару потрібно повернути до її закінчення.
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17.05.2024 04:28 Відповісти
кому воевать, кому жировать, это Украина сегодня
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17.05.2024 07:51 Відповісти
Нам треба 71 річного,який стріляв у фіцо і таких нам треба багато і тоді буде порядок.
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17.05.2024 08:47 Відповісти
Не треба ля-ля. Вороги України ухилянти і Порошенко, а не корумповане ********** при владі. Зебіла нє *******!
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17.05.2024 08:59 Відповісти
Порошенко це так собі, головний ворог зелених це Залужний. Це зрозуміло навіть у дитячому садочку
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17.05.2024 09:51 Відповісти
Самый лучший аккумулятор - сын прокурора. Никогда не сядет.
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17.05.2024 10:22 Відповісти
А нічогенько так наїв собі абло!
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17.05.2024 11:27 Відповісти
Суд в Одесі за так працює, чи папаша таки платить? Бо схема увода от отвєтственності проста як двері в ОПі. Шас відводи прокурору ( по черзі) потім будуть відводи суддям ( за згодою). Використають секретарку, яка запізно повідомлення відправлятиме. А там відпустки. І всьо такоє. Пилюка вляжеться, потерпілим компенсація і перекваліфікація на стан сильного душевного хвилювання ( підорком обізвав) а тоді условка.
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17.05.2024 12:27 Відповісти
 
 